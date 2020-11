María Celeste Arrarás – sobre el voto hispano: “No estamos cortados por la misma tijera”

Una cosa quedó clara en esta elección presidencial y es que los hispanos no estamos cortados por la misma tijera. Tanto el Partido Republicano como el partido Demócrata tienen la tendencia a generalizar cuando se trata del voto latino. Para ellos todos los hispanos somos iguales y no hay nada más lejos de la verdad. Pensar que nos pueden conquistar con un mensaje universal,es un error. Ciertamente todas las personas de nacionalidades que caen bajo la sombrilla de “hispanos” hablamos el mismo idioma y compartimos los mismos valores, pero tenemos formas de ver la vida muy diferentes por las experiencias que no ha tocado vivir en nuestras diferentes regiones. Y eso es importante porque votamos en la política según esas vivencias que nos han marcado. Algo que fue más que evidente que nunca en esta elección.

Temprano en el conteo de votos Donald Trump se adjudicó el codiciado estado de la Florida gracias al apoyo arrollador de los hispanos en el condado de Miami Dade, en su mayoría cubanos. Los republicanos saben muy bien que esa comunidad de 1.6 millones vivió un trauma existencial por culpa de Fidel Castro y que por ende siente pánico hacia cualquier agenda izquierdista. Por eso su mensaje se basó en catalogar a Biden y los demócratas de comunistas. La estrategia funcionó tan bien que hasta los venezolanos con derecho al voto de la zona, que continúan viviendo el calvario socialista de Chávez-Maduro, se unieron en apoyo a Trump.

Hay que señalar que ese mismo mensaje no resonó con la comunidad puertorriqueña en el centro de la Florida. Una comunidad que,según el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York, viene creciendo en un 5% desde el 2017 cuando el azote del huracán Maria provocó un éxodo masivo de boricuas a la Florida.

Ya son un millón 200 mil los boricuas en la zona entre Orlando y Tampa que, según números extraoficiales, votaron en contra del actual

Presidente en un 70%. ¿Por que repudiaron a Trump? Porque aunque Trump asegura ser “lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico”, en términos generales esa comunidad siente que no recibió el apoyo moral y económico que esperaba del Presidente tras el huracán Maria. Recordemos que los 13 mil millones de dólares adjudicados por el Congreso en el 2018 para ayudar a Puerto Rico no fueron aprobados por el Presidente sino hasta dos años después, 46 días antes de la elección presidencial. Los críticos de Trump lo acusan de haber esperado para usar ese dinero como estratagema política para manipular a la comunidad puertorriqueña de la Florida. Una comunidad que encontró insensible el que Trump le lanzara rollos de papel toalla a una multitud cuando visitó la destruida isla poco después del ciclón.

Entre los factores que llevaron a Joe Biden a la victoria está, sin duda, el que Arizona se tornó en un estado azul, con una mayoría demócrata. Y eso fue gracias a los mexicanos americanos que lo apoyaron contundentemente. Hasta ahora Arizona había respaldado a todos los candidatos presidenciales republicanos desde el 1952 con una sola excepción. Pero todo eso cambio gracias al esfuerzo de los grupos activistas pro inmigrante que en los últimos 10 años lograron registrar a tantos hispanos para votar, que el voto latino aumento en Arizona en un 85%. Recordemos que esa comunidad sufrió mucho de discriminación racial durante 24 años del régimen de terror del belicoso Sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. El mismo que luego fue declarado culpable de desacato criminal relacionado con sus tácticas de línea dura para perseguir a inmigrantes indocumentados. El mismo que luego se salvó de la cárcel tras recibir de su aliado Trump un perdón presidencial.

En fin, el voto hispano, que probo ser crucial para cualquier candidato presidencial, no se conquista con facilidad. Se conquista solo conociendo bien las complejas sensibilidades y la idiosincrasia de los diferentes grupos que componen a esta colorida comunidad. Se conquista mostrando empatía y sensibilidad hacia las experiencias vividas por cada uno de sus miembros.

Para seguir a María Celeste Arrarás entra a su Instagram, aquí.

Para suscribirse a su canal de YouTube de María Celeste Arrarás, entra aquí.

Para seguir a María Celeste Arrarás entra a su Facebook, aquí.