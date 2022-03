¿Cómo lograr pestañas a un alto nivel con M.A.C Stack Mascara?

Desde que empezó el uso de las mascarillas, los ojos se volvieron el centro de la cara. Lo que quiere decir que las pestañas son muy importantes para resaltar. La gran noticia es que a partir de este mes de marzo la marca M.A.C lanzó su nuevo rímel M.A.C Stack Mascara.

Después de dos años de I+D, M·A·C ha desarrollado una innovación revolucionaria que prácticamente te permite aplicar infinitas capas para crear las pestañas de tus sueños. Leíste bien: ¡puedes aplicar y aplicar y no se formarán grumos! Resulta que M·A·C creó dos cepillos:

1. El Superstack Mega Brush cuenta con un cepillo más largo y angosto, perfecto para personas con pestañas más largas o que amplifican las pestañas superiores.

2. El Superstack Micro Brush presenta un cepillo más corto y grueso que es ideal para personas con pestañas más cortas o pestañas inferiores definidas.

Ambos cepillos cuentan con cerdas escalonadas y multifacéticas en forma de pétalo que se adaptan a todos los ángulos.

M•A•C Stack Mascara utiliza una combinación innovadora

Desde una perspectiva de fórmula/innovación, la máscara para pestañas M.A.C Stack Mascara utiliza una combinación innovadora de Fibre Melt Technology, Vita Gel y Lash Flex Polymer, para que puedas personalizar tus pestañas para lograr cualquier estilo deseado. Lo puedes comprar en línea o las tiendas M.A.C a $28. Entra aquí para más información sobre el producto.

