Mujer da positivo por COVID en pleno vuelo: se aisló en el baño por 5 horas [VIDEO]

Por medio de un video que se hizo viral en redes sociales, se supo del caso de una joven estadounidense que, durante un vuelo internacional, al dar positivo con el virus del COVID-19, decidió aislarse en el baño del avión, durante cinco horas, para no poner en riesgo al resto de pasajeros.

“Había 150 personas en el vuelo, y temía contagiarlos”, dijo en una entrevista a NBC News, citado por La Vanguardia, la joven quien se volvió viral en TikTok, tras compartir toda la experiencia.

Marisa Fotieo empezó a sentir dolor de garganta y, test rápido de por medio, se enteró de que tenía COVID-19

La mujer, una docente del Estado de Michigan, identificada como Marisa Fotieo que voló el 20 de diciembre desde Chicago a Reykjavik en Islandia en la compañía área Icelandair, de repente empezó a sentir dolor de garganta y a tener malestar general, por lo que de inmediato avisó a las azafatas de sus sospechas de padecer COVID-19. La tripulación le facilitó la realización de una prueba rápida que ella llevaba consigo, y este confirmó lo más temido; positivo para el virus.

“Las ruedas empezaron a girar en mi cerebro y pensé, ‘Está bien, voy a hacer una prueba’. Me iba a hacer sentir mejor”, dijo Fotieo a la cadena CNN. “Me la llevé al baño y en lo que me parecieron dos segundos aparecieron dos líneas (test positivo)”, relató en entrevista al medio.

Cabe anotar que Fotieo, estaba completamente vacunada y habia recibido su dosis de refuerzo. También se había hecho pruebas de forma constante por laborar con infantes, y además antes de abordar el avión, le dijo a CNN que se había realizado dos pruebas de PCR y alrededor de cinco pruebas rápidas, las cuales todas arrojaron resultado negativo para COVID-19.

Un ángel en la tripulación

Al momento de confirmar el contagio de la enfermedad, Marisa entró en estado de pánico, por lo que se levantó del asiento para avisarle a la tripulación de lo ocurrido. “El primer asistente de vuelo con el que me encontré fue Rocky. Estaba histérica, estaba llorando”, dijo Fotieo a CNN. “Estaba nerviosa por mi familia con la que acababa de cenar. Estaba nerviosa por las otras personas en el avión. Estaba nerviosa por mí”.

‘Rocky’, Ragnhildur Eiríksdóttir, fue la azafata que se encargó de dar tranquilidad a la pasajera al poner todo bajo control. La asistente buscó la manera de aislar a Marisa, y ante la ocupación completa del avión, optó por aislarla en el baño, colocando un aviso de “fuera de servicio” para evitar que otros pasajeros se acercaran a este lugar.

“Cuando regresó y me dijo que no podía encontrar suficientes asientos, opté por quedarme en el baño porque no quería estar con otras personas en el vuelo”, dijo Fotieo.

Marisa calificó a esta aeromoza como su “ángel de la guarda”. “Se aseguró de que tuviera todo lo que necesario en las siguientes cinco horas, desde comida y bebida, y constantemente se interesaba por mi estado y me aseguraba que iba a estar bien”, afirmó.

El video se hizo viral en TikTok

Relata Fotieo, que, para lograr pasar el resto del viaje entretenida, decidió transmitir su aislamiento en un video de TikTok. Este video lo grabó con su teléfono celular y de inmediato tuvo más de tres millones de vistas.

“Fue una experiencia loca”, dijo.

Luego de llegar a Reykjavik, fue trasladada directamente a un hotel de la ciudad para hacer la cuarentena obligatoria de diez días que exigen las autoridades islandesas, y desde entonces ha transmitido todos sus días de confinamiento desde este lugar, así como también ha compartido imágenes de los regalos que le ha hecho su “ángel de la guarda”, quien no la abandonó en estos días de navidad y año nuevo, y se mantuvo en contacto con ella, enviándole flores y un pequeño árbol para que no perdiera la tradición de festejar la navidad 2021.

Ahora, tras los días de confinamiento y superada la enfermedad, Marisa Fotieo tiene en este nuevo año 2022 planes para reencontrarse con la azafata. Así mismo, Eiríksdóttir, dijo que quiere visitar a Marisa cuando tenga la oportunidad de volar a Chicago.

Finalmente dijo Marisa que “al salir de esta experiencia, tenía una nueva amiga y tenía una nueva perspectiva de cuánto tienen que hacer los auxiliares de vuelo”.

