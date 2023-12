Muere Anna Cardwell, del reality Here Comes Honey Boo Boo

Anna ‘Chickadee’ Cardwell, la hija mayor de Mama June Shannon, murió a la edad de 29 años, según una publicación del 10 de diciembre de Mama June en Instagram.

La causa de la muerte de Cardwell fue cáncer, indicó la publicación de Mama June usando el hashtag #cancersucks. Según la revista People, a Cardwell “le diagnosticaron carcinoma suprarrenal en etapa 4 en enero y estaba en tratamiento en ese momento”.

Mamá June le contó a People sobre el diagnóstico de cáncer de su hija: “No sabes si gritar. No sabes si reírte. No sabes si gritar. No sabes a quién culpar”. Cardwell era madre de dos hijos, según la revista People, que señaló que Cardwell apareció con su familia en “Toddlers & Tiaras” de TLC y “Here Comes Honey Boo Boo”.

Mamá June escribió que su hija ‘Chickadee’ falleció ‘en paz’ el 9 de diciembre

En su publicación de Instagram, Mama June anunció que Anna Cardwell “ya no estaba con nosotros”.

“Con el corazón destrozado, anunciamos que @annamarie35 ya no está con nosotros. Falleció en mi casa anoche pacíficamente a las 11:12 p.m.”, escribió.

“Ella dio una gran pelea durante 10 meses, falleció con su familia a su alrededor como si no lo hiciera y los actualizaremos a todos con más información a medida que la obtengamos hoy. Los amamos a todos y continuamos orando y pensando por nuestra familia en este momento difícil #mamajune #prayers #cancersucks #family”.

Un día antes del anuncio de la muerte, Mama June escribió en Instagram: “Estamos pidiendo oraciones por nuestra familia a medida que avanzamos en este proceso. Realmente los apreciamos a todos por todos los pensamientos y oraciones y los actualizaremos. Siempre que podamos, sabemos que todos sus pensamientos y oraciones son muy apreciados durante este tiempo #mamajune #cancersucks #family #prayers”.

La hija de Mama June se sometió a tratamientos de quimioterapia pero publicó en Instagram en noviembre

En mayo, Mama June escribió sobre Anna pasando por tratamientos de quimioterapia.

“Era demasiado temprano esta mañana. Ha sido una semana larga. Esta semana con tratamientos de quimioterapia con Anna, pero terminamos, ella está descansando”, escribió.

La última publicación de Cardwell en Instagram fue a principios de noviembre de 2023, cuando escribió: “Vayan a probar estos encurtidos, son increíbles. Hay diferentes sabores. Ella agregó más sabores. Cada vez que puede, te prometo que el de Apple es el mejor para mí. No estoy probando el de sandía pero lo he olido. Y, Dios mío, huele increíble, pero ella también tiene una tienda de Tiktok y quiero etiquetarla a continuación y también tiene un sitio web, así que asegúrense de visitarla y que tengan un hermoso día”.

En mayo, Cardwell escribió: “Bueno, vamos a la ronda 3 de quimioterapia. Ayer fue un día bastante bueno, pero mejoró un poco y Cracker Barrel estuvo bien bajando pero no subiendo, pero en general va bien y la quimioterapia está funcionando”. ven a buscar para que las cosas se vean bien 😇😁😁🙏”

