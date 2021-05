Lester Ralph Jones: ¿Qué pasó con el asesino de Paige Birgfeld?

Paige Birgfeld fue reportada como desaparecida en Colorado en junio del 2007 y días después, su auto que fue quemado fue localizado y sus artículos personales fueron encontrados esparcidos a lo largo de la carretera. Sin embargo, la desaparición de la madre de tres hijos seguiría siendo un misterio hasta el 6 de marzo de 2012, cuando un excursionista encontró sus restos esqueléticos en el área de Wells Gulch en el condado de Delta.

Los investigadores encargados de su desaparición pronto descubrieron que no era solo una madre devota que vendía utensilios de cocina desde su casa en Grand Junction. Birgfeld, de 34 años, también trabajaba como acompañante y dirigía un negocio de damas de compañía, informó el Denver Post, y esa doble vida llevó a las autoridades a identificar a Lester Ralph Jones como sospechoso.

Los investigadores descubrieron que Jones había solicitado los servicios de Birgfeld con frecuencia y lo había hecho en los días previos a su desaparición, según el Denver Post. Jones también tenía antecedentes penales anteriores, incluidos asalto y secuestro. Fue arrestado en noviembre de 2014 y acusado del asesinato de Birgfeld.

¿Dónde está Lester Ralph Jones hoy en día?

Jones fue declarado culpable de asesinato y secuestro y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

Jones fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado en un nuevo juicio en diciembre de 2016 después de que su primer caso terminara en un juicio nulo cuando el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Fue sentenciado a cadena perpetua por ese delito, así como a 12 años por secuestro en segundo grado, informó el Denver Post.

Los fiscales argumentaron que los perros policías encontraron el olor de Jones en el auto de Birgfeld y que también tenía una lata de gasolina junto a su escritorio en el trabajo. Jones también fue una de las últimas personas en llamar a Birgfeld antes de su desaparición, informó CBS Denver. Sin embargo, cuando fue interrogado por la policía, negó haber utilizado su servicio de escolta o haber estado involucrado en su desaparición.

Jones, ahora de 70 años de edad, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional y está cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Fremont, un centro de custodia mixta en Canon City, Colorado, que abrió en 1958 y tiene una capacidad para 1,621 reclusos. Hasta este momento, no hay indicios de que Jones haya apelado al veredicto.

La ex esposa de Jones lo acusó de atacarla después de que terminó su matrimonio

La ex esposa de Jones, Lisa Nance, dijo que en el asesinato de Birgfeld no fue la primera vez que el hombre mostró su capacidad para la violencia, informó PEOPLE. Después de que terminó su matrimonio, Nance dijo que comenzó a salir con otra persona, pero una mañana Jones apareció y los atacó a ambos. “Se paró a mi lado y golpeó mi auto, lo que me tiró en una zanja”, dijo. “Luego se detuvo y retrocedió muy fuerte y embistió mi auto”.

Nance reveló que su novio se escapó en ese momento, pero Jones sacó un arma y le disparó dos veces, una de las balas pasó rozando su cabeza. Ella dijo que Jones luego le apuntó con el arma: “Me apuntó directamente a mí”, dijo, y él estaba diciendo que “ya no lo quería”. Más tarde fue arrestado por ese incidente, pero fue puesto en libertad bajo fianza, dijo Nance, según PEOPLE.

