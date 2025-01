La lluvia finalmente llega al sur de California: ¿Será suficiente para los incendios?

Cinco nuevos incendios han estallado en el sur de California. Los incendios en Laguna, Sepúlveda, Gibbel, Gilman y Border 2, empezaron el jueves en los condados de Los Ángeles, San Diego, Ventura y Riverside.

Los bomberos han logrado avances para controlar el incendio Hughes de 10,000 acres en Los Ángeles, conteniéndolo en un 36% desde que empezó el miércoles.

Al fin, la lluvia estar por llegar en el sur de California este viernes. Sin duda, el sur de California está listo para recibir sus primeras lluvias de invierno, lo que proporcionaría un alivio bienvenido en el aparentemente interminable infierno.

Sin embargo, existe la preocupación de que las lluvias de este fin de semana sólo puedan proporcionar un alivio temporal. Después de este fin de semana, podría regresar una ola de sequía, lo que plantea serias dudas sobre si el clima peligroso de incendios podría regresar más temprano que tarde. Un gran problema: la temporada de vientos de Santa Ana puede persistir durante febrero y marzo, y un fin de semana de lluvias modestas no sería rival para más semanas de vientos y clima secos, en caso de que eso se materialice.

Cabe mencionar que los incendios han devastado el estado de Estados Unidos en las últimas semanas, y los incendios de Palisades y Eaton quemaron un total combinado de más de 37.000 acres y mataron al menos a 28 personas.

Hughes Fire spreads in Los Angeles, California approaching a residential neighborhood

The included footage from this fire is insane, it’s now burned over 10,000 acres. How is Governor Gavin Newsom still in office??

Someone make it make sense pic.twitter.com/0JhiBHdJWw

— Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 23, 2025