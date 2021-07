Andrés Manuel López Obrador regaña a Jorge Ramos: ¿Por qué? [Video]

Hace unos días Jorge Ramos hizo titulares en varias redes sociales, luego de asistir a una conferencia de prensa del expresidente Donald Trump, en Texas, en la que a todo grito increpó al exmandatario sobre si finalmente iba a reconocer que perdió las elecciones.

El comportamiento de Ramos, al igual que su pregunta, medio año después de que Biden ha estado en el poder, fue visto como fuera de lugar y le llovieron críticas por la manera como cuestionó al republicano, fuera de protocolos.

Y cuando el tema todavía estaba siendo asunto de conversación entre quienes criticaron al periodista mexicano y aquellos que lo apoyaron, presuntamente por atreverse a cuestionar frenteramente a Trump, el comunicador volvió a ponerse en el ojo del huracán.





Ante ola de violencia en México, el periodista Jorge Ramos increpa a AMLO

Esta vez, durante la visita que Jorge Ramos hizo a México, asistió al programa “Las Mañaneras”, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la situación del país y hace referencias a la pandema del COVID, y allí el mandatario le dio un regaño, que aunque sútil, generó de nuevo muchos comentarios.

Ramos, con datos en mano, según mencionó, obtenidos de organismos de gobierno mexicano, le dijo al mandatario que su paso por el gobierno ha sido un fracaso, ya que la violencia sigue rampante en México, y criticó su política de “abrazos y no balazos” para frenar el crimen.

“No puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito”, dijo Ramos a AMLO, durante el intercambio del lunes en Palacio Nacional, a lo que AMLO admitió que no estaba mostrando sus resultados como un gran éxito, una ola de violencia producto de años anteriores.

“No, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero es de dominio público que el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás”, dijo el Presidente mexicano.

“Pero no hay resultados, lo que pasa es que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. En diciembre del 2018, su primer mes como Presidente, tuvo 2 mil 892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2 mil 963. No hay cambio”, dijo Ramos ante la respuesta de López Obrador, a lo que nuevamente el mandatario intentó salir al paso.

“Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato (…) Es que no coincidimos por eso, Jorge (…) Ya no hay masacres en el país”, respondió AMLO, pero nuevamente Ramos interpeló: “¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?”.

El mandatario mexicano mencionó que esos hechos presentados por el periodista eran enfrentamientos entre bandas y no del Estado, del que dijo que “antes era el principal violador de los derechos humanos”.

Asimismo, López Obrador defendió la estrategia de su Gobierno en la pandemia contra Covid-19 y señaló que a diferencia de otros países, en México han habido menos personas fallecidas.

Y al criticar el manejo de AMLO a la pandemia del COVID, afirmando que México es el cuarto país en muertes, AMLO le llamó la atención con sutileza y mucha calma y lo invitó a informarse mejor.

“¿Asume su responsabilidad por el mal manejo de la pandemia?”, preguntó Jorge Ramos, mencionando las 233,622 muertes que ha dejado el COVID allí.

“Lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado… México ocupa el sexto lugar, sexto lugar (en Latinoamérica). Están Perú, Brasil, segundo, tercero, Colombia, cuarto, Argentina, quinto Paraguay, sexto México”.

AMLO también dijo que Ramos se notaba sesgado en sus cuestionamientos, y tras concluida su aparición, en redes hubo quienes nuevamente criticaron al periodista por la manera como abordó a López Obrador y aquellos que lo apoyaron por confrontarlo.