Muere mujer tras ser mordida por tiburón en playa de Jalisco [VIDEO]

Una joven mujer perdió la vida en zona de playa del Océano Pacifico, en Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco, en México, cuando al ingresar a las aguas en compañía de su pequeño hijo de cinco años, fue atacada por un tiburón que de una sola mordida le arranco una de sus piernas, reportó InfoBae.

María Fernanda Martínez Jiménez de 26 años, como fue identificada la víctima estaba vacacionando en este lugar, y al intentar llevar a su hijo hacia el parque flotante de “Aqua Fest”, a 20 metros de la playa, fue atacada por el escualo que la sumergió en las aguas hasta ahogarla.

Según el reporte oficial de las autoridades locales, el ataque se produjo ceca de las 11:45 de la mañana del pasado sábado 2 de diciembre de 2023.

AVISO INFORMATIVO ‼️ El Gobierno Municipal de la Huerta informa que ante los hechos ocurridos en la costa del municipio… Publicado por H.Ayuntamiento de La Huerta en Sábado, 2 de diciembre de 2023

En el comunicado, de acuerdo con Publimetro, se indica que fueron notificados a emergencias del ahogamiento de una persona, aparentemente atrapada en una de sus extremidades. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas pudieron notar que la mujer estaba sin una pierna a causa de una gran mordida de tiburón.

De inmediato la mujer fue sacada hasta la orilla del mar, pero nada se pudo hacer por su vida y fue declarada muerta en el mismo lugar. El menor, hijo de la fallecida resultó ileso. Los lugareños detallaron que nunca se había registrado un ataque de tiburón en la zona, por lo que no descartan que pueda ser otro motivo.

De hecho, en redes sociales usuarios entraron en controversia, aduciendo que la mordedura pudo ser también de un cocodrilo que llego hasta las aguas del mar.

Presunto ataque de tiburón en Melaque: muere mujer tras ser embestida por un escualo La tarde de este sábado se registró un presunto ataque de tiburón en aguas de playa Melaque, en Cihuatlán, Jalisco, lo que derivó en la muerte de una fémina turista. Se dio a conocer, en forma extraoficial, que el ataque de tiburón a turista se dio frente al Parque Acuático y Cooperativa Punta Farallón en Playa Melaque, en tal zona de la población de San Patricio. Se dijo que la afectada fue llevada con vida a la playa donde posteriormente perdería la vida. Lo anterior además obligó a decretar una alerta y, entre otras cosas, suspender un evento de natación programado en el popular balneario. No se han dado mayores detalles del caso. Agentes periciales se presentaron para levantar los restos de la infortunada. Publicado por Sin Censura Cihuatlan en Sábado, 2 de diciembre de 2023

“Si no me equivoco justamente en ese mismo lugar estuve el año pasado, recuerdo que más en la derecha había un lago (aparte de la playa) y creo que recuerdo a alguna persona decir que ahí había cocodrilos. Quizá me confunda de lugar, pero lo veo muy parecido”, “Los tiburones no suelen atacar gente y a nivel mundial solo 12 personas mueren por ataques de tiburón al año. Es más probable que haya sido un cocodrilo perdido”, se lee en los <a href="http://” target=”_blank”>comentarios de la publicación.

Ante este hecho, el gobierno municipal de Cihuatlán emitió una alerta e indicó que tras dicho acontecimiento no habría ninguna actividad en la costa.

“Suceso extraordinario, obliga a organizadores a suspender evento, tras el ataque de un tiburón frente a Parque Acuático y Cooperativa Punta Farallón en Playa Melaque, San Patricio, municipio de Cihuatlán, Jalisco”.

Por su parte la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Cihuatlán prohibieron el ingreso al mar en las playas de este municipio hasta la tarde del domingo. “En la zona de playa se ha instalado la señalética de Banderas Rojas, esta acción se realiza como medida de prevención ante la posible presencia de fauna peligrosa en nuestras costas”, comunicó Protección Civil.

El cuerpo de María Fernanda Martínez Jiménez finalmente fue reclamado por su familia, quienes informaron que su velación se llevará a cabo en la comunidad de El Aguacate, en ese mismo municipio. María Fernanda era egresada de la carrera de Biología Marina en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, que emitió un comunicado para externar sus condolencias.

“El Centro Universitario de la Costa Sur se une a la pena que embarga a las familias Martínez Jiménez y Ariana Martínez, así como a la comunidad de Biología Marina por el sensible fallecimiento de María Fernanda Martínez Jiménez, egresada de la carrera de Biología Marina, compañera y amiga. ¡Descanse en paz!”, comunicó la universidad.

María Fernanda Martínez Jiménez, es la mujer que murió este sábado, atacada por un tiburón en la playa de Melaque,… Publicado por Sin Censura Cihuatlan en Domingo, 3 de diciembre de 2023

