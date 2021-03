En Kroger de Virginia pusieron inyecciones vacías de vacuna del COVID-19

Desde que arrancó en diciembre pasado el programa de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, han sido múltiples las quejas que se han escuchado a lo largo y ancho del país, mayormente relacionadas con el martirio para agendar una cita o la falta de suministros. Pero en un hecho que ha generado fuertes críticas, se conoció que en un puesto de vacunación en el estado de Virgina, estaban inyectando a la gente que iba por sus vacunas con jeringas vacías.

La noticia la dio a conocer CNN, donde se aseguró que el hecho denunciado ocurrió en una clínica instalada en un Kroger, en Virginia, donde, según admitió el propio sitio de inmunización autorizado, que reconoció que administraron de manera accidental inyecciones vacías en lugar.

El descuido se registró en el Kroger del área de Midlothian, donde viven unas 58,000 personas, en el condado de Chesterfield, Virginia.

Empty COVID vaccine shots mistakenly administered at Kroger locationA Kroger location in Central Virginia accidentally administered empty syringes to people who were supposed to be getting a COVID vaccine. 2021-03-11T11:11:25Z

“Una de nuestras ubicaciones de TLC cometió un error y administró jeringas vacías en lugar de la vacuna COVID-19”, aseguró, citada por CNN, Allison McGee, gerente de asuntos corporativos de Kroger Mid-Atlantic.

La funcionaria de la compañía explicó que en ningún momento quiseron ocultar el error, y por el contrario, al percatarse de lo sucedido, se comunicaron con las personas afectadas para reagendar una cita con la vacuna.

“Todos los clientes afectados fueron contactados y ahora han recibido la vacuna COVID-19. Nos disculpamos por este descuido y las molestias causadas a estos clientes”, dijo la representante de Kroger.

Kroger mistakenly used empty syringes instead of COVID-19 vaccine at Midlothian storeKroger is now clarifying a COVID-19 vaccine mishap that happened at one of its Central Virginia clinics. A spokesperson initially told CBS 6 multiple people were mistakenly given a shot of saline instead of a Coronavirus vaccine at the Midlothian location, but now Kroger says that's not the case. "After a thorough investigation we just… 2021-03-11T13:51:21Z

El noticiero 2KUTV manifestó por su parte, que Kroger tiene un sitio de Little Clinic en su interior y que trabajan conjunto con Kroger, habiendo logrado vacunar ya, sin ningún contratiempo a por lo menos 863,000 personas.

La compañía mencionó que tras lo ocurrido, se puso en práctica una nueva capacitación con el personal que está administrando las vacunas.

“Se les recordó nuestras políticas de vacunación actuales. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de Virginia en este asunto”, agregó McGee, quien no reveló exactamente cuantas personas fueron afectadas con el error.

La compañía emitió también un comunicado, en el que aseguraron: “Pedimos disculpas por este descuido y las molestias causadas a estos clientes”.

CNN habló con el Departamento de Salud Pública de Virginia y aseguraron que Kroger reportó que el incidente de las vacunas vacías ocurrió con 9 pacientes, debido a que no habían notado que las jeringas “no estaban precargadas”.

Patients injected with empty syringe at COVID clinicKroger, as of Thursday evening, has still not provided an explanation as to why multiple people were mistakenly injected with an empty syringe instead of a COVID-19 vaccine at a Central Virginia clinic. 2021-03-11T23:19:12Z

CNN citó a una de las personas que recibió una inyección vacía, pensando que le habían puesto la vacuna, y se declaró muy sosprendida.

“Mi reacción inicial fue conmoción y sorpresa, y un poco de ansiedad”, dijo Carrie Hawes, quien reveló que el hecho ocurrió el lunes pasado y que fue con la vacuna Johnson & Johnson. Luego la mujer fue informada y le pusieron la vacuna 2 horas después.

“Fueron muy claros conmigo cuando entramos. Nos mostraron el frasco para asegurarse de que era Johnson & Johnson, sacaron la vacuna y ella me lo mostró de nuevo”, agregó la mujer.

