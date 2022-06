Prometido de una estrella de reality show enfrenta una demanda: Luis Ruelas

Luis Ruelas acordó pagar de su propio bolsillo para ayudar a resolver una demanda civil federal presentada contra una empresa en la que invirtió, según muestran documentos judiciales presentados en procedimientos de quiebra. El prometido de la estrella de “Real Housewives of New Jersey” Teresa Giudice y su compañía, Produce Depot, han recibido varios reclamos que acusan al mayorista de productos agrícolas de no pagar a los vendedores por los pedidos en 2020.

Ruelas pagará $20.000 para liquidar una de las deudas de la compañía, a C.H. Robinson, mientras que Produce Depot pagará el resto de la deuda de $120.000. Produce Depot pagará la deuda total de $100.000 a otra compañía que demandó a Ruelas, Prometo Produce Corp., según documentos judiciales. Un juez de quiebras decidirá si aprueba los acuerdos.

Produce Depot se declaró en bancarrota en un tribunal federal de Nueva York en marzo de 2022 a medida que se acumulaban las disputas legales y las deudas. Ruelas y Produce Depot no admitirán ninguna responsabilidad como parte del acuerdo, según muestran los documentos judiciales. Produce Depot ya no opera como negocio, según muestran los registros judiciales.

Los abogados que representan a Ruelas y Produce Depot en el caso de bancarrota y las demandas civiles no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Heavy. Ruelas no ha comentado públicamente sobre los problemas relacionados con el negocio con sede en Nueva York del que es propietario parcial. Los abogados de Produce Depot dijeron en los documentos de bancarrota que la compañía tiene deudas por un total de $1.6 millones y que tenía más de $878.000 en números rojos en 2020. El 26 de mayo se llevó a cabo una audiencia en el caso de bancarrota ante la jueza del Tribunal de Quiebras de EE. UU., Elizabeth S. Stong, en Brooklyn. La próxima audiencia está programada para el 1 de julio de 2022.

Louie Ruelas posee el 60% de Produce Depot, pero dice que no participó en las operaciones diarias de la empresa con sede en el Bronx

Según los documentos judiciales obtenidos por Heavy, Ruelas posee el 60% de Produce Depot a través de su empresa Book 3 LLC, con sede en Nueva Jersey. Su socio comercial, Gaetano “Guy” Balzano, posee el 20% de la empresa. Ambos fueron nombrados en demandas presentadas contra Produce Depot. Pero los abogados que representan a los hombres dijeron en documentos judiciales que ninguno de ellos estaba involucrado en las operaciones diarias de Produce Depot. Los documentos judiciales en el proceso de quiebra indican que Ruelas y Balzano podrían emprender acciones civiles contra la persona que dirigía la empresa por incumplimiento de los deberes fiduciarios, fraude y acciones negligentes.

Produce Depot se fundó en 2019. La página de Facebook de la compañía dice: “Como miembro orgulloso de la comunidad del Bronx desde nuestra creación en 2019, Produce Depot USA ha estado brindando a sus clientes lo mejor en la industria de productos al mayor. Obtenga nuestros productos más frescos y deliciosos a un precio justo”.

Según documentos judiciales, Produce Depot vendió más de $10.3 millones en productos en 2020, pero después de los gastos, la empresa terminó el año con una pérdida de $878.741. Produce Depot se nombra en dos demandas federales en curso. CH Robinson Worldwide acusó a la compañía de no pagar $113.404 por pedidos de frutas y verduras frescas, incluidas piña, manzanas, tomates y batatas, compradas en octubre y noviembre de 2020.

Otra empresa, Prometo Produce, con sede en California, dijo en su demanda que Produce Depot no pagó 127.540 por los pedidos de aguacate que les entregó entre agosto y septiembre de 2020, según muestran los documentos judiciales. Produce Depot también ha resuelto otras demandas con otras tres empresas que acusaron a la empresa de no pagar miles de dólares por los pedidos que entregaron.

El caso de bancarrota podría trasladarse a Nueva Jersey

Según documentos judiciales, el caso de bancarrota podría trasladarse del Distrito Este de Nueva York a la corte federal de Nueva Jersey. Un funcionario federal argumentó en un expediente judicial del 27 de mayo de 2022 que Produce Depot no presentó su caso de quiebra en el lugar adecuado.

William Harrington, síndico de EE. UU. para la Región 2, dijo en la presentación judicial que Produce Depot estaba operando en el Bronx, que se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York, antes de que cesara sus operaciones y sus registros financieros se mantuvieran en Nueva Jersey, donde Balzano y Ruelas viven.

Ruelas, quien compró una casa de $3.3 millones en Nueva Jersey con Giudice en 2021, según registros públicos, ha estado involucrado en varias empresas comerciales, incluida su empresa Digital Media Solutions. La estrella de “RHONJ” también ha utilizado sus empresas para ayudar a retribuir a su comunidad. En marzo de 2020, en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, una organización comunitaria agradeció a Ruelas y Balzano por donaciones de alimentos.

El Nyack Center escribió en Facebook: “Un gigantesco agradecimiento a Louis Ruelas de Digital Media Solutions y Guy Balzano de Produce Depot USA en la foto con la directora ejecutiva del Nyack Center, Kim Cross, por su donación de 3 paletas de frutas frescas, papel higiénico y alimentos básicos. ¡Esto irá a más de 130 niños y familias en nuestra comunidad! ¡Estas 2 generosas empresas también donaron generosamente a los socios comunitarios The Center for Safety and Change y The Rockland Pride Center!”.