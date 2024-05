En estado crítico Mamie Laverock tras caer de un quinto piso

La actriz de Hallmark Channel, Mamie Laverock, recibe soporte vital luego de lo que su familia dice que fue una caída de cinco pisos el 26 de mayo de 2024, dos semanas después de que una emergencia médica la llevara a ser hospitalizada en Vancouver.

Laverock, de 19 años, es mejor conocida por su premiado papel de Rosaleen Sullivan en la serie de larga duración de Hallmark “When Calls The Heart” (WCTH). Como Rosaleen, la hija de Molly Sullivan, interpretada por la habitual de la serie Johannah Newmarch, Laverock apareció en la primera temporada del programa a principios de 2014 y regresó como adulta joven en 2023 para la temporada 10. También apareció en “Wedding of Dreams” de 2018 con Debbie. Gibson, Robert Gant y Pascale Hutton.

El 14 de mayo, Nicole y Rob Compton, la madre y el padrastro de Laverock de Vancouver, Columbia Británica, publicaron una campaña de GoFundMe en la que indicaban que ella estaba “viva y muestra signos de mejoría” luego de una “emergencia médica”. Solicitaron ayuda financiera para poder estar con Laverock diariamente durante una hospitalización prolongada.

Pero una actualización de la campaña GoFundMe informó que un incidente en el hospital el 26 de mayo provocó que Laverock sufriera “lesiones potencialmente mortales”.

Mamie Laverock ‘cayó cinco pisos’ después de ser escoltada a la pasarela del balcón de un hospital

Cuando los Compton publicaron inicialmente su campaña GoFundMe a mediados de mayo, la página explicaba que el 11 de mayo, Nicole “viajó a Winnipeg para ayudar a Mamie, que estaba teniendo una emergencia médica”.

“Nicole pudo llegar a tiempo para salvar su vida”, escribieron. “Luego la llevaron a un hospital en Winnipeg. Desde entonces, Mamie ha sido trasladada al hospital aquí en Vancouver. Su recuperación no está clara en este momento, pero está viva y muestra signos de mejoría”.

En ese momento, la familia esperaba recaudar $2,000 en donaciones para ayudarlos a “ir todos los días a apoyarla”, y agregó que “cualquier contribución nos ayudaría a estar a su lado” y que su hospitalización podría durar “más de un mes o más”. .” Familiares, amigos y fans superaron la meta a los pocos días de su publicación.

Justo antes de las 5 a.m. del 18 de mayo, Laverock compartió la publicación de alguien sobre la campaña GoFundMe en su cuenta de Facebook. Unos cinco minutos después, publicó tres fotos de ella nadando y sonriendo con sus dos hermanas menores.

“28 de abril, Kona, Hawaii”, escribió, y agregó: “Un momento tan agradable juntos”.

Pero poco más de una semana después de sus publicaciones en Facebook, la familia de Laverock actualizó su página de GoFundMe y escribió: “Nos entristece profundamente informar que el 26 de mayo, Mamie, que ha estado en tratamiento intensivo durante las últimas dos semanas, fue escoltada fuera de un unidad segura del hospital y la llevaron hasta un balcón desde donde cayó desde cinco pisos. Sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, se sometió a múltiples cirugías extensas y actualmente se encuentra con soporte vital”.

Los Compton terminaron su nota diciendo: “Estamos todos devastados, en shock, en este momento intensamente difícil”.

A la luz de la tragedia, también aumentaron su objetivo de recaudación de fondos a $10,000, que se superó en cuestión de horas cuando la noticia sobre la condición de Laverock comenzó a difundirse.

La familia Hallmark y los fanáticos de Mamie Laverock se unen a su alrededor

Photos with movie mom Johanna Publicado por Mamie Laverock en Domingo, 31 de diciembre de 2023

Algunos de los coprotagonistas de Hallmark de Laverock compartieron su preocupación en las redes sociales y alentaron a los fanáticos a donar a la campaña GoFundMe si podían.

La madre de televisión de Laverock, Newmarch, compartió capturas de pantalla” de GoFundMe de Compton y publicó sobre el “trágico y horrible giro de los acontecimientos el 26 de mayo”.

“Amo mucho a esta maravillosa familia y mi corazón está roto”, escribió Newmarch. “Es un momento tan devastador para ellos y para todos los que se preocupan profundamente por la dulce Mamie. Por favor ayuda si puedes. Necesitan todo el apoyo posible para superar esta pesadilla. Gracias. ♥️🙏”

La estrella de WCTH, Erin Krakow, también publicó la campaña en Instagram y escribió: “Acabo de donar. Si tienes los medios para hacerlo, espero que tú también los tengas”.

Otra coprotagonista de WCTH, Loretta Walsh, también compartió la campaña en Instagram y escribió: “Por favor, done y comparta si puede. Mamie y su familia necesitan nuestro apoyo. Enlace en biografía. Gracias ❤️”

En 2018, poco después de coprotagonizar y cantar “Wedding of Dreams” de Gibson, Laverock le dijo al blog My Devotional Thoughts lo agradecida que estaba por el continuo apoyo de Hearties desde que apareció por primera vez en el programa.

Ella fue citada diciendo: “¡Guau, los Hearties! Los amo mucho a todos. Han hecho mucho por mí y se lo agradezco sinceramente. A lo largo de los años, me he mantenido en contacto con esta increíble familia que tengo ahora, y esa es una de las otras razones por las que ‘When Calls the Heart’ ha tenido un efecto tan positivo en mi vida y siempre lo tendrá”.

El 26 de marzo, Newmarch y Laverock se reunieron para una entrevista conjunta de Zoom en el podcast “Heart to Hearties”, durante la cual compartieron su amor y admiración mutuos.

Esta es la versión original de Heavy.com

