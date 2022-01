Maria Garrett fue asesinada en un doble tiroteo en Houston: su hijo resultó baleado [VIDEO]

Maria Garrett murió y su hijo recibió un disparo y resultó herido en un tiroteo doble durante un allanamiento de morada en Segrest Drive en Houston el 10 de enero de 2022, dice la policía. Garrett tenía 69 años. Su hijo de 34 años fue hospitalizado en estado crítico, según la policía de Houston. No se han hecho arrestos.

“La policía de Houston está investigando el tiroteo fatal de una mujer y la herida de un hombre en 11707 Segrest Drive alrededor de las 7:00 p.m. el lunes”, dijo el departamento en un comunicado de prensa. El hijo de Garrett ha sido identificado por la policía como Mario Garrett. Un niño que también estaba dentro de la casa en el momento del tiroteo no resultó herido, dijo la policía. La División de Homicidios de la Policía de Houston está investigando.

The son of 68yo Maria Garrett tells @KPRC2 his mother was a loving grandmother. @houstonpolice are searching for the man who walked into their home in SE Hou, gunning her down. Her other adult son shot too. Her 12 yo grandson was spared. Call @CrimeStopHOU with any info. pic.twitter.com/cuImTkELEK — Sofía Ojeda (@KPRC2SofiaOjeda) January 11, 2022

“El sospechoso se describe solo como un hombre negro alto y flaco que vestía una chaqueta roja y una sudadera con capucha, pantalones negros y zapatos negros”, dijo la policía de Houston. “Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a que se comunique con la División de Homicidios de HPD al 713-308-3600 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS”.

Siga la página de Facebook de Heavy on Houston para conocer las últimas noticias de Houston y más.

El sospechoso ingresó a la casa de Maria Garrett e ‘inmediatamente’ comenzó a dispararle y luego le disparó a su hijo cuando entró en la habitación después de escuchar los disparos, dice la policía





Play



Grandmother killed, son critically injured during home invasion in SE Houston The woman was identified by her son as Maria Garrett. Edward Garrett said his mother was so loved. More: khou.com/article/news/local/segrest-deadly-shooting-houston-police/285-afbab6b2-19e7-469d-9f0d-813497389786 2022-01-11T18:34:42Z

El subjefe de policía Chandra Hatcher dijo que en la escena del tiroteo se envió a los oficiales justo antes de las 7 p.m. a una llamada de un tiroteo que acababa de ocurrir. “Llegaron unos minutos después y descubrieron a dos víctimas en la escena”, dijo Hatcher. “Había una anciana que recibió un disparo y se determinó que había fallecido en la escena. Además, había un hombre adulto, que se creía que era su hijo, a quien le dispararon varias veces. Fue transportado de inmediato al hospital y se encuentra en estado crítico”.

Hatcher dijo que un niño de 12 años también estaba en la casa cuando ocurrió el tiroteo. Hatcher dijo que, según la información preliminar, “los tres miembros de la familia estaban en la casa con la puerta abierta. Un hombre negro sospechoso ingresó a la casa e inmediatamente comenzó a dispararle un arma a la anciana. Su hijo varón salió de la parte trasera de la casa cuando escuchó los disparos y también le dispararon varias veces”.

Según Hatcher, “Se cree que el sospechoso abandonó la escena a pie. Huyó del lugar. Y esa es toda la información que tenemos en este momento. Los miembros de la familia creen que potencialmente esto podría haber sido un robo, pero no lo sabemos. Parece que no había nada dentro de la casa que fuera perturbado”.

Hatcher dijo que la víctima de 34 años llamó a otro miembro de la familia durante el incidente, antes de que le dispararan, y dijo que posiblemente les estaban robando. Hatcher dijo: “Ese miembro de la familia llamó a la policía y notificó a la policía”. Ella dijo que el nieto de 12 años no resultó herido, “pero como pueden imaginar, él está muy conmocionado por este incidente y nos aseguraremos de manejarlo con sensibilidad y cuidado y que sea entrevistado de la manera más profesional posible.”

El hijo de Garrett suplica al público que lo ayude a encontrar a su asesino





Play



Grandmother killed, son critically injured when gunman enters, opens fire at their SE Houston home, The woman in her late 60s was pronounced dead at the scene and her son, who is in his mid-30s, was taken to an area hospital in critical condition. 2022-01-11T13:48:55Z

Hatcher dijo: “Pedimos que si alguien tiene información sobre lo que ocurrió aquí esta noche, se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600 o con Crime Stoppers al 713-222-TIPS. Nuestros investigadores de homicidios están recorriendo el área en busca de pistas o pruebas adicionales que nos ayuden a resolver este caso. Y nuestra escena del crimen también está aquí en busca de pruebas”.

La policía dijo que Maria Garrett, su hijo Mario Garrett y su nieto de 12 años viven todos juntos en la casa donde ocurrió el tiroteo. Cuando se le preguntó si había alguna conexión entre el sospechoso y las víctimas, Hatcher dijo: “No sabemos en este momento cuál es el motivo, cuál es la relación. Pero de nuevo, este fue un incidente trágico. Varios familiares heridos. Podría haber sido peor. Pero esperamos que la comunidad se asocie con nosotros para ayudar a obtener respuestas para esta familia”.

Edward Garrett, también hijo de Maria Garrett, le dijo entre lágrimas a Ugochi Iloka de KHOU que la familia está pidiendo ayuda al público para encontrar al asesino de su madre. “Ya perdí bastante. Ya sufrí suficiente dolor”, dijo Edward Garrett a la estación de noticias. “Solo necesito que ustedes me ayuden a encontrarlo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: COVID: ¿Qué se sabe de Deltacron? ¿Es una nueva “variante” detectada en Chipre?