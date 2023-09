Labor Day 2023: ¿Es un día festivo en Estados Unidos?

El Día del Trabajador o Labor Day, en Estados Unidos es un día de feriado nacional, porque fue el presidente Grover Cleveland en el año de 1887, quien con su firma así lo decretó.

La celebración que tiene su origen más que en las protestas de la fuerza laboral de Chicago con las manifestaciones de Haymarket, es una fecha que hace honor al primer desfile celebrado en la ciudad de Nueva York, el 5 de septiembre de 1882 por parte de la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor).

El presidente Cleveland no quería un festivo federal el 1 de mayo como en el resto del mundo temiendo alentar a la clase sindicalista, y a propiciar revueltas y desorden con las marchas y manifestaciones; Cleveland no quería reforzar un movimiento socialista en Estados Unidos, y contrariamente brindo apoyo a los Caballeros del Trabajo.

Los primeros estados en establecer este día festivo por ley fueron Nueva York, Oregón, Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey, en 1887. Debido a que el gobierno de los Estados Unidos reconoce el Día del Trabajo como una fecha de feriado nacional, las instituciones y establecimientos federales cierran durante esta jornada, y por tanto las instituciones estatales no están dispuestas al público, informa AS.

Labor Day es el lunes 4 de septiembre de 2023

¿Quiénes eran los “Knights of Labor”?

De acuerdo con el artículo “Los Caballeros del Trabajo” de Eduardo Montagut, fue el nombre de una organización sindical importante en la historia del movimiento obrero norteamericano, surgida en 1869, pero que nació como sociedad secreta para evitar la represión. Sus fundadores fueron los sastres de Filadelfia, aunque la organización dio un salto en los últimos años de la década de los años setenta.

En esa tarea se empeñó Terence Powderly al pretender que los Caballeros del Trabajo se organizaran a escala nacional, con la posibilidad de que ingresaran también trabajadores no cualificados, inmigrantes, afroamericanos y mujeres, amplios sectores laborales que no se habían podido sindicar hasta el momento. Powderly transformó el secretismo inicial, aunque mantuvo una serie de rituales.

El gran salto de los Caballeros del Trabajo está vinculada con la victoria que se produjo, en la recesión de 1884-85, frente a la Southwestern Railway. Este hecho multiplicó la afiliación de forma vertiginosa, ya que se pasó de 100.000 afiliados en 1885 a 700.000 al año siguiente. En 1886 se multiplicaron las huelgas, participando en las mismas, pero, en realidad, los Caballeros del Trabajo no era una organización muy partidaria del conflicto, sino de la reforma, de la educación y del cooperativismo de productores y consumidores con el fin de crear una sociedad más armoniosa. La idea pasaba por abolir el sistema de salario con el fin de que cada hombre pudiera ser su propio jefe.

En sí, no se puede considerar una organización obrera socialista, pero algunos de sus dirigentes regionales sí lo fueron. El declive de esta organización llegó por la combinación de una serie de factores. En primer lugar, la masacre de Haymarket y la represión posterior perjudicó a los Caballeros, ya que se inició un período de desmovilización obrera. En 1888 había pasado a 280.000 miembros. Pero también fueron determinadas las disputas internas. Al finalizar el siglo XIX ya no era una organización obrera significativa, dice el texto.

Te dejamos un listado de los lugares que abrirán este lunes 4 de septiembre en Labor Day.

Abierto:

• Target

• Walmart

• Kroger

• Trader Joe’s

• CVS

• Walgreens

• ShopRite

• AMC Theatres

Cerrado:

• Costco

• DMV

• Bibliotecas públicas (en Nueva York, las bibliotecas públicas están cerradas los sábados, domingos y lunes)

• Bancos

• Oficinas de Correos

• FedEx

• UPS

¿En dónde se celebra Labor Day?

Otros de los lugares que se unen a Estados Unidos para celebrar el ‘Día del Trabajo’ son: Canadá, Puerto Rico, Zona del Canal, Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Isla de Guam.

¿Puedo vestirme de blanco después del Día del Trabajo?

Vestirse de blanco después del Día del Trabajo se ha considerado durante mucho tiempo un paso en falso en la moda. Sin embargo, nadie está seguro de dónde vino la regla de que “no se puede vestir de blanco después del Día del Trabajo”.

Algunos historiadores de la moda dicen que fue puro esnobismo clasista, un acto social más establecido por los nuevos ricos estadounidenses como una forma de denotar fácilmente quién era rico y quién no, porque las personas con menos dinero no podían permitirse ropa de temporada. Otros dicen que no usar blanco después del Día del Trabajo simplemente se debió a que el Día del Trabajo marcaba el final del verano y tradicionalmente se pensaba que el blanco era una prenda de verano. A medida que el clima se volvió más frío, la gente comenzó a preferir la ropa más oscura, como suéteres grises y trajes azul marino oscuro.

De cualquier manera, a pesar de lo que puedan decir los críticos de la moda, no es una regla estricta, por lo que en 2023 no hay razón para no usar su ropa blanca favorita en el otoño.

