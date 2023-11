Recuerdan a la fallecida Dra. Kristina Navarro Krupka

La Dra. Kristina Navarro-Krupka, directora atlética y vicecanciller de UW-Platteville, estaba embarazada cuando murió inesperadamente en noviembre de 2023, y ahora su esposo recuerda a su esposa y a su hijo por nacer.

Nick Krupka compartió un desgarrador homenaje a Navarro-Krupka y su hija, que ya se llamaba Karina María.

La canciller Dra. Tammy Evetovich dijo a WKOW-TV que Navarro-Krupka “murió inesperadamente durante el embarazo”.

El esposo confirmó el 19 de noviembre de 2023 que ambos habían fallecido durante el fin de semana y compartió un collage de fotografías de su esposa, la ecografía de su hija por nacer y su cuarto de bebé terminado. Nick Krupka es profesor de ingeniería en la Universidad de Wisconsin-Platteville, según su página de Facebook.

Esto es lo que necesita saber:

El esposo de Kristina Navarro-Krupka dice que ella fue ‘el amor de mi vida’

En la publicación, Nick Krupka escribió: “Ni siquiera sé cómo sentirme ahora, pero quiero que todos sepan que mi esposa, Kristina Navarro-Krupka y nuestra hija Karina María, fallecieron repentinamente este fin de semana. Enviaremos los arreglos funerarios tan pronto como lo sepamos”.

Añadió: “¡Kristina fue el amor de mi vida! Me siento tan destrozado en este momento que no sé qué hacer a continuación. ¡Eras mi abucheo para siempre! Karina María, ¡te amé desde el primer momento que te conocí y quise verte crecer! Me encantaron tus patadas. Aunque nunca pude abrazarte, me alegro de saber tu nombre”.

La universidad expresó su solidaridad con la familia de Navarro-Krupka.

Puedes ver su homenaje con fotos aquí.

“Nuestro más sentido pésame para la familia de la Dra. Kristina Navarro-Krupka y la familia Pioneer durante este momento difícil”, escribió UW-Platteville en una publicación de Facebook. “Los servicios de asesoramiento de la Universidad de UW-Platteville están disponibles para los estudiantes, mientras que los profesores y el personal de UW-Platteville pueden utilizar el Programa de asistencia al empleado de las Universidades de Wisconsin. Alentamos a cualquier persona que pueda necesitar ayuda a buscar servicios de apoyo”.

El obituario de Navarro-Krupka dice que “Kristina Marie Navarro-Krupka, de 39 años, y su hija, Karina Maria Krupka, de Platteville, fallecieron por causas naturales el sábado 18 de noviembre de 2023”.

El obituario agrega:

A Kristina le sobreviven su esposo, Nick; padre, Michael (Debbie Fairweather) Meissen; hermano, Brad (Lauren) Meissen; hermana, Katelyn (Jake) Keller; abuelas, Mary Erickson y Patricia (Steve Aronson) Meissen; abuelo, Marvin (Patty-Lee) Meissen; y muchas tías, tíos, sobrinas, sobrinos, otros familiares y amigos. Le precedieron en la muerte su madre, Karen Ellen Meissen; abuelo, Donald Erickson; tía, Kristin Erickson; y padre y suegra, Norbert y Mary Ann Krupka.

Otras que conocieron a Kristina Navarro-Krupka también le ofrecieron homenajes

Otros que conocieron a Navarro-Krupka inundaron las redes sociales con homenajes a ella.

Una mujer escribió en Facebook: “Este es un momento en el que la vida realmente no tiene sentido. Tengo muchos recuerdos maravillosos de la escuela secundaria jugando voleibol y baloncesto, pasando el rato y simplemente riendo. Todos los que te conocieron te extrañaremos profundamente, Kristina Navarro-Krupka. Especialmente aquellos más cercanos a usted: su familia y queridos amigos. Llevando a todos en mi corazón y enviando mucho amor ❤️”

Un colega de trabajo escribió: “Como todos los demás, me sorprendió escuchar esta noticia. Ella tenía una gran visión para el departamento: mire todo el campus y verá actualizaciones de la marca, patrocinios corporativos en los lugares de juego y un ambiente divertido, relajado y profesional. Más allá del atletismo, dirigió el programa de maestría en administración deportiva en el que fui aceptado, entre varios otros logros y reconocimientos”.

Un amigo escribió: “Me sorprendió y me entristeció mucho saber que uno de mis amigos de mi país falleció ayer. Kristina Navarro-Krupka siempre tenía una sonrisa en su rostro, especialmente cuando andaba en bicicleta. . . Siempre extrañaré recorrer los senderos de un solo carril en Blackhawk y Camrock contigo. ROTURA.”

La página de biografía de la universidad de Navarro-Krupka dice:

Kristina Navarro Ph.D., CSCS se encuentra en su cuarto año como Directora de Atletismo y Rectora Asistente en UW-Platteville. Navarro, que reporta al Canciller como miembro del gabinete, supervisa la División de Atletismo y Recreación, que incluye 16 programas deportivos de la División III de la NCAA, intramuros, recreación en el campus, programas de acondicionamiento físico y bienestar, el Pioneer Leadership Institute y el Pioneer Activity Center. Como miembro titular de la facultad, Navarro imparte 5 cursos y coordina el programa de posgrado en administración deportiva dentro de la Facultad de Artes Liberales y Educación. En su función de liderazgo en la facultad y el campus, Navarro continúa desarrollando programas de desarrollo de liderazgo en todo el campus para los grupos Chancellor’s Scholars, Capstan Scholars, Regent Scholars y Pioneer Student-Athlete Advisory Committee. Estos grupos se fusionaron intencionalmente con el lanzamiento del Pioneer Leadership Institute en 2020.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Exasesor de Obama dijo que matar a cuatro mil niños palestinos “no es suficiente” [VIDEO]