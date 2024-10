María Celeste Arráras se va contra comediante que insultó a Puerto Rico en mitin de Trump

Un comediante está siendo fuertemente criticado tras lanzar insultos a Puerto Rico en mitin de Donald Trump en Nueva York. La periodista María Celeste Arrarás no pudo contener su furia que uso sus redes para expresar su molestia. “Este tipejo se dedicó a insultar a Puerto Rico y a los hispanos durante un mitin político de Trump en NY. Dijo que había una isla de pura basura en el Caribe llamada Puerto Rico. Luego hizo supuestos chistes sobre los hispanos y los afroamericanos, nada graciosos, tan insultantes que no vale la pena repetirlos”, compartió la periodista María Celeste Arrarás en X, antes conocido como Twitter. “La audiencia de MAGA no paró de reír. Puro racismo”.

El comediante Tony Hinchliffe fue quien “llamó basura a Puerto Rico” durante su acto de clausura del candidato presidencial republicano Donald Trump en el Madison Square Garden. Aparte de criticar a Puerto Rico también dijo que los latinos tienen demasiados bebés y también se burló de los afroamericanos.

“Están sucediendo muchas cosas. No sé si lo sabes, pero en este momento hay literalmente una isla flotante de pura basura en medio del océano”, dijo este domingo Tony Hinchliffe, cuyo nombre artístico es Kill Tony. “Creo que se llama Puerto Rico”.

Los comentarios de Hinchcliffe en el acto de apertura del discurso de Trump provocaron risas entre la multitud.

Este tipejo se dedicó a insultar a Puerto Rico y a los hispanos durante un mitin político de Trump en NY. Dijo que había una isla de pura basura en el Caribe llamada Puerto Rico.Luego hizo supuestos chistes sobre los hispanos y los afroamericanos, nada graciosos, tan insultantes… pic.twitter.com/QjYGiD5yUT — Maria Celeste (@MariaCeleste) October 27, 2024

Kill Tony es un comediante con casi 2 millones de suscriptores en YouTube, a menudo presenta a comediantes nuevos y establecidos que hacen chistes obscenos y ha generado críticas de muchos oyentes por ser racista y sexista.

El acto inaugural de Hinchcliffe se produce mientras los candidatos presidenciales de 2024 intentan transmitir un mensaje nacional. Pero los chistes de Hinchliffe fueron demasiado fuertes. En su acto, el comediante dijo que recibió a los inmigrantes en Estados Unidos con “los brazos abiertos” y luego los extendió en un gesto de “lárguese de aquí”. “Es una locura”, continuó. “Y a estos latinos también les encanta tener bebés, simplemente lo saben. Lo hacen, lo hacen”.

Después de que Hinchliffe criticara a Puerto Rico, la exfuncionaria de la Casa Blanca de Trump, Alyssa Farah Griffin, publicó en X, antes Twitter: “¿Quién quiere decirles a estos tipos que hay ~ MEDIO MILLÓN de puertorriqueños que viven en Battleground PA, cuyos votos están en juego?”

Reacción de los internautas

“Basuras!! Me pregunto ahora que dirán @NickyJamP y @Anuel_2bleA y todos los latinos de la secta!! Tengan dignidad!!”

“Creo que equivocó el nombre de la isla, la isla llena de basura en el caribe es Cuba 🤷‍♀️”

“Hay que ser estúpido para decir una cosa así en un mitin político!”

“@realDonaldTrump presidente !!! Votaremos por el porque uds los de la prensa liberal mienten MUCHO”

“Esto no es cierto… cuando dijo lo de Puerto Rico la gente lo rechazó y no pudo continuar la línea…”

“Es un comediante, relaja el papo”