Investigan la muerte del salsero Lalo Rodríguez en Puerto Rico

La causa de la muerte del salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez aún no está clara. Tenía solo 64 años cuando fue encontrado muerto en un estacionamiento de su ciudad natal. En las redes sociales surgieron fotos gráficas que mostraban la escena de la muerte.

Según The Associated Press, Rodríguez fue encontrado muerto el 14 de diciembre de 2022, “en un proyecto de vivienda pública” en Puerto Rico.

Una foto gráfica de la muerte circuló en Twitter que supuestamente mostraba el cuerpo de Rodríguez, en pantalones cortos, tirado en el estacionamiento. Las fotos ampliamente difundidas por televisión mostraban la escena de su muerte, y las últimas fotos circularon que pretendían mostrarlo poco antes de su muerte.

Pudo ser famoso, pero a los noticiarios no les importa un carajo y presentan como si nada el cuerpo tirado de Lalo Rodríguez, aún cuando nadie de su familia ha llegado a la escena. pic.twitter.com/UrPTC6gVTm — Y. (@YomarElMaja) December 13, 2022

Estas son las últimas imágenes que registraron con vida al cantante Lalo Rodríguez.

Minutos después, su cuerpo fue encontrado en el area de parqueo de un conjunto residencial en Carolina, Puerto Rico.

Todavía no se conoce un dictamen forense sobre las causas de su deceso. pic.twitter.com/ETlQTIEfpo — Jean-Pierre Serna (@jpserna) December 14, 2022

Lalo Rodríguez, una gloria de la salsa en el mundo. Así murió, tirado en medio de una cancha en un residencial público. Julia de Burgos, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez… y contando. Triste. pic.twitter.com/LwFyVRzJTu — Guabá David (@Atita____) December 13, 2022

¿Cómo murió Rodríguez? Se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte de Rodríguez, informó AP. Su nombre completo era Ubaldo Rodríguez Santos.

Fluyeron los homenajes para la leyenda de la salsa.

“Un virtuoso va al cielo de la música para unirse a los dioses de la salsa puertorriqueña. QEPD #LaloRodríguez”, tuiteó Sandra Guzmán, escritora.

A virtuoso goes to music heaven to join Puerto Rican salsa Gods. RIP #LaloRodriguez https://t.co/tBFhdTV3uz — Sandra Guzmán (@mssandraguzman) December 14, 2022

Esto es lo que necesita saber:

No había “signos visibles de violencia” en el cuerpo de Rodríguez

Play

Ven Devorame Otra Vez Ven Devorame Otra vez Provided to YouTube by Universal Music Group Ven Devórame Otra Vez · Lalo Rodríguez Salsa de la Buena ℗ 1988 Universal Music Latino Released on: 2020-08-14 Composer Lyricist: Palmer Hernández Auto-generated by YouTube. 2021-07-18T04:38:28Z

Las primeras señales no apuntan a asesinato o juego sucio, informó Associated Press. La policía le dijo a AP que “no había signos visibles de violencia en su cuerpo”, según el servicio de cable.

Rodríguez fue encontrado en un estacionamiento en el proyecto de vivienda pública en Carolina, Puerto Rico, de donde era, según NBC News.

Univision informó en español que Rodríguez fue “trasladado al hospital en una patrulla perteneciente a la entidad de Trujillo Alto, cerca de San Juan, luego de que la oficina del oficial recibió una llamada que indicaba que un hombre estaba en mal estado cerca de los contenedores de basura”.

Ese sitio informó que Rodríguez luchó durante años con la adicción a las drogas y el alcohol. “Esta no es la primera vez que el artista está bajo los reflectores por su comportamiento derivado de las adicciones, problema con el que lucha desde hace varios años”, informó el sitio.

“En 2016 se dijo que participó en un accidente bajo los efectos del alcohol y las drogas, hecho que fue negado por un programa de Univision Puerto Rico”.

Rinden homenajes a Rodríguez

Play

Esta Noche Dormire Contigo Provided to YouTube by Universal Music Group Esta Noche Dormire Contigo · Lalo Rodríguez Coleccion Suprema ℗ 1994 EMI Televisa Music Released on: 2007-01-01 Composer: Ubaldo Rodriguez Auto-generated by YouTube. 2018-08-14T03:52:33Z

Elvis Crespo estuvo entre los que publicaron homenajes al cantante de salsa. “Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hizo inmortal su música. Mis más sinceras condolencias a su familia y fans. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez”, tuiteó en español.

Rodríguez era conocido por su éxito musical de salsa, Ven Devorame Otra Vez. Tiene 19 millones de visitas solo en YouTube. Según NBC, Rodríguez comenzó a cantar cuando era adolescente y estuvo en una banda de salsa llamada Tempo Moderno desde los 12 hasta los 15 años. Se llamaba “El Canario de Carolina”, informó NBC News.

“Lalo luchó contra el vicio monstruo. Desafortunadamente, las drogas rara vez pierden. Luz y progreso Lalo”, tuiteó Willie Colón, también conocido salsero.

Según AllMusic.com, Rodríguez “hizo su álbum debut a la edad de 16 años como cantante principal en Sun Of Latin Music de Eddie Palmieri (1974), el primer álbum latino en ganar un premio Grammy. Incluyó su composición ‘Deseo Salvaje’. También apareció en Unfinished Masterpiece de Palmieri (1976), que ganó otro Grammy. En 1976, compartió la voz principal en Introducing Lalo Rodríguez & Simon Pérez de Tommy Olivencia.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Denise Durrah: Conductora provocó fatal accidente de transito en Wisconsin