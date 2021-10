¿Lance Kirkpatrick tuvo una relación amorosa con Kim Dorsey antes de asesinarla?

El asesinato de Kim Dorsey fue el tema de un episodio de Dateline de julio de 2021. Lance Eugene Kirkpatrick fue declarado culpable de su asesinato y actualmente cumple cadena perpetua.

Kirkpatrick era amigo del esposo de Kim, Derrick Dorsey, y vivió con la pareja en su casa durante un tiempo. Por esa razón, sabía dónde guardaba la pareja su llave de repuesto y pudo entrar fácilmente a la casa. Kirkpatrick afirmó, según Inquisitr, que irrumpió en su casa en busca de dinero para pagar una deuda de drogas.

El esposo de Kim Dorsey, Derrick, le fue infiel, con la ayuda de Kirkpatrick

El Florida Times-Union informó que el abogado de Kirkpatrick, Charles Fletcher, declaró que Kirkpatrick “tenía relaciones sexuales con la Sra. Dorsey” y él le presentó al Sr. Dorsey otras mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.

Si bien Derrick Dorsey, el esposo de Kim, dijo que no sabía nada sobre las afirmaciones de Kirkpatrick de que Kim le había sido infiel, admitió que la engañó con varias mujeres. Según Jacksonville.com, Dorsey dijo durante el juicio de Kirkpatrick: “Fui infiel y no le di el amor y el respeto que se merecía”. Kirkpatrick afirmó que la pelea que condujo a la muerte de Dorsey comenzó porque estaba enojada porque Kirkpatrick ayudó a su esposo a conocer y dormir con otras mujeres. Dorsey dijo que no creía que su esposa supiera nada acerca de sus asuntos antes de su muerte.

Si bien Kirkpatrick fue declarado culpable de violación, afirmó que él y Dorsey tenían una relación sexual consensuada

Aunque Kirkpatrick y Dorsey estaban teniendo una aventura, la evidencia de la autopsia concluyó que los eventos que sucedieron antes del asesinato de Dorsey fueron violaciones y no consensuadas. Jacksonville.com informó durante el juicio que “los fiscales ridiculizaron la idea de que había habido una relación sexual consensuada entre Kim Dorsey y Kirkpatrick”.

En abril de 2015, Kirkpatrick fue declarado culpable de asesinato en primer grado, violación y robo. Según Inquisitr, la autopsia realizada en el cuerpo de Dorsey concluyó que había sido violada antes de ser asesinada. La autopsia también dijo que su muerte se debió a que la golpearon con un taco de billar y la apuñalaron en el cuello.

El obituario de Dorsey, que calificó su muerte de “trágica y sin sentido”, parecía hacer una referencia a su violación y asesinato. En su conclusión, dice: “En memoria de Kim, por favor, abrace y proteja a su familia como nunca lo ha hecho antes, siendo siempre consciente de que los hombres malvados y su maldad están siempre presentes en el mundo. Pecador, el poder de la ira de Dios está contra ti, y el poder y la ira juntos hacen una obra terrible. Sería mejor que tuvieras a todo el mundo en armas contra ti que tener el poder de Dios contra ti”.

