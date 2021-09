¿Los bancos abren en Labor Day 2021?

Labor Day o el Día del Trabajo se celebra hoy, lunes 6 de septiembre. Dado que es un feriado nacional, muchas personas se preguntan si los bancos estarán trabajando durante este día.

El Día del Trabajo es un feriado federal en los Estados Unidos

De acuerdo con el sitio web My Bank Tracker, el gobierno de los Estados Unidos reconoce el Día del Trabajo como un feriado federal, por lo que todas las entidades federales estarán cerradas.

En cuanto a los bancos, las instituciones financieras son las encargadas de decidir si permanecerán abiertas o cerradas en conmemoración al Día del Trabajo.

Conoce los bancos que estarán cerrados en Labor Day 2021

Las entidades financieras generalmente siguen los lineamientos del calendario de festividades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de acuerdo con información reseñada por GO Banking Rates.

Consulte la siguiente lista para saber si su banco de preferencia estará cerrado durante Labor Day 2021:

Bank of America CERRADO BB&T CERRADO BBVA CERRADO CAPITAL ONE CERRADO CHASE CERRADO CITI BANK CERRADO CITIZENS BANK CERRADO COMERICA BANK CERRADO HSBC CERRADO KEYBANK CERRADO M&T BANK CERRADO PNC BANK CERRADO REGIONS CERRADO SANTANDER BANK CERRADO SUNTRUST CERRADO TD BANK CERRADO U.S. BANK CERRADO WELLS FARGO CERRADO ZIONS BANK CERRADO HUNTINGTON CERRADO

La lista solo incluye información de los bancos más grandes de los Estados Unidos.

En caso de no ver a su entidad de preferencia en la lista, llame a la línea de atención al cliente de su banco para obtener mayor información. Generalmente, los bancos proporcionan una grabación de voz para que sus clientes conozcan sus horarios de operaciones en los días festivos.

¿Cómo realizar operaciones bancarias en Labor Day 2021?

Si bien las entidades bancarias permanecerán cerradas en Labor Day, los clientes pueden continuar realizando operaciones sin necesidad de contar con la asistencia de un representante bancario.

Independientemente de si su banco esté abierto o no, las transacciones bancarias no se procesarán en días festivos federales. Las transacciones realizadas en Labor Day generalmente no se procesarán hasta el siguiente día hábil.

Conoce las mejores alternativas durante esta festividad federal:

Puede visitar un cajero automático para retirar o depositar dinero en su cuenta bancaria.

Puede usar la plataforma en línea de su banco para manejar muchas de sus necesidades bancarias: Desde verificar sus estados de cuenta hasta programar pagos para sus próximas facturas o transferir fondos a otra cuenta bancaria.

Puede consultar su línea de crédito en la aplicación o sitio web de su entidad bancaria.

Puede reportar transacciones fraudulentas llamando de manera inmediata a los números telefónicos de su banco de preferencia.

En el sitio web de su banco, puede modificar o eliminar su información de contacto para futuras transacciones o comunicaciones de la entidad financiera.

¿Qué hacer si necesita asistencia de un agente bancario después del Día del Trabajo?

En la actualidad, muchas entidades financieras están trabajando con asistencia al público en general con una previa cita, esto debido a la pandemia del COVID-19. En caso de tener la necesidad de realizar una operación con asistencia de un representante bancario, llame a su banco local para programar una cita.