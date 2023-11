Graban lodo verde brotando de las alcantarillas de Nueva York [VER]

Un video que muestra limo verde burbujeando desde la tapa de una alcantarilla en la ciudad de Nueva York ha generado preguntas.

Dan Pantelo compartió por primera vez el video de baba verde en X el 2 de noviembre de 2023, donde tuvo más de millones de visitas. “¿Alguien puede explicar esto o simplemente estamos viviendo en toda Gotham rn”, escribió.

El video mostró la baba saliendo de la tapa de una alcantarilla hacia la calle y la acera.

El Daily Mail informó que había desvelado el misterio. Un miembro del personal del restaurante y pub O’Hara’s, donde se detectó el líquido verde, dijo a DailyMail.com que “los trabajadores de la ciudad estaban probando el sistema de rociadores del hotel al otro lado de la calle usando una espuma verde, que dejó un residuo espeluznante”.

Daily Mail continuó: “Se bombea una mezcla de agua y concentrado de espuma al sistema para limpiar cualquier residuo que pueda obstaculizar el flujo de agua”.

Esto es lo que necesita saber:

Can anybody explain this or are we just living in full blown Gotham rn pic.twitter.com/scwPXix7j6

En una segunda publicación, Pantelo escribió: “Así que en este momento hay literalmente lodo verde burbujeando desde el suelo junto al World Trade Center”. Esa publicación tuvo 25 millones de visitas.

Una nota de la comunidad adjunta a la publicación cita Wikipedia y escribe: “Esto es agua llena de tinte verde. Los plomeros frecuentemente usan tinte verde fluorescente e inofensivo para detectar fugas en los sistemas de plomería y alcantarillado”.

Pantelo, fundador de una empresa llamada Marpipe, bromeó en una publicación de seguimiento: “¿Cómo puedo adquirir superpoderes con esto?”.

<a href="http://

So uh… a truly random tweet got 25 million views, made the front of New York Post, and got reposted by a ton of meme pages.

Very cool very random

Contrary to the community note, I think the sludge is radioactive ooze. Source? Divine intuition pic.twitter.com/hzXRiOQBjH

— Dan Pantelo (@danpantelo) November 4, 2023