“Lluvia de gusanos” en China: Imágenes son virales [VER]

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, puede verse a varios ciudadanos caminar sobre las calle de Beijing, en China, usando paraguas para literalmente protegerse de una “lluvia de gusanos”.

El evento de gran sorpresa para muchos y catalogado de apocalíptico para otros, muestra en las imágenes como los miles de artrópodos se retuercen entre las calles, casas y vehículos, haciendo que muchas personas sientan asco o temor, y no quieran ni salir de sus viviendas.

“¿Qué está pasando hoy en el cielo?”, expresó un usuario en redes sociales que captó el extraño fenómeno, según MSN.

De acuerdo con MSN, el video que ya supera las siete millones de visitas, fue subido a las plataformas el pasado 28 de febrero, lo que indica que el fenómeno se presentó hace varios días, pero que tan solo en este lado del hemisferio de la tierra apenas nos enteramos. Cabe señalar que hasta el momento las autoridades chinas no han dado una explicación a este acontecimiento, pero varias teorías sobre el fenómeno si dan cierto sentido a lo que sucedió.

¿Cuál es el origen de la lluvia de gusanos en China?

De acuerdo con InfoBae, una de las hipótesis señala que estos “gusanos” en realidad son flores de álamo, que están llenas de semillas y cuando caen parecen orugas. Otras personas en redes sociales creen que estos animales cayeron de algún edificio cercano al lugar que podría estar infestado de estos bichos.

Otra teoría dice que estos insectos fueron arrastrados a causa de un torbellino de viento, el cual, al perder fuerza, fue que dejó caer estos gusanos del cielo, dando el aspecto de una imagen apocalíptica. Por su parte, la revista científica Mother Nature Network también dice que este tipo de incidentes con animales se produce luego de una tormenta o tornado; los científicos creen que estos bichos son arrastrados a kilómetros de distancia de su lugar de origen, algo similar a lo que plantean algunos internautas.

Sin embargo, se pone sobre la mesa una teoría más, y es la relacionada a la fase lunar llena del mes de marzo, conocida como Luna llena de Gusano.

Este fenómeno universal de comienzos de marzo e indicadora del cambio estacional del invierno a la primavera, en el hemisferio norte del planeta, podría ser el origen de esta lluvia en Beijing. La luna llena de gusano, podrá observarse este martes 7 de marzo y coincide con la última luna llena de invierno en China.

La “Luna de Gusano”, de hecho debe su nombre a los nativos americanos del norte y este de Estados Unidos, quienes atribuían a la luna un nombre según el fenómeno natural que se diera en el momento. Según el portal Página 12, por ejemplo, la luna llena del lobo sucede durante el mes de enero, la de nieve en febrero, y la luna llena rosa durante abril, entre otras.

En el mes de marzo, a la luna la denominaron luna del gusano porque, según observaron los nativos americanos, al descongelarse los suelo nevados, millones de lombrices comenzaron a quedar expuestas sobre la tierra.

Lluvias de gusanos en años anteriores

En el año 2011 en Edimburgo, Escocia, una lluvia de gusanos también dejó perplejos a los ciudadanos de este país. En esa ocasión, Karsten Erstad, un biólogo noruego, pudo registrar hasta 20 lombrices por metro cuadrado de tierra. Así lo declaró al periódico local The Local, citado por la BBC: “Vi miles de lombrices en la superficie de la nieve. Cuando las encontré sobre la nieve parecían estar muertas, pero cuando las coloqué en mi mano me di cuenta de que estaban vivas”.

Así como este ciudadano, otros más reportaron el extraño fenómeno, que de inmediato se hizo noticia mundial.

Según la publicación de La Vanguardia, en ese momento, se creyó que las lombrices que comenzaron a emerger de la tierra hacia el final del invierno, fueron barridas por el viento.

En la costa montañosa de Noruega quedaron atrapadas en las columnas las bolsas de aire caliente que comúnmente utilizan las aves de rapiña para volar en círculo sobre su presa– y fueron transportadas hacia el cielo. Eventualmente, después de haber viajado cierta distancia, cayeron a la tierra en forma de lluvia de lombrices.

Pero hay algo más sorprendente para los humanos, y es que no solo ha habido lluvia de gusanos en algunas partes del planeta, sino que además ha habido también lluvia de medusas, ranas y renacuajos. En el año 1894 en la ciudad de Bath, Inglaterra, los pobladores experimentaron una lluvia de medusas. No obstante, otros dijeron que no trataba de estos moluscos, si no que eran renacuajos.

En agosto del año 2004 se informó que el pueblo de Kingston, en Gales, soportó una lluvia de peces. Y, finalmente, en el mes de junio del año 2009 hubo informes de una lluvia de ranas y renacuajos en la prefectura de Ishikawa, Japón, según informó Vanguardia.

