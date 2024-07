Influencer mexicano transmitió en vivo la muerte de su familia

Una tragedia total ha tocado nuevamente el mundo del entretenimiento y las redes sociales, cuando se conoció la lamentable noticia del asesinato de la familia del reconocido cantante e influencer mexicano, Luis Ángel Robelo, cuando el pasado sábado 20 de julio de 2024, murieron su padre y hermano, según lo reportado por Univision.

Los hechos ocurrieron en Encarnación de Díaz, estado de Jalisco, México el pasado sábado, cuando el joven, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, transmitió un video en vivo, en donde contó lo que estaba atravesando su familia.

En el video en vivo, que se ha hecho viral en redes sociales, se observa cuando el tiktoker Luis Ángel Robelo, sale de su casa, y muy afectado, entre lágrimas, contando que han matado a su familia, en un momento gira el teléfono celular y se ve el cuerpo de su padre y hermano tirados en el suelo, mientras son inspeccionados por la Fiscalía de Jalisco. Puede ver el video a lo largo de esta publicación, pero tenga en cuenta que es demasiado gráfico.

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (…) no me importa, los mataron, los mataron, Manuel”, dice el joven Robelo en su transmisión de TikTok.

Luego de esto, se ve le cuando abraza a una mujer, mientras grita “mataron a Manuel”. Un segundo video, registra cuando al parecer personal de la fiscalía le pide no grabar más, a lo que el joven contesta: “No me importa”.

Horas después de este video en vivo, que dejó a muchos consternados, la Fiscalía del Estado de Jalisco, emitió un comunicado de manera oficial, asegurando que los hechos ocurrieron a las 17:00 horas hora local de México.

En su cuenta de X escribieron: “Personal de la Fiscalía Especial Regional lleva a cabo indagatorias en Encarnación de Díaz, para capturar a quien o quienes resulten responsables de la muerte de dos hombres”.

De igual manera, en su sitio web, comunicaron en un boletín que:

La noticia criminal se dio a conocer hoy a las 17:00 horas, de detonaciones de arma de fuego a la calle Morelos Norte, de la colonia San Antonio, de la Delegación San Sebastián, en la demarcación ya señalada. Policías municipales que fungieron como primeros respondientes se trasladaron al lugar de los hechos, donde confirmaron la localización de dos hombres con aparentes heridas por arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaban con vida. Los uniformados solicitaron mando y conducción a esta representación social, quien les ordenó el resguardo de la escena para la preservación de los indicios, así como el llenado de los informes policiales. El Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigación arribaron al sitio y comenzaron con las primeras pesquisas para esclarecer el hecho y capturar a quienes resulten responsables. Cabe señalar que en las labores de procesamiento se contó con el auxilio de peritos quienes recabaron indicios que serán sumados a la indagatoria. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del traslado de las personas fallecidas a la morgue de la región, donde se les practicarán los dictámenes correspondientes y en espera de que sean identificadas por sus familiares. La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias por lo que se reitera que la presente información es de carácter preliminar y conforme avancen las diligencias, puede tener modificaciones.

¿Quién es Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo es un influencer y cantante de 26 años de edad, quien se dio a conocer en las redes sociales en el año 2022, cuando realizaba covers de canciones para su cuenta de TikTok. De igual manera, a parte de ser cantante, es creador de contenido de humor y entretenimiento, acumulando un total de 7 millones 400 mil seguidores.

De igual manera, se ha hecho popular entre los jovenes, por su amistad con el influencer David González, mejor conocido como “La Venenito”, quien escribió en sus redes sociales: “Gente, les pido respeto para Robelo, que la verdad está pasando por un mal momento. Acaba de perder a su hermano y su papá, tengan poquito respeto”.

Finalmente, cabe decir, que ante esta situación, Luis Ángel Robelo, no se ha pronunciado más, pero si, publicó una serie de fotografías en sus Historias de Instagram, en donde se le ve con su hermano y su padre.

