Madison “Maddie” Russo: Mujer fingió tener cáncer para recaudar fondos en GoFundMe

Madison “Maddie” Russo es una mujer de Iowa de 19 años acusada de fingir tener cáncer para robar más de $37,000 de los donantes de GoFundMe, dijo el Departamento de Policía de Eldridge en un comunicado de prensa.

Russo, nativo de Eldridge y residente de Bettendorf, fue acusado de robo mediante engaño, un delito grave de clase C, el 23 de enero de 2023, según el comunicado de prensa de la Policía de Eldridge, que fue publicado en línea por North Scott Press. Según el comunicado de prensa, Russo recaudó más de $37,303 de 439 donantes en GoFundMe en 2022 después de que afirmara tener “leucemia linfoblástica aguda, cáncer de páncreas en etapa 2 y un tumor del tamaño de una pelota de fútbol que se envolvía alrededor de su columna vertebral”.

La policía agregó: “Durante la investigación, se obtuvieron citaciones para registros médicos que mostraban que a Madison nunca se le había diagnosticado ningún tipo de cáncer o tumor en ninguna instalación médica dentro de Quad Cities o ciudades circundantes”.

GoFundMe dijo en un comunicado a OurQuadCities.com: “GoFundMe tiene una política de tolerancia cero para el uso indebido de nuestra plataforma y coopera con las investigaciones policiales de los acusados de irregularidades. Se han reembolsado a todos los donantes y hemos eliminado esta recaudación de fondos.

GoFundMe agregó: “Al organizador también se le prohibió usar la plataforma para futuras recaudaciones de fondos. La Garantía de donación de GoFundMe ofrece un reembolso completo en el raro caso de que algo no esté bien; esta es la primera y única garantía de protección de donantes en la industria de recaudación de fondos”.

Esto es lo que necesita saber sobre Maddie Russo:

1. Los profesionales médicos plantearon preguntas sobre los reclamos de cáncer de Maddie Russo y la policía comenzó a investigar

La policía de Elridge dijo en el comunicado de prensa: “Testigos, que tienen experiencia médica, que también desean permanecer en el anonimato, se sentaron con el oficial investigador el 11 de enero y señalaron muchas discrepancias médicas encontradas en sus fotos publicadas en sus sitios de redes sociales”.

La policía agregó: “Se descubrió a través de la investigación, que aparte de las discrepancias médicas, y de la página Go Fund Me, Madison aceptó donaciones privadas de otras empresas, organizaciones sin fines de lucro, distritos escolares y ciudadanos privados. Los nombres de las víctimas no se darán a conocer en este momento, ya que todavía estamos tratando de recopilar la información de todas las víctimas”.

La policía agregó: “Se realizó una orden de registro en su residencia en Bettendorf, donde los oficiales encontraron elementos de valor probatorio. Debido a que esta es una investigación en curso, no podemos discutir lo que se encontró”.

2. Madison Russo difundió su historia en las redes sociales y apareció en su periódico local

La policía de Elridge agregó: “Madison compartió su historia públicamente, no solo en las redes sociales y en una página de Go Fund Me, sino que también se destacó en el periódico North Scott Press el 18 de octubre de 2022, donde cuenta la historia de su viaje contra el cáncer. .”

El artículo de noticias de octubre permanece en línea. Russo le dijo al periódico que le habían diagnosticado cáncer en febrero de 2022. “La vida ha sido una locura. Es como un Catch-22. No puedo ganar por perder. Siento que me han sacudido hasta el alma y, en este momento, todo es un poco incierto. Solo quiero saber mi plan de juego y, en este momento, no sé cuál es”, dijo al periódico.

Russo agregó: “Por supuesto, todos los días no pueden ser sol y arcoíris, pero no puedes simplemente elegir enojarte con el cáncer. Simplemente le sucede a la gente. Si permaneces deprimido y en un espacio oscuro, siento que tu cuerpo nunca mejorará”.

Le dijo al periódico que le diagnosticaron diabetes tipo 1 dos años antes de su diagnóstico de cáncer. La policía no ha dicho si realmente le diagnosticaron diabetes o si eso fue parte de su estafa. Un usuario de TikTok ha vuelto a publicar varios de los videos y publicaciones en redes sociales ahora eliminados de Russo.

Lindsey Shelton, una enfermera itinerante de la UCI que usa el nombre ScrubHacks en TikTok, cuestionó las afirmaciones de Russo sobre tener cáncer en una serie de videos en la plataforma de redes sociales. Otras enfermeras y profesionales médicos también llamaron la atención sobre las discrepancias y los problemas con la historia de Russo en los comentarios y en otros videos de TikTok.

En su primer video, que tiene más de un millón de visitas y se titula “Mentir sobre el cáncer”, Shelton señaló que un tubo de alimentación que Russo estaba mostrando en una publicación en las redes sociales no estaba conectado correctamente. Shelton también reveló que una foto que Russo afirmó que mostraba que ella recibía tratamiento fue robada de la página de Instagram de otra persona.

También robó una foto de un paciente con cáncer que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia y la publicó en su página, alegando que era ella, mostró Shelton en un video de TikTok.

3. Russo estaba estudiando en la Universidad de St. Ambrose en Bettendorf y dijo que tenía su ‘pasantía de ensueño’ trabajando para John Deere en medio de su batalla contra el cáncer

La página de Facebook de Maddie Russo permanece en línea, pero las publicaciones allí sobre el cáncer se han eliminado o se han hecho privadas y sus otras redes sociales donde habló sobre su batalla contra el cáncer parecen haber sido eliminadas. Russo creció en Elridge y se graduó de North Scott High School en 2021, según su página de Facebook. Ella estaba estudiando en St. Ambrose College.

Según el artículo de North Scott Press, Russo dijo que tenía una “pasantía de ensueño” en John Deere. Ella le dijo al periódico: “Solo estoy tratando de continuar con mi vida y seguir yendo a la escuela, trabajar y seguir haciendo cosas que son normales. Obviamente, mi normalidad ha cambiado. Estoy mucho en casa, y con los tratamientos estás muy enfermo, y pueden deprimirte. Trato de hacerlo con la mejor actitud porque creo que su actitud durante el tratamiento puede jugar un papel importante en su resultado”.

Russo agregó: “Me dieron una pequeña tasa de supervivencia del 11 por ciento durante cinco años antes de que se descubriera este último tumor. Once por ciento. A los 19 años, no sé si viviré para ver el día en que me gradúe de la universidad, me case o me convierta en mamá. Mientras tanto, lucharé”.

Según la policía, Russo fue sacado de una clase en St. Ambrose para ser interrogado por los investigadores y luego arrestado. St. Ambrose College no ha dicho si Russo todavía es estudiante en la escuela de Davenport.

4. Maddie Russo también apareció en un podcast para hablar sobre su batalla contra el cáncer y habló en eventos en Chicago y en la Universidad de St. Ambrose

Russo también apareció en un podcast de Project Purple para hablar sobre su batalla contra el cáncer y fue oradora invitada en St. Ambrose College y en The National Pancreas Foundation en Chicago, según la policía.

Project Purple eliminó el podcast de su feed y la Fundación Nacional del Páncreas eliminó un video publicado en Facebook en julio de 2022 que mostraba a Russo. Project Purple y la Fundación Nacional del Páncreas no han comentado sobre el arresto de Russo.

Ohl Strong, un grupo que brinda apoyo a pacientes con cáncer, escribió en Facebook: “El equipo de apoyo y concientización sobre el cáncer de páncreas del Dr. Brent Ohl se entristece al escuchar que uno de nuestros beneficiarios en 2022 ha sido acusado de aceptar asistencia de nuestro fondo de manera fraudulenta. Nuestro objetivo ha sido, y continúa siendo, brindar apoyo financiero al 100 % de los pacientes con cáncer de páncreas en nuestra comunidad”.

5. Russo fue liberada de la cárcel del condado de Scott con una fianza de $10,000 y comparecerá ante el tribunal para su lectura de cargos el 23 de febrero de 2023, dijo la policía

Según la policía, Russo ingresó en la cárcel del condado de Scott después de su arresto y luego fue liberada después de pagar una fianza de $ 10,000. Está previsto que Russo comparezca ante el tribunal para su lectura de cargos el 23 de febrero de 2023, dijo la policía. Un delito grave de clase C conlleva una sentencia potencial de hasta 10 años de prisión, según la ley estatal de Iowa.

No quedó claro de inmediato si Russo había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre y Heavy no pudo contactarla para hacer comentarios. Su familia tampoco ha comentado sobre su arresto. Los fiscales del condado de Scott tampoco han comentado sobre el caso.

La policía agregó en el comunicado de prensa: “Estamos solicitando la ayuda de los medios de comunicación para que nos ayuden a ubicar a cualquier ciudadano o empresa que haya donado a Madison Russo, les pedimos que se comuniquen con nosotros en el Departamento de Policía de Eldridge al 563-285-3916 o envíe un correo electrónico al Departamento de Policía a police@cityofeldridgeia.org”.

Esta es la versión original de Heavy.com

