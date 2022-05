Aterrador momento en que un león muerde el dedo a trabajador de un zoológico [VIDEO]

El video captura el momento en que un león muerde el dedo de un hombre en un zoológico de Jamaica.

Puedes ver el video más adelante en este artículo. Muestra el momento en que el león agarra el dedo del hombre y no lo suelta.

Según Jamaica Observer, el incidente ocurrió en el zoológico de Jamaica e involucró a un asistente del zoológico. La historia original en Jamaica Observer, que dio la noticia del incidente, indicó que ocurrió el viernes 20 de mayo de 2022.

El hombre metió su dedo a través de un agujero en una cerca, muestra el video

En el breve video, el hombre mete los dedos a través de una valla con el gran león sentado al otro lado. El hombre parece estar tratando de acariciar al león o llamar la atención de la criatura. Eso funciona, pero tal vez no de la manera que él pretendía, ya que el león finalmente se fija en el dedo del hombre.

Después de una breve lucha entre el león y el hombre, el hombre cae al suelo. Otras personas tienen sus teléfonos celulares y están viendo y filmando el incidente.

Daily Mail informó que 15 personas estaban viendo cómo se desarrollaba el incidente.

“Cuando sucedió, pensé que era una broma. No pensé que fuera grave. No me di cuenta de la gravedad de esto, porque es su trabajo montar un espectáculo”, dijo un testigo a Jamaica Observer, que informó que el dedo anular derecho del hombre fue mordido.

“Obviamente, cuando cayó al suelo todos se dieron cuenta de que era grave. Todos comenzaron a entrar en pánico”, agregó al sitio. La mujer le dijo a Jamaica Observer: “Toda la piel y aproximadamente la primera articulación de su dedo habían desaparecido. Me escapé de todo, porque no me gusta ver sangre y era demasiado gráfico para mí”.

El zoológico declaró que el evento “nunca debería haber sucedido”

Según Jamaica Observer, el zoológico está ubicado en St. Elizabeth, y los funcionarios del zoológico emitieron un comunicado, indicando que el hombre en el video es un contratista.

“Las acciones mostradas en un video por un contratista del zoológico de Jamaica son trágicas y no representan los procedimientos y políticas de seguridad que deben cumplirse en todo momento en el zoológico de Jamaica”, se lee en parte en el comunicado, según ese sitio de noticias.

“Es un evento desafortunado que nunca debería haber sucedido, y nosotros, la familia del zoológico de Jamaica, estamos haciendo todo lo posible para ayudar al caballero a seguir adelante. Esperamos que continúe apoyando al Zoológico de Jamaica. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un lugar seguro para que usted y su familia nos visiten”, dice el comunicado.

El sitio de noticias informó que el león “cortó” el dedo del hombre, sorprendiendo a los visitantes que presenciaron el incidente. El video se ha vuelto viral en línea y en Google. El nombre del hombre no ha sido revelado.

El sitio web del zoológico explica,

Aquí, en el zoológico de Jamaica, tenemos una gran variedad de animales diferentes. Algunos de nuestros animales incluyen leones (nacidos en Santa Cruz, St. Elizabeth), llamas, cebras, monos, cocodrilos y tucanes, por nombrar algunos. También contamos con un área de caricias, en la que nuestros visitantes tienen la opción de tomar fotografías con algunos de nuestros animales más pequeños, como nuestra serpiente Ball Python cuyo nombre es Peter y Lizzy, que es una iguana verde bebé, sin mencionar nuestra mascota un cocodrilo ‘tierno’ y algunos más.

