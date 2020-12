Habla la primera mujer en ponerse la vacuna de Pfizer contra el COVID: ¿Qué reacción tuvo?

Se espera que en cuestión de días se autorice en Estados Unidos la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus, y mientras llega ese momento, el mundo ha estado hablando de Margaret Keenan, una mujer británica de 90 años, quien se convirtió este martes en la primera persona en aplicarse la inmunización en el Reino Unido.

Así lo reportaron diferentes medios, como la agencia de noticias AFP y el periódico The Guardian, que presentaron imágenes del momento en el que la inglesa recibió el pinchazo en el brazo, en el Hospital Universitario de Coventry.

Minutos más tarde, la mujer habló con la prensa y compartió su reacción, en una conversación en la que reinó la esperanza y donde hizo un llamado al mundo a que dejen de lado la desconfianza que muchos tienen hacia la vacuna y se la apliquen.

Ella es Margaret, la primera mujer del mundo en recibir vacuna covid-19 de PfizerEl Reino Unido, primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus, decidió dar prioridad a los ancianos, sus cuidadores y al personal sanitario. #NoticiasMilenio

“Me siento muy privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el COVID-19, es el mejor regalo de cumpleaños temprano que podría desear, porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el nuevo año después de estar sola durante la mayor parte del 2020“, dijo la mujer, según reveló AFP.

“Póngansela, es necesario para mantenernos seguros. Si yo pude ustedes también pueden”, agregó “Margie”, como se le conoce a la paciente, según reveló The Thelegraph.

Margaret Keenan receives guard of honour after getting first Covid vaccineA 90-year-old grandmother from Coventry has become the first person in the world to receive the Pfizer Covid-19 vaccine this morning. Margaret Keenan, who turns 91 next week, received the jab at 6.31am in Coventry on Tuesday as the NHS launched its biggest-ever vaccination campaign. For the latest Covid news as vaccine roll-out begins across… 2020-12-08T09:53:47Z

Tras recibir su primera dósis, la mujer británica fue solo sonrisas e incluso se sintió muy honrada al ser centro de una calle de honor que le hicieron a su paso medicos y enfermeros del hospital.

Keenan, quien durante su vida trabajó mayormente en una tienda de joyas, quiso ponerle un toque navideño al histórico momento, y lució una camisa con un estampado de un pinguino en la nieve y la frase Feliz Navidad, que hizo juego con el tapabocas que llevó.

Abuela de 90 años, primera mujer en recibir la vacuna Pfizer en el Reino Unido 2020-12-08T13:59:37Z

Margie insistió en su mensaje sobre ponerse la vacuna, y según mostró la agencia de noticias Reuters, agregó: “Digo, háganlo, háganlo, porque es gratis y es lo mejor que me ha pasado”.

Asimismo, la abuelita, quien tiene dos hijos y cuatro nietos, y quien nació en el norte de Irlanda, agregó no sintió ni miedo ni dolor. “No estuve nerviosa, no”, dijo, entre risas.

El Reino Unido ha lanzado una campaña enorme llamando a la vacunación, iniciando con las personas mayores y cuidadores.

Margie le dijo a The Guardian: “No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera que le ofrezcan la vacuna es que la tome. Si yo puedo tenerla a los 90, ustedes también pueden tenerla”.

La pandemia en el Reino Unido ha dejado hasta el momento 61,400 muertes. Un total de 50 hospitales en ese país ya tienen 800,000 dosis de la vacuna enviadas desde Bélgica, para iniciar su plan de vacunación masiva, que incluye una primera dósis y 21 días después, la segunda.

