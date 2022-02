Médica acusa al banco Chase de racismo en una demanda federal: Malika Mitchell-Stewart

Malika Mitchell-Stewart es una doctora negra de Houston que presentó una demanda federal contra Chase Bank acusando a los empleados de racismo. Mitchell-Stewart, quien recientemente completó su residencia y comenzó su carrera como médica de familia, dijo que fue rechazada y acusada de un delito cuando intentó depositar un cheque de $16,000 dólares de su nuevo empleador en diciembre de 2021. Puede leer la demanda aquí.

Mitchell-Stewart, de 34 años de edad, presentó su demanda contra JP Morgan Chase y dos empleados de la sucursal de Sugar Land del banco en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito del Sur de Texas el 3 de febrero de 2022. Está representada por los abogados de derechos civiles con sede en Dallas, Justin Moore y Paul Stafford. Mitchell-Stewart busca $1 millón en daños punitivos y compensatorios en la demanda, que acusa a JP Morgan Chase, Trupti Patel y Shae Wells de violar la Ley de Derechos Civiles, que “prohíbe la discriminación racial”. El incidente ocurrió el 18 de diciembre de 2021 en la sucursal First Colony de Chase Bank.

La demanda dice: “La Dra. Mitchell-Stewart acaba de completar su residencia y comenzó a trabajar en Valley Oaks Medical Group. A medida que se embarca en su carrera como médica, y a lo largo de su carrera, es un requisito profesional que los antecedentes penales de la Dra. Mitchell-Stewart estén impecables. Sabe que ser acusada de un delito no solo sería perjudicial sino que podría descarrilar una carrera que recién comienza. Hasta hace poco, la Dra. Mitchell-Stewart ciertamente no esperaba que cuando intentó abrir una cuenta bancaria con Chase y depositar con orgullo su primer cheque como nueva médica, sería acusada de fraude y se le negaría la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en un de los bancos minoristas más destacados del mundo.

Moore y Stafford agregaron en la demanda: “Lo que se le recordó a la Dra. Mitchell-Stewart ese día fue que ella es una mujer negra que intenta depositar $16,000 en un suburbio predominantemente rico de blancos… Únicamente por su raza, la Dra. Mitchell-Stewart fue discriminada por miembros del personal bancario de Chase y se le negaron los servicios prestados a los clientes no afroamericanos de Chase”.

Chase Bank dijo en un comunicado: “Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos investigando la situación. Nos comunicamos con la Dra. Mitchell-Stewart para comprender mejor lo que sucedió y disculparnos por su experiencia”.

La Dra. Mitchell-Stewart dice en la demanda que los empleados de Chase Bank la humillaron y la trataron como a una criminal, quienes la acusaron de tener un cheque fraudulento

Mitchell-Stewart, que vive en la ciudad de Missouri y se graduó de la Escuela de Medicina McGovern en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, Texas, dijo en la demanda que fue a la sucursal de Sugar Land Chase Bank el 18 de diciembre de 2021 para abrir una cuenta y deposite un cheque de bonificación por firmar con Valley Oaks Medical Group por $16,780.16. Mitchell-Stewart había abierto recientemente un consultorio médico en Braxton Drive en Houston, según su Instagram.

Ella dijo en la demanda que debido a que no era titular de una cuenta de JPMorgan Chase, planeaba abrir una cuenta en la sucursal para depositar el cheque de bonificación y los cheques futuros. Primero fue asistida en el banco por una empleada llamada Trupti Patel, según la demanda. “Después de revisar el monto del cheque que la Dra. Mitchell-Stewart quería depositar, Patel comenzó a hacer preguntas peculiares sobre la Dra. Mitchell-Stewart que cuestionaban la validez del cheque y su empleo como médica”, dice la demanda. “Después de la extraña consulta de Patel sobre la Dra. Mitchell-Stewart, afirmó que necesitaba verificar el cheque y llamar a un gerente del banco”.

Según la demanda, Patel regresó con otra empleada, Shae Wells, quien se presentó como la “gerente de la sucursal”. La demanda afirma que Wells es en realidad un banquero asociado y un especialista principal en operaciones de caja en la sucursal de First Colony. “Wells le dijo a la Dra. Mitchell-Stewart que su cheque era fraudulento al proporcionar una justificación”, afirma la demanda.

Según la demanda, “Wells le dijo a la Dra. Mitchell-Stewart que no se sentía cómoda permitiéndole abrir una cuenta bancaria en la sucursal de First Colony con el cheque porque Wells creía que la Dra. Mitchell-Stewart estaba intentando cometer fraude. Wells se negó a proporcionar métodos o medios alternativos para ayudar a la Dra. Mitchell-Stewart.

La demanda agrega: “Después de que se le negaran los servicios en la sucursal de First Colony, la Dra. Mitchell-Stewart se fue a su casa para evitar ser arrestada y tuvo una reacción emocional adversa por esta humillación. Después de años de formación para convertirse en médico, fue humillada y tratada como una criminal después de recibir su primer cheque después de años de estar en la residencia médica. Tan pronto como la Dra. Mitchell-Stewart mostró su cheque a los empleados de la sucursal de First Colony, inmediatamente la trataron como a una criminal. Incluso después de que la Dra. Mitchell-Stewart mostrara a los empleados de la sucursal de First Colony la identificación, los correos electrónicos entre ella y la clínica con la que trabaja junto con su tarjeta de presentación, la trataron como a una criminal”.

El abogado de Mitchell-Stewart dijo: “Me esforzaré por demostrar que ningún banco puede negarse a prestar servicios a nuestra gente por razones raciales”

Según la demanda, Mitchell-Stewart, quien completó su residencia en el Centro Médico Dell Seton y el Centro Médico Infantil Dell en la Universidad de Texas en Austin, se vio “obligada a pasar días durante la temporada navideña sin su primer control como médico. Esto le causó una gran ansiedad. La Dra. Mitchell-Stewart, acompañada de su madre, volvió a presentar una denuncia en la sucursal de First Colony junto con su madre el 27 de diciembre de 2021”.

La demanda dice que la gerente de la sucursal, Janice Brooks, “admitió” a Mitchell-Stewart que podría haber abierto una cuenta en la sucursal el 18 de diciembre de 2021, depositado el cheque y el banco solo habría tenido que retener los fondos hasta que se verificara la transacción. “Cuando la Dra. Mitchell-Stewart expresó su descontento por no haber hecho esto, la gerente de la sucursal, Janice M. Brooks, se disculpó, pero luego afirmó que Chase puede rechazar el servicio a las personas sin justificación”.

Justin Moore, abogado de Mitchell-Stewart, escribió en Facebook: “Para muchos estadounidenses negros, ir al banco puede ser una experiencia tensa. Algo tan simple como intentar cobrar un cheque o abrir una cuenta bancaria puede hacer que los empleados sospechosos llamen a la policía, causando ansiedad y miedo, y a veces incluso peligro físico, para los clientes acusados”. Añadió:

Esto no es algo nuevo para @chase. En 2020, un empleado de JPMorgan Chase describió a un cliente como “de la Sección 8” y, por lo tanto, que no merecía el servicio. Desde entonces, el banco ha dicho que buscaría aumentar su sensibilidad a los problemas relacionados con la raza. han fallado… La sucursal bancaria en Houston que discriminó a mi cliente afirmó que el monto del cheque y quién estaba tratando de depositarlo, mi cliente, los hizo sentir incómodos. Mi cliente se quedó angustiada porque la hicieron sentir como una criminal y porque no pudo usar los fondos que tanto le costó ganar para las compras navideñas ese sábado. A pesar de enfrentar tal humillación, regresó después de Navidad para presentar una denuncia. Al presentar la denuncia, el actual gerente de la sucursal se reunió con ella. Y aunque se disculpó, le dijeron a mi cliente que el banco puede rechazar el servicio por cualquier motivo.

Moore agregó: “Bueno, legalmente, eso no es cierto. Y me esforzaré por demostrar que ningún banco puede negar el servicio a nuestra gente por su raza. #bankingwhileblack #blackeconomics”.

Escribió en Facebook: “Su práctica está enfocada en la comunidad y tiene la intención de servir a su gente. Esto, para mí, hizo que lo que le sucedió a ella fuera aún más atroz. Que se cuestionen sus credenciales y que se la acuse de estafadora es imperdonable. Solo el 3% de los médicos son mujeres negras, y nosotros, como comunidad, debemos protegerlas cuando se utilizan casos de discriminación flagrante para menospreciar y disminuir su condición de profesionales esenciales”.

Mitchell-Stewart agregó en Instagram: “¡Espero trabajar con él para buscar justicia para mí y para muchos otros! Agradezco la gran cantidad de apoyo y amables palabras. También agradezco a quienes estén dispuestos a compartir historias similares conmigo sobre sus experiencias negativas con Chase. Las cosas deben cambiar y solo porque es posible que no le haya sucedido a usted, podría algún día, por lo que es mejor que todos trabajemos juntos e implementemos nuevas políticas y cambios para que los involucrados rindan cuentas y esto no siga sucediendo!”

