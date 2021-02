Niña de 9 años fallece mientras dormía tras dar positivo de COVID-19

En el estado de Texas, en los Estados Unidos, dejó de existir Mackenzie Góngora, una niña de nueve años de edad, que tras dar positivo con el virus del coronavirus el pasado 29 de enero, falleció el 2 de febrero de este año, mientras dormía.

“El viernes 29 de enero, Mackenzie Góngora dio positivo por coronavirus después de tener un fuerte dolor de cabeza síntoma acompañado de vómitos”, relata su tía, Vikkie Southworth. La niña, se había quejado de tener un constante dolor de cabeza y de estómago mientras se encontraba en su guardería, por lo que al terminar la jornada escolar se procedió a llevarla a un centro médico en donde tras la toma de su temperatura, se descubrió que la menor presentaba fiebre.

Ante esta situación, la madre de Mackenzie acudió con la niña al Centro Médico Brooke Army para realizarle una prueba de Covid-19, una prueba de estreptococos y una prueba de gripe. Los test médicos de estreptococos y gripe dieron negativo, mientras que la prueba de Covid-19 resultó ser positiva en la menor de edad.

“Kenzie no tenía problemas respiratorios”, contaba su tía al diario Today en declaraciones citadas por El Mundo. “Los médicos le dijeron a mi cuñada que la llevara a casa y la pusiera cómoda, que controlara la fiebre y que si los síntomas empeoraban la llevara de vuelta al hospital. No tenía dificultad para respirar ni nada de eso”, agregó en sus declaraciones la tía de la niña.

Sin embargo, Mackenzie siguió padeciendo los síntomas del Covid-19, durante todo el fin de semana siguiente, los cuales aparecían y desaparecían de manera aleatoria, mostrando un cuadro clínico catalogado como leve, y en donde el personal médico había determinado un manejo en casa de la enfermedad, frente al buen estado de salud general que presentaba la infante. No estaba pasando nada importante. Todos los síntomas fueron leves”, ha asegurado la tía de la menor.

Pero la niña continúo presentando síntomas de fatiga y cansancio por lo que decidió irse a la cama temprano ese mismo 2 de febrero. Su tía Victoria Southworth, más tarde se acercó para constatar la evolución y el estado de salud de su sobrina, encontrándose con el suceso inesperado de que la niña no respiraba y que había ha muerto mientras dormía. Cuenta Kristle, la madre de Mackenzie quien también hace parte del personal sanitario: “Mi cuñada más tarde la revisó por la noche y se dio cuenta de que ya no respiraba y no podía encontrar el pulso”, ha aseverado. Ahora, la familia se encuentra consternada por su muerte, que ocurrió el día del cumpleaños de su padre, Nathan Góngora, y espera los resultados de la causa del fallecimiento, aseguró el medio La Sexta.

Por el momento, la familia de la pequeña ha abierto una recaudación para su funeral en la plataforma ‘Gofundme’, la cual lleva una recaudación de $75.855 dólares, superando la meta de los $30.000 dólares.

En la descripción de la recaudación de fondos, la cual fue creada por su tía, Vikkie Southworth, se lee:

A consecuencia de esta fatalidad, la familia de la niña ha querido hacer un llamado de atención a los padres de familia, para dar la importancia y la atención a este virus, el cual, pese a que se ha dicho que no representa gran peligro para los infantes, tiene un riesgo de mortalidad en la población infantil. Los progenitores de Mackenzie alertaron de la peligrosidad del virus en niños en una entrevista para el diario ‘Today’; a pesar de que la inspección al cuerpo de la niña mediante una autopsia será la que determine finalmente la causa real de su fallecimiento.

En una actualización, la tía de la menor escribió:

