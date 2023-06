¿Quién es Lesley Wolf? 5 datos importantes que debes saber

Lesley Wolf es la fiscal federal adjunta del Departamento de Justicia de EE.UU. en Wilmington, Delaware, y ocupa un lugar destacado en el testimonio de un denunciante del IRS ante el Congreso sobre la investigación de la computadora portátil Hunter Biden.

Los comentarios sobre Wolf se produjeron en el testimonio del denunciante del IRS Gary Shapley, un agente especial de supervisión criminal del Servicio de Impuestos Internos. Su testimonio, y el de otro denunciante del IRS, fue publicado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara después de que Hunter Biden llegara a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

Los registros de financiamiento de campañas muestran que Wolf y su esposo son donantes de campañas demócratas; Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que su esposo donó 14 veces a la campaña de Barack Obama, y Lesley Wolf donó a ActBlue, una operación demócrata de recaudación de fondos (su donación

Lesley Wolf, según Open Secrets.org, también donó a Josh Shapiro, el gobernador demócrata de Pensilvania.

Lesley Wolf trabajó como coordinadora de fraude de coronavirus para el Departamento de Justicia de EE. UU., según un comunicado de prensa. Anteriormente trabajó para un juez federal nominado por el expresidente George H.W. Bush, según The Federal Lawyer.

Wolf, de 48 años, también se menciona en un testimonio separado de un segundo denunciante del IRS que declaró que es demócrata. Él la describió en las transcripciones como Lesley Wolf, “la fiscal adjunta de los Estados Unidos en Delaware”. De acuerdo con su licencia de leyes de Pensilvania, ella es Lesley Frieder Wolf y está asignada a la oficina del Departamento de Justicia de EE. UU. en Wilmington, Delaware. Fue admitida para ejercer la abogacía en Pensilvania en 2006. Su esposo es Daniel Herman Wolf, un profesor de psiquiatría, según un anuncio de boda para ellos en The New York Times.

“Hago sonar el silbato porque la Oficina del Fiscal Federal de Delaware, el Departamento de Impuestos de Justicia y el Departamento de Justicia brindaron un trato preferencial y conflictos de intereses no controlados en una investigación importante y de alto perfil del hijo del presidente, Hunter Biden”, testificó Shapley, según las transcripciones.

La Cámara publicó las transcripciones en su sitio web. Se pueden leer completos allí.

“Hoy, el Comité de Medios y Arbitrios votó para hacer público el testimonio de los empleados del IRS que denunciaron la mala conducta en el IRS y el Departamento de Justicia de Biden con respecto a la aplicación desigual de la ley fiscal, la interferencia y el abuso del gobierno en el manejo de investigaciones sobre actividades delictivas. por el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, y represalias contra los empleados del IRS que denunciaron este abuso”, dijo el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith (MO-08), en una declaración escrita que acompañó a la publicación de las transcripciones.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un anuncio de boda dice que el esposo de Lesley Frieder Wolf, Daniel Wolf, estaba estudiando neurociencia en Yale cuando se casaron y ella consiguió un trabajo en un bufete de abogados de Boston

Lesley Frieder se casó con Daniel Wolf en 2000, según el anuncio de su boda en el New York Times.

Ese anuncio la describe como “Lesley Paula Frieder, hija de Deborah y Kenneth H. Frieder de Abington, Pensilvania”, y el novio como “Daniel Herman Wolf, hijo de Barbara Wolf y el Dr. Sheldon M. Wolf de Brentwood, El rabino de California Eliott N. Perlstein oficiará en la Mansión Aldie en Doylestown, Pensilvania”.

Según el anuncio de la boda, Lesley Wolf se graduó de la Universidad de Yale, asistía a la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y estaba lista para convertirse en asociada de verano de Ropes & Gray, un bufete de abogados de Boston.

El anuncio dice que el padre de Lesley Wolf “es vicepresidente de desarrollo comercial en Exton, Pensilvania, para Bionetics Corporation, una empresa de consultoría técnica. Su madre es enfermera psiquiátrica en el Abington Memorial Hospital”.

El esposo de Wolf “se graduó magna cum laude de la Universidad de Harvard y recibirá un doctorado. en neurociencia mañana de Yale. Continuará para completar un título de médico en Yale, que espera recibir el próximo año”, dice el anuncio de la boda, y agrega: “Su padre es profesor clínico de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. ; en diciembre se jubiló del Hospital Kaiser en Hollywood, California, donde era neurólogo”.

Hoy, Daniel Herman Wolf figura como profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina Perelman en Filadelfia, Pensilvania.

En 1994, mientras estudiaba en Yale, se citó a Lesley Frieder sobre su reunión con el expresidente Jimmy Carter en Courier News, al que se accedió a través de Newspapers.com.

“¿Quién hubiera pensado que estaríamos con él cuando en un momento nos dice que comer bagre con cuchillo y tenedor es de mala educación y luego dice: ‘Disculpe, tengo que volver una llamada telefónica a Haití o Cuba”, dice el artículo. Se titula: “Los ciclistas de Majic tienen la oportunidad de conocer a Jimmy Carter”.

Un artículo de 1991 en The Philadelphia Inquirer, al que también se accedió a través de Newspapers.com, describió a Lesley Frieder como “presidenta del Club de la Cruz Roja de la Escuela Secundaria Abington y estudiante de último año en la Escuela del Condado de Montgomery”.

Un artículo de 1995 para el Rutland Daily Herald, al que se accedió a través de Newspapers.com, describía a Lesley Frieder como portera del equipo de hockey de Yale.

La página biográfica de la Escuela de Medicina Perelman de Daniel H. Wolf dice: “Dr. Wolf obtuvo un AB en Biología de la Universidad de Harvard en 1992 y obtuvo su doctorado (Neurociencia) en 2000 y MD en 2001 de la Universidad de Yale. Su trabajo de doctorado, realizado con la orientación de Eric Nestler, MD, PhD y David Russell, MD, PhD, se centró en el efecto de la administración crónica de morfina en las proteínas de señalización del factor neurotrófico en el sistema de recompensa dopaminérgico en ratas”. Está realizando una investigación sobre la esquizofrenia, informa el sitio.

Perelman se encuentra en la Universidad de Pensilvania.

2. Lesley Wolf y su esposo Daniel Wolf son donantes de la campaña demócrata, muestran registros

Los registros en línea muestran que Wolf vive en Pensilvania. En 2022, hizo una donación de campaña de $250 al demócrata Josh Shapiro, según Open Secrets.org. Shapiro es el gobernador demócrata de Pensilvania y ex fiscal general del estado, según su biografía estatal.

Su esposo, Daniel H. Wolf, donó 14 veces a Obama for America en 2018 y 2012, por un total de $1,175, según los registros de FEC.

Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Lesley Wolf donó $50 en 2020 a ActBlue, una organización demócrata de recaudación de fondos. Los registros de la FEC dicen que la donación de Wolf estaba “destinada a Amy for America”. Así fue la campaña presidencial de la demócrata Amy Klobuchar.

Según los registros de FEC, el esposo de Wolf, Daniel Wolf, donó $100 a ActBlue en 2019, $50 en 2018 y $100 en 2017, destinados a “Giffords PAC”.

En 2017 y 2016 cada uno, Daniel Wolf donó $50 a ActBlue, según los registros de FEC, que dicen que la donación estaba “destinada a Americans for Responsible Solutions PAC”, según muestran los registros de FEC. Dio $25 en 2014 a ActBlue, destinados al mismo grupo. Los registros también muestran que Daniel Wolf donó $50 a través de ActBlue en 2016 que se destinó a “Zephyr Teachout for Congress”. Teachout es un profesor de derecho demócrata que desafió a Andrew Cuomo para la gobernación de Nueva York, según WSHU.

Según Influence Watch, Americans for Responsible Solutions es el nombre anterior de Giffords PAC, cuya misión es “elegir a los partidarios del control de armas para cargos públicos”.

3. Lesley Wolf está acusada de decirles a los investigadores que “la óptica fue un factor determinante” para buscar en la casa de huéspedes de Joe Biden y está acusada de avisar al abogado de Hunter Biden sobre una búsqueda pendiente en una unidad de almacenamiento

Shapley testificó que los investigadores obtuvieron un mensaje de WhatsApp del 30 de julio de 2017 de Hunter Biden a Henry Zhao, un empresario chino, donde Hunter Biden escribió:

Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dígale al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control, y ahora significa esta noche. Y, Z, si recibo una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto que no seas tú, Zhang o el presidente, me aseguraré de que entre el hombre que está sentado a mi lado y todas las personas que conoce y mi capacidad para mantener una relación para siempre. rencor de que te arrepentirás de no seguir mi dirección. Estoy sentado aquí esperando la llamada con mi padre.

Según las transcripciones, Shapley testificó que “comunicaciones como estas dejaron en claro que necesitábamos registrar la casa de huéspedes en la residencia de los Biden en Delaware, donde Hunter Biden se quedó por un tiempo. En una reunión de profesionales el 3 de septiembre de 2023 [2020], la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Lesley Wolf, nos dijo que había causa probable más que suficiente para la orden de registro físico allí, pero la pregunta era si valía la pena exprimir el jugo. ”

Según Shapley, ella “continuó diciendo que la óptica fue un factor determinante en la decisión de ejecutar una orden de allanamiento. Ella dijo que se encontraría mucha evidencia en nuestra investigación en la casa de huéspedes del exvicepresidente Biden, pero dijo que no hay forma de que lo aprueben”.

Shapley también acusó a Wolf de avisar al abogado de Hunter Biden de que los investigadores planeaban registrar su unidad de almacenamiento y testificó: “Escuchamos que AUSA Wolf simplemente se comunicó con el abogado defensor de Hunter Biden y le contó sobre la unidad de almacenamiento, arruinando una vez más nuestra oportunidad de llegar a la evidencia antes de ser destruida, manipulada u ocultada”.

El segundo denunciante también testificó que Wolf les dijo a los investigadores que no podían hacer una “orden de registro de la unidad de almacenamiento”. El segundo agente testificó: “Le dije que estaba completamente en desacuerdo con ella y que no estábamos siguiendo los pasos de investigación apropiados para obtener las cosas en el casillero de almacenamiento y que pensé que podría estar actuando de manera inapropiada”.

Continuó: “En ese momento, AUSA Wolf me preguntó si teníamos problemas para trabajar juntos ahora y si tenía problemas para que ella siguiera adelante. Respondí en ese momento que no lo hice y que podíamos seguir adelante”. El agente también testificó que él y otros desarrollaron un plan para ver si Hunter Biden informaría al gobierno sobre la unidad de almacenamiento, pero Wolf alertó a su abogado.

En otra reunión, según Shapley, los investigadores “compartieron con los fiscales nuestro esquema para entrevistar al socio de Hunter Biden, Rob Walker. Entre otras cosas, queríamos preguntarle a Walker sobre un correo electrónico que decía: “Diez en manos de H para el tipo grande”. Teníamos preguntas obvias como quién era H, quién era el tipo grande y por qué este porcentaje se debía mantener por separado. con la asociación oculta.”

Shapley testificó que “AUSA Wolf intervino y dijo que no quería preguntar sobre el tipo grande y dijo que no quería hacer preguntas sobre ‘papá’. Cuando varias personas en la sala hablaron y objetaron que teníamos que preguntar, ella respondió, no hay una criminalidad específica en esa línea de interrogatorio”.

Shapley también testificó que, en otra ocasión, “AUSA Wolf nos dijo que nos meteríamos en problemas si entrevistamos a los nietos del presidente”.

Wolf también está acusado de bloquear un intento de orden de allanamiento. “También en una llamada del equipo profesional del 22 de octubre de 2020, AUSA Wolf declaró que el fiscal federal David Weiss había revisado la declaración jurada de la orden de registro de la residencia de Hunter Biden y acordó que se había logrado una causa probable”, testificó Shapley. “Aunque se cumplieron los requisitos legales y el equipo de investigación sabía que habría evidencia en estos lugares, AUSA Wolf declaró que no permitirían una orden de registro físico contra Hunter Biden”.

En otro caso, Shapley testificó,

El 3 de septiembre de 2020, el proceso lento continuó cuando AUSA Wolf declaró que OEO estaba ejecutando una orden de allanamiento para los correos electrónicos de Blue Star Strategies. Esa es la Oficina del Departamento de Justicia, en realidad, lo siento. No sé lo que significa, el acrónimo. Indicó que probablemente no sería aprobado. Este fue un golpe significativo para la parte de la investigación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

4. Lesley Frieder Wolf ha procesado casos de fraude para la oficina del Departamento de Justicia de Delaware

Según Lawyer.com, Lesley Wolf tiene licencia para ejercer la abogacía en Delaware durante 21 años y está en “buena reputación”.

Según Delaware Public Media, procesó el caso de dos exejecutivos de Wilmington Trust que fueron acusados de fraude federal. Fueron acusados de ocultar “cientos de millones de dólares de préstamos inmobiliarios comerciales vencidos en informes a la Comisión de Bolsa y Valores y la Reserva Federal en 2009 y 2010”, informó el sitio.

Wolf es citado en esa historia diciendo que uno de los hombres “no era un cooperador”.

Wolf también procesó al hijo del tirador del Palacio de Justicia del Condado de New Castle, acusándolo de violar los términos de su libertad condicional, según WHYY.

También procesó a una mujer acusada de fraude en relación con la Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus, según un comunicado de prensa del IRS.

Según CBS News, viajó a Arkansas para hacer preguntas relacionadas con una demanda de paternidad contra Hunter Biden.

Delaware Business Now informó que Wolf también procesó a dos hombres en un esquema de robo de identidad.

5. Lesley Wolf fue secretaria de un juez designado por el expresidente George H.W. Arbusto

Wolf escribió un artículo para The Federal Lawyer sobre la jueza federal Anita B. Brody. Ese artículo describe a Wolf como un “fiscal federal adjunto para el Distrito de Delaware. Al igual que el juez Brody, se graduó de la Facultad de Derecho de Columbia. Antes de unirse a la Oficina del Fiscal Federal en 2007, Wolf trabajó para bufetes de abogados nacionales en Boston y Filadelfia. Trabajó para el juez Brody de 2001 a 2002”.

Según Ballotpedia, Brody fue nominado a la banca federal por el expresidente George H.W. Arbusto. En el artículo del abogado federal, Wolf se refirió a Brody, quien manejó la demanda por conmoción cerebral de la Liga Nacional de Fútbol Americano, como un “pionero”.

Wolf también escribió un artículo en 2000 para Columbia Law Review llamado “Evading Friendly Fire: Achieving Class Certification after the Civil Rights Act of 1991”.

El resumen dice:

La Ley de Derechos Civiles de 1991 otorgó a las víctimas de discriminación intencional el derecho a buscar daños compensatorios y punitivos y el derecho de cualquiera de las partes en tales acciones a exigir un juicio con jurado. El Congreso tenía la intención de que la Ley fuera una medida a favor de los demandantes, pero es posible que sin darse cuenta haya creado un conflicto con las Reglas Federales de Procedimiento Civil, dejando a los demandantes sin la opción de continuar con sus reclamos como una demanda colectiva. Debido a preocupaciones sobre el predominio y una posible violación de la Cláusula de Reexamen de la Séptima Enmienda, algunos tribunales se han negado a certificar clases bajo cualquier disposición de la Regla 23. Sin embargo, este curso de acción no es inevitable. Al reconceptualizar el significado de predominio o aplicar agresivamente los principios de impedimento colateral, los tribunales federales pueden cumplir con las reglas de certificación y la Constitución y cumplir con las intenciones de la Ley de Derechos Civiles de 1991.

Es donante en 2020 de la Facultad de Derecho de Columbia.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Wordle 737: ¿Cuál es la respuesta del 26 de Junio de 2023?