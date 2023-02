Maggie Murdaugh y su hijo fueron asesinados a tiros presuntamente por Alex Murdaugh

Maggie Murdaugh fue encontrada muerta a tiros con su hijo Paul en la finca de caza de la prominente familia de Carolina del Sur, y su esposo, Alex Murdaugh, está acusado de cometer los asesinatos del 7 de junio de 2021.

Alex Murdaugh tomó el estrado de los testigos en su propia defensa en febrero de 2023, negando los asesinatos pero admitiendo una adicción a los opiáceos que condujo a una red de mentiras. Los asesinatos aparecen en una nueva serie de Netflix y HBO Max.

Sin embargo, antes de morir, Maggie Murdaugh publicó un amoroso homenaje a su esposo en su página de Facebook, que todavía está activa.

La gente ahora ha llenado su página de Facebook con comentarios. “Te extrañamos mucho Maggie Murdaugh ❤️”, escribió una mujer.

Esto es lo que necesita saber:

Maggie Murdaugh escribió en Facebook que Alex Murdaugh era “el mejor que todos aman”

En su página de Facebook, Maggie Murdaugh publicó varias fotos que la muestran con su esposo y sus dos hijos. Buster Murdaugh sigue vivo.

Una imagen de 2020 mostraba a Maggie en un bote con Alex Murdaugh. Su página de Facebook dice que vivía en Edisto Beach, Carolina del Sur.

En 2020, escribió un tributo a Alex para el Día del Padre: “Feliz Día del Padre al mejor que todos aman❤️ Gracias por todo lo que haces por nuestra familia. ¡Trabajas tan duro por tu familia y nuestros hijos que tienes mucha suerte! Papá, entrenador, maestro y mejor amigo 😘”

También publicó fotos de viajes familiares anteriores a “Moselle”, incluidas excursiones de caza de codornices. “Caza de codornices antes del Super Bowl❤️”, escribió Maggie Murdaugh con una foto de Facebook que incluía a Alex Murdaugh el 7 de febrero de 2021.

Otras fotos muestran a la familia vestida para eventos.

Según Fox News, el 6 de septiembre de 2021, Alex Murdaugh anunció que dejaba su bufete de abogados y entraba en rehabilitación para lidiar con una “larga batalla que se ha exacerbado con estos asesinatos”.

La declaración enviada a Fox decía: “Los asesinatos de mi esposa y mi hijo han causado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que realmente me arrepiento. Renuncio a mi bufete de abogados y entro en rehabilitación después de una larga batalla que ha exacerbado estos asesinatos. Lamento inmensamente a todos los que he lastimado, incluidos mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito a mí mismo y a mis relaciones”.

Maggie Murdaugh tenía un “corazón de pura generosidad”, dice su obituario

Según el obituario de Maggie, Margaret “Maggie” Kennedy Branstetter Murdaugh, de 52 años, “entró en el descanso eterno con su hijo Paul Terry Murdaugh la tarde del lunes 7 de junio de 2021”.

“Se graduó de la Universidad de Carolina del Sur en 1991, donde conoció a su esposo, Alex. Fue miembro de Kappa Delta Sorority y se ha mantenido en contacto con muchos de estos amigos a lo largo de los años. Maggie y Alex criaron a sus dos hijos en Hampton, Carolina del Sur, y disfrutaban pasar los veranos en su casa de playa en Edisto”, dice el obituario.

“Maggie tenía un corazón de pura generosidad y le encantaba recibir a amigos y familiares en su casa en cualquier ocasión. Adoraba a su familia y disfrutaba pasar tiempo en el barco con sus dos hijos. Será recordada como una “segunda madre” para muchos amigos de sus hijos. Aprovechó al máximo cada situación y vivió todos y cada uno de los días al máximo”.

A Maggie le sobreviven “su amado esposo Richard Alexander Murdaugh (Alex), su hijo mayor Richard Alexander Murdaugh Jr. (Buster), su querida hermana, Marian Branstetter Proctor (Bart), sus padres Kennedy Hubbard Branstetter y Terry Lee Branstetter, sus hermanos -en-ley, Randolph Murdaugh IV (Christy), John Marvin Murdaugh (Liz), su cuñada, Lynn Murdaugh Goette (Allen), y sus muchas sobrinas y sobrinos (Libby, Hannah, Kennedy, Mills, Trey, Reeves, Mary Elizabeth, Caroline, Mary Marvin, Liza Grace y Randolph)”, dice el obituario.

A la madre y al hijo les dispararon “estilo ejecución” en una escena premeditada “muy fea”, informó FITSNews. Según The Augusta Chronicle, los cuerpos fueron encontrados “fuera de la residencia, cerca de una perrera”, y el forense confirmó que murieron por “múltiples heridas de bala”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Quién es Alex Murdaugh? Abogado enjuiciado por el asesinato de su esposa e hijo