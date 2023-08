Encuentran muerta a la joven mexicana María Fernanda Sánchez en Alemania

En Berlin, Alemania, autoridades informaron este sábado 5 de agosto del hallazgo del cuerpo sin vida de la joven mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio, según CNN. El cadáver de la estudiante fue encontrado flotando en las aguas de un canal en los límites del barrio Adlershof, al sur de Berlín.

“La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte en el Canal Teltow en Adlershof esta tarde”, según indica el comunicado policial en una actualización de un hilo en X (antes Twitter) sobre la joven.

#UPDATE

Die Vermisste wurde heute Nachmittag von einem Passanten leblos im Teltowkanal in #Adlershof aufgefunden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen. Unsere #Kripo ermittelt.#Danke für Ihre Unterstützung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 5, 2023

En un comunicado, la familia confirmó a su vez el fallecimiento, según CNN: “Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y la solidaridad”.

Las autoridades además precisaron que hasta el momento no se puede adjudicar ninguna culpa por esta muerte, a terceros, y que será la fiscalía quien tras una autopsia al cadáver determine las circunstancias de muerte.

“La policía, como es lógico, seguirá con las investigaciones para determinar las causas y el origen de la muerte de la joven”, dijo una portavoz de la policía de Berlín, en declaraciones citadas por El País.

¿Cómo desapareció la joven?

➡️ Confirman que el cuerpo hallado en un canal de Berlín era el de la estudiante mexicana desaparecida María Fernanda Sánchez. ➡️ Una amiga cuenta cuándo fue la última vez que hablaron con ella. Informa Eduardo Meléndez pic.twitter.com/XZeqWxL5nF — Univision Noticias (@UniNoticias) August 7, 2023

“María Fernanda SC, de 24 años, salió de su apartamento en #Treptow-#Köpenick el 22/07/23 y ha estado desaparecida desde entonces ¿Quién puede proporcionar información sobre su paradero?”, este fue el mensaje oficial de la policía de Berlin en su cuenta de Twitter, luego de que la familia de la joven instaurara la denuncia por la desaparición de “Maffy” como cariñosamente la llamaban.

Al mensaje se le agregó un link con toda la información de la joven y una fotografía para facilitar su localización. “Dejó su apartamento en Büchnerweg y nunca regresó. Hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra en una situación psicológica excepcional”.

Informa CNN, que desde entonces, la foto de la joven mexicana se multiplicó en las redes sociales de la comunidad latina e hispanohablante en Berlín. El Gobierno de México, a través de su embajada, lanzó una búsqueda e Interpol emitió una nota amarilla que –según explicaron– es una alerta policial mundial para ayudar a localizar a personas desaparecidas.

Según los conocidos de Maffy, ella era una joven muy extrovertida, alegre y viajera, que había llegado desde México a Berlin con el fin de adelantar un Master en Diseño de Nuevos Medios, en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas. Llevaba cinco meses viviendo en este país, y su padre Javier Sánchez dice que lo único que su hija le manifestaba era que extrañaba su país.

En pocas horas se conocerá el resultado de la autopsia de María Fernanda Sánchez, la joven mexicana que apareció muerta en un canal de Berlín, en Alemania. pic.twitter.com/Fw28URY9an — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) August 7, 2023

De acuerdo con Semana, la última comunicación que su familia tuvo con ella fue el mismo 22 de julio, cuando les dijo que tenía previsto salir a un evento con amigos, pero finalmente decidió quedarse en casa.

El domingo, cuando la familia solía hablar con ella, ya no respondió a las llamadas. En su apartamendo en Büchnerweg, fueron encontrados el teléfono móvil de la joven y su computadora portátil, que son analizadas por la policía.

Una de sus compañeras de estudio al enterarse de lo sucedido no pudo contener la tristeza y el desconcierto por su pronta partida. “No puedo creer que María Fernanda tuviera un problema psicológico”, dijo una amiga que acudió a la manifestación que se realizó el sábado pasado ante la embajada. “Era la mujer más alegre que he conocido”, según reportó El País.

Desde el alma mater de la joven estudiante, también hubo un comunicado manifestándose sobre su desaparición y posterior muerte.

“Estamos profundamente conmocionados desde que el pasado lunes supimos que una de nuestras estudiantes había desaparecido. Desde entonces hemos estado en contacto e intercambio constante de información y apoyo con la familia de María Fernanda así como con la Embajada de México y con la Policía para ayudar en todo lo posible. Además de dar a conocer el caso en todos nuestros canales y buscarla con la ayuda de la distribución de volantes en la zona, naturalmente ofrecemos apoyo psicológico a sus amigos y compañeros de estudios”, expresó en un comunicado el profesor Sascha Bosetzky, vicepresidente académico de esa universidad.

Hay una investigación en curso

El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, detalló que la repatriación del cuerpo de la joven María Fernanda Sánchez, o cremación de sus restos, dependerá de lo que decida la familia. #EstrictamentePersonal con @AnaOrdonana | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue… pic.twitter.com/yWwVEKOWrG — Foro_TV (@Foro_TV) August 7, 2023

El cuerpo de Maria Fernanda fue encontrado sin rastros de violencia, por hasta ahora las autoridades se reservan el dar alguna declaración, y además en cumplimiento a la solicitud de la familia de tener discreción y respeto ante la situación de dolor que atraviesan, según la BBC.

“Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad”, señalaron en un comunicado.

El País informa que con respecto al futuro de la investigación, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, confirmó al medio que el siguiente paso en el caso de María Fernanda es realizar la autopsia para que se revelen las causas de su muerte, pero comentó que el cadáver, tal como lo subrayó la policía, no presentaba señales de violencia, lo que hace suponer que el suicidio es una de las líneas de investigación, aunque no hay ninguna confirmación oficial.

“Aunque no hay indicios de violencia, no se descarta ningún escenario y la autopsia nos va a dar mucha más luz, martes o miércoles de la próxima semana”, dijo. El diplomático añadió que la repatriación del cadáver puede tardar algunos días y que depende de los resultados de la autopsia. “Si no hay problemas, las autoridades entregarán el cuerpo a los padres y ellos decidirán si lo someten a una cremación en Berlín o si llevan al cadáver a México”, zanjó.

