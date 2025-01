Madre hispana de Nueva Jersey es asesinada y arrojada a basurero

Un caso terrible está enlutando a una familia de origen latino, luego que una mujer madre de cuatro hijos y residente en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, fuera reportada como desaparecida y luego encontrada muerta dentro de un contenedor de basura de Pensilvania, según lo informado por el medio The Mirror US.

De acuerdo con información de los agentes de policía, la mujer identificada como Lucrecia Jadan Sumba, de 39 años de edad, nacida en Ecuador y residente en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, fue reportada como desaparecida luego de que el 9 de enero, sus compañeros de trabajo de un salón de uñas llamados Princess Nails, informaran que la mujer no había ido a trabajar, informó ABC News.

Tras ello, las autoridades locales comenzaron con su búsqueda, la cual tuvo un fatal desenlace. El pasado 11 de enero de 2025, la mujer fue encontrada sin vida en la cuadra 200 de S. 3rd St. en Coopersburg, Pensilvania, dentro de un contenedor de basura, según informó la Oficina del Forense y el Centro Forense del Condado de Lehigh.

Los reportes policiales mostraron que Lucrecia Jadan Sumba, madre de cuatros hijos, fue hallada sin vida y el principal sospechoso de su asesinato fue su esposo, con quien llevaba compartiendo su vida por más de 23 años. El medio People aseguró que la mujer sufrió heridas con objetos punzantes. Uno de los hijos de la pareja dijo que sus padres tenían problemas matrimoniales.

Sus hijos fueron identificados como Leonel Corte Jadan, de 21 años, Christian Corte Jadan, de 19 años, Danny Corte Jadan, de 18 años, y Eidan Corte Jadan, de 5 años.

Debido a esto, su pareja sentimental Rolando Corte, de 42 años de edad, fue arrestado en la cárcel del condado de Union el día 14 de enero, acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y de ser culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.

“Una investigación conjunta realizada por el Grupo de Trabajo de Homicidios de la Fiscalía del Condado de Union, el Departamento de Policía de Elizabeth, el Departamento de Policía de Coopersburg y la Fiscalía del Distrito del Condado de Lehigh condujo a la identificación y arresto de Corte”, dijo la fiscalía de acuerdo con 6ABC.

De igual manera, sus compañeros de trabajo han invitado a la comunidad a un vigilia por la mujer.

A raíz de esta trágica noticia para la familia que emigró a Estados Unidos en el 2021, han creado una página de GoFundMe, en donde buscan ayudar a la familia de Lucrecia Jadan Sumba y sus hijos, en donde han logrado recaudar $18,487 dólares de una meta de $20,000.

En la página se lee:

Lucrecia Elizabeth nació en Jadan Gualaceo, Ecuador en 1985. Una encantadora madre de cuatro hijos Leonel Corte Jadan de 21 años, Christian Corte Jadan de 19 años, Danny Corte Jadan de 18 años y Eidan Corte Jadan de 5 años. Una mujer muy trabajadora, criando a sus hijos con amor y sacrificios, Lucrecia Elizabeth decidió venir a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia. Lucrecia Elizabeth comenzó a migrar a los Estados Unidos el 19 de octubre de 2021. Primero comenzó a trabajar limpiando casas y como niñera, luego comenzó a trabajar en un salón de uñas en Elizabeth, Nueva Jersey. Donde desarrolló vínculos de confianza y fuertes con sus colegas del salón, especialmente con su ex jefa Abigail. Comenzó a trabajar muy duro para recaudar los fondos para traer a sus hijos uno por uno. Lucrecia Elizabeth ha sido conocida por ser una madre encantadora y cariñosa, una gran compañera de trabajo, muy responsable y siempre trayendo una sonrisa a todos los que la rodean. También era conocida como “La Tia” en su lugar de trabajo, donde no solo sus compañeros de trabajo la llamaban así sino también sus clientes al referirse a ella de una manera encantadora.

El lunes 6 de enero de 2025 y el martes 7 de enero de 2025, Lucrecia Elizabeth llegó a trabajar como de costumbre, puntual y con una gran actitud para trabajar. El miércoles 8 de enero de 2025, fue su día libre, y como de costumbre se despertó y llevó a Danny y Eidan a la escuela. El jueves 9 de enero de 2025 Lucrecia Elizabeth no se presentó a trabajar. Su jefa Abigail junto con sus compañeros de trabajo comenzaron a preguntarse sobre su paradero y es muy inusual que ella no se presente a trabajar o llame para informar si no podía ir a trabajar. Abigail y sus compañeros de trabajo, la llamaron muchas veces, dejaron mensajes de voz y finalmente fueron a su casa a buscarla.

Su esposo, Rolando Corte, declaró que no sabía dónde estaba y parecía muy desinteresado en su paradero. Ese mismo jueves, Abigail comenzó a comunicarse con otros familiares y amigos y decidió ir a la estación de policía en Elizabeth, Nueva Jersey, junto con Danny Corte Jadan, de 18 años, para informar a las autoridades sobre su desaparición. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo comenzaron a hacer publicaciones en las redes sociales denunciando la desaparición de Lucrecia Elizabeth. El viernes 10 de enero de 2025, Abigail y sus compañeros de trabajo siguieron insistiendo en proporcionar a la policía información relacionada con el paradero del automóvil de Lucrecia Elizabeth. La policía entró en la casa y comenzó una búsqueda. Sus hijos, junto con dos de sus primos y su sobrina que vivía con ella, fueron llevados a la estación de policía para hacer declaraciones más tarde ese viernes. Los agentes de policía notificaron a la familia que la casa era una escena del crimen y no se les permitió permanecer allí hasta que terminaran las investigaciones. Sus hijos, su familia y amigos cercanos, junto con su jefe y compañeros de trabajo, estaban muy confundidos y no entendían lo que estaba sucediendo. Leonel, de 21 años, y Danny, de 18, se quedaron con un tío materno, mientras que Eidan, de 5, se quedó con Mercy, la sobrina de Rolando.

El sábado 11 de enero de 2025, nuestra querida amiga y colega, Lucrecia Elizabeth Jadan Sumba, fue encontrada muerta en Pensilvania. Un incidente muy desafortunado y trágico. Se descubrió que su esposo y compañero de vida durante más de 23 años, padre de sus cuatro hijos, fue responsable de su muerte. Actualmente hay una investigación en curso.

Lamentablemente, este trágico y desgarrador incidente fue muy inesperado y necesitamos la ayuda y el apoyo de la comunidad para brindarle a Lucrecia Elizabeth un velorio honorable, un funeral y traer su cuerpo a casa en Jadan Gualaceo, Ecuador. Los costos del funeral son muy altos y sus hijos no tienen los fondos financieros para cubrir estos costos.

El sueño de Lucrecia Elizabeth era poder reunir a sus cuatro hijos en los Estados Unidos y brindarles un futuro mejor. También estaba empezando a hacer planes para obtener un certificado para uñas acrílicas y continuó mejorando su estilo de vida al inscribirse en toc para completar un GED. Aprendió a conducir y obtuvo su licencia de conducir, para ella y sus hijos fue un gran logro. Por último, Lucrecia Elizabeth siempre ha tenido un impacto positivo en quienes la rodean brindándole apoyo, conocimiento, felicidad y siempre trabajó con entusiasmo. También trajo amabilidad a su lugar de trabajo y reuniones familiares. Cualquier donación ayudará con el funeral y la repatriación a Ecuador, ya que sus padres Angel Jadan y Rosario Sumba y su hijo Christian de 19 años están allí esperando para brindarle un funeral honorable. Los deseos de sus hijos y su familia son que su cuerpo y alma descansen en paz en el lugar donde nació. Esperamos que si queda algo de dinero después de pagar su funeral y los costos de repatriación, pueda ayudar a sus hijos con sus necesidades inmediatas. Gracias a todos y que Dios bendiga su hermoso corazón.