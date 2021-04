Policía arresta y muestra a autor de tiroteo en fábrica en Texas: Larry Bollin -[Foto]

Larry Bollin está acusado de ser el responsable del tiroteo masivo en el que abrió fuego en Bryan, Texas, en hechos ocurridos en una empresa llamada Kent Moore Cabinets.

Así lo anunció la policía, a través un comunicado. El sujeto está detenido con una fianza de $1 millón de dólares y tiene 27 años.

Bollin fue arrestado en Bedias, una comunidad en el condado de Grimes. The Associated Press reveló su nombre completo como Larry Winston Bollin, 27, de Iola, Texas, e informó que era un empleado de la empresa.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ

Según KBTX-TV, la policía confirmó que varias personas recibieron disparos durante el incidente del 8 de abril de 2021. Más tarde se reveló que Bollin está acusado de matar a una persona y herir a otras seis.

Entre los heridos hay un policía estatal de Texas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió: “He estado trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y los Texas Rangers mientras ayudan a las fuerzas del orden locales en una respuesta rápida con este acto criminal. Sus esfuerzos llevaron al arresto del sospechoso de disparar. El estado ayudará en todo lo que sea necesario para ayudar a procesar al sospechoso. Cecilia y yo estamos orando por las víctimas y sus familias y por el agente de la ley que resultó herido al detener al sospechoso”.

Una “persecución activa” terminó con el policía estatal herido

En un comunicado sobre el arresto de Bollin, la policía de Bryan escribió que respondieron al 350 de Stone City Drive por informes de un tiroteo a las 2:30 p.m. y prestaron atención médica a las víctimas heridas, mientras buscaban al sospechoso. Llevaron a seis pacientes a hospitales de la zona. Cuatro fueron clasificados como en estado crítico y un paciente como “sin riesgo para su vida” y un paciente como “con un episodio médico”. Otra víctima fue encontrada muerta en el lugar.

El sospechoso fue detenido más tarde en el condado de Grimes por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El sujeto fue acusado de asesinato y registrado en la Oficina del Sheriff del condado de Brazos. La víctima fallecida no fue identificada.

Mass shooting in Bryan, TexasOfficials provide update on mass shooting in Bryan, Texas 2021-04-08T21:38:28Z

Bollin estaba inicialmente en libertad y se desarrolló una “búsqueda activa” para encontrarlo. El motivo del sospechoso para hacer el ataque aún no se ha revelado.

Más tarde, las autoridades detuvieron a Bollin, pero no sin mayores daños. “Un policía de DPS recibió un disparo mientras perseguía a un individuo sospechoso de estar involucrado en el tiroteo en Bryan. Sigue en estado grave pero estable”, escribió Texas DPS en Twitter.

Bollin parecía haber elegido ya a sus víctimas, dice un testigo

Un testigo le dijo a la reportera de NewsNation Jennifer Sanders que Bollin parecía estar “apuntando a personas específicas” en el negocio. Un empleado dijo que Bollin era una persona tranquila de la que “no esperarías que hiciera ese tipo de cosas”.

Suspect arrested following mass shooting in Bryan, TexasThe suspect has since been charged with murder 2021-04-09T03:07:12Z

“Miro hacia aquí, la gente corría por aquí, me doy la vuelta y literalmente como que me mira a la cara. Nos miramos a los ojos”, recordó el testigo a la estación de televisión. “El tipo que trabajaba al otro lado de él… básicamente se alejó de mí para dispararle a él”.

NEW: @BryanPolice identified the suspect in today’s mass shooting that killed 1 & injured at least 5 others, including a @TxDPS trooper.

Police said the suspected shooter’s name is Larry Bollin, 27. @KXAN_News pic.twitter.com/iz0WnpVbxr

— Will DuPree (@willrdupree) April 9, 2021