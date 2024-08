¿Quién es Laura Villamil, joven que se quemó en restaurante de Colombia?

El famoso restaurante Colombiano “Andrés Carne de Res” ubicado en a las afueras de la ciudad de Bogotá, y escenario de maravillosos espectáculos artísticos mientras los comensales degustan su paladar, se convirtió en un infierno el pasado sábado 17 de agosto de 2024 cuando una de sus bailarinas sufrió un lamentable accidente.

La joven de 28 años, identificada como Laura Daniela Villamil se incendió literalmente cuando una chispa de fuego alcanzó su traje elaborado en plumas y paja resultando un 80% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. La joven artista se encuentra internada en el Hospital Santa Fe de la capital de país y en estado crítico, así lo dio a conocer su hermano, según Infobae.

“Llegué con mi padre al hospital de Chía. Me dicen que cuando ella se quemó le pusieron paños de agua fría y la llevaron en una silla de ruedas. Ella llegó muy grave, con los signos muy bajitos’, contó para W Radio Santiago Villamil, hermano de la joven Laura Villamil.

Según su hermano, el parte médico más reciente de Laura Villamil no es bueno, pues los médicos les informaron que contrajo una bacteria lo que demorará más su proceso de recuperación.

“Cualquier mejoría de Laura va a ser muy lenta por tratarse de quemaduras por fuego, mañana ingresa a cirugía, su quinto día, en las horas de la mañana. Ella se contagió de una bacteria que fue la que generó la fiebre por dos días, los doctores pues identificaron la bacteria y la están tratando con medicamentos, anoche no presentó fiebre, pues eso es una buena señal”, dijo.

Y agregó: “Los partes médicos son muy pocos, el porcentaje de su cuerpo se mantiene en un 80% del cuerpo quemado, le hicieron un examen de coagulación y no salió muy bien, con plasma están ayudando a mi hermana”.

“En horas de la mañana, Laura Villamil fue ingresada a cirugía. Los médicos indicaron que, debido a la complejidad de las quemaduras, requerirá continuar en la Unidad de Cuidados Intensivos una vez salga del quirófano”, aseguró el hermano, agregando que los médicos que atienden a la joven le han indicado que el pronóstico es reservado, así como la noticia de que “ella puede estar de dos a 3 meses hospitalizada. Nos dan un porcentaje de mortalidad que es muy desfavorable. Es un proceso muy duro”, indicó.

El familiar además se refirió al restaurante, diciendo que de parte del establecimiento no han recibido el apoyo necesario para lidiar con esta terrible tragedia. “Acompañamiento y respuesta del restaurante, no la hemos tenido, lo que repito, solamente es una persona que se encuentra allá, pero no sabemos qué función tiene, cuál es el propósito, solamente está con nosotros acompañándonos a la espera”, dijo Santiago Villamil.

¿Quién es Laura Villamil y cual es su historia de vida?

De niña Laura Daniela Villamil estudio en el colegio Delia Zapata Olivella en Suba, noroccidente de Bogotá, pero solo fue en su adolescencia que un profesor descubrió su gran pasión y talento para las artes escénicas, encaminándole hacia este proyecto de vida.

De hecho su mamá, Mignolia Leguizamón trajo a recordación el día más importante de su hija cuando recibió su diploma de grado utilizando una nariz de payaso.

“El día de su graduación, ella llegó a la ceremonia y subió a recibir su diploma con la nariz de payaso. Le encanta ir a los ancianatos, hospitales, a llevarles sonrisas a niños y abuelos. Ella respira arte”, aseguró.

De acuerdo con Semana, eso la llevó a estudiar Artes Escénicas en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, una carrera que escogió a pesar de que el sueño de su mamá era que se dedicara, como ella, al sector de la salud.

Laura Villamil es la única mujer de la casa, sus dos hermanos Santiago y Nicolas se refirieron de ella como una mujer que además de que hizo su sueño realidad quiso ayudar a cumplirlo en otros enseñándole todo acerca del arte.

“Ella es docente de artística en un colegio de Chía. En la mañana dicta sus clases y en la tarde se dirige a Andrés Carne de Res”, dijo Santiago.

En el restaurante Andrés Carne de Res, trabajaba como Coordinara de Entretenimiento desde hacía cinco años, y allí era reconocida como una de las mejores, su público cada día la admiraba y la ovacionaba a la hora de salir al escenario a mostrar sus dotes como danzante y de sus actos circenses.

De las diferentes ramas del arte, la actuación es la preferida por Laura Villamil. “Ella es muy buena en lo que hace, es excelente. Tiene una destreza impresionante”, aseguró Santiago. Precisamente, por su capacidad para interpretar diferentes personajes, Laura Daniela fue una de las actrices principales de la obra de teatro “El libro de Job”, presentada en varios teatros de Bogotá. También ha participado en producciones televisivas de reconocidos canales de televisión de Colombia.

