Maestra publicó video incitando a estudiantes conservadores ‘saltar de un puente’

Kristin Usilton es una maestra de escuela primaria de Paso Robles, California, que ha causado controversia después de publicar un video en Instagram en el que instaba a los estudiantes conservadores a “saltar de un puente” porque estaba molesta porque un estudiante estaba agitando una “Bandera de F**** Biden”.

Según Paso Robles Press, un estudiante grabó uno de los videos de Usilton en Instagram y lo compartió con otros estudiantes. Desde entonces, el video se ha vuelto viral.

Los estudiantes ondearon la bandera junto con banderas estadounidenses y militares el 10 de noviembre, informó el periódico, que no era el Día de los Veteranos pero era el aniversario del cumpleaños de la Infantería de Marina de los EE.UU. El Día de los Veteranos fue el 11 de noviembre de 2021. Heavy se acercó a Usilton en busca de comentarios a través de la dirección de correo electrónico de su escuela.

1. El distrito escolar dice que un empleado hizo comentarios “inapropiados” sobre una “bandera profana”

El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Paso Robles emitió una declaración sobre el incidente el 17 de noviembre de 2021, que dice: “El miércoles pasado, un esfuerzo estudiantil para honrar el Día de los Veteranos fue interrumpido por una muy mala elección de incluir una bandera profana. Esto restó valor al propósito de la manifestación y provocó una interrupción considerable, incluidas algunas publicaciones e intercambios en las redes sociales que fueron completamente inapropiados. La bandera objetable estuvo levantada por un período de tiempo muy limitado, sin embargo, de ninguna manera toleramos ni excusamos esta acción equivocada. Los estudiantes serán disciplinados apropiadamente de acuerdo con las políticas del Distrito”.

Más tarde ese día, la declaración dice, “un empleado del Distrito publicó comentarios en las redes sociales con respecto a este evento que fueron inapropiados, y el Distrito está respondiendo en consecuencia a través de la oficina de Recursos Humanos. El Distrito dejará en claro a todos los empleados que, como empleado de PRJUSD, las redes sociales no son el lugar apropiado para criticar a nuestros estudiantes y familias y que debemos comportarnos de manera profesional. La comunidad está confiando a sus hijos a nuestras escuelas y empleados. Dicho esto, queremos enfatizar que el Distrito no tolera las amenazas a nuestros empleados o estudiantes, ni toleramos el acoso cibernético “.

El Distrito señaló que “ampliará sus esfuerzos para realizar actividades conjuntas que promuevan la tolerancia y la unidad. El Día de los Veteranos debería ser un día para el patriotismo y el servicio de honor, no otra controversia políticamente divisoria. Hacemos un llamado a la comunidad escolar para que se una como Roblans y Bearcats”.

2. Usilton es acusada de decir que los estudiantes conservadores pueden “saltar de un puente” y que los veteranos se sentirían “absolutamente ofendidos por lo que hicieron en el campus de la escuela”

Teacher in Paso Robles, California says conservative kids can “jump off a bridge” pic.twitter.com/GVHh7Uh7fm — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) November 18, 2021

Paso Robles Press dice que el video parece haber sido filmado en un salón de clases.

En él, informaron, Usilton hizo este comentario:

“El club Conservador de Paso Robles para la escuela secundaria, puedes saltar de un puente. Voy a publicar lo que pensaron que fue una gran muestra de apoyo para los veteranos, quienes estoy bastante seguro de que se sentirían absolutamente ofendidos por lo que hicieron en el campus de la escuela. Y si la población LGBTQ no hubiera hecho eso o los miembros de la comunidad negra o hispana, nos hubieran machacado nuestro culo. Mira lo que hicieron hoy”.

3. Usilton enseña en una escuela primaria

California elementary school teacher Kristin Usilton under fire for…. pic.twitter.com/iXZekWYzZ1 — LJM (@LJM19149401) November 18, 2021

Según Paso Robles Press, Usilton ha sido maestra de distrito durante seis años y se describe a sí misma como una “maestra de doble inmersión”.

En un video, dijo: “De la justicia de toda la población hispana desatendida en el lado oeste que todavía lucha solo por su derecho a tener una educación igualitaria. Y si piensas que voy a dejar de pelear, tienes otra cosa por venir”.

Ella todavía aparece en el sitio web de la Escuela Primaria Glen Speck.

Su página de Instagram ahora está eliminada, pero en la caché de Google, escribió: “#ocdeprojectglad Teacher trainer Maestra de kinder de inmersión dual. Listo para cambiar el mundo ☝ 5 años a la vez “.

En LinkedIn, se llama a sí misma dueña de un negocio y profesora. Su página de Facebook se elimina.

4. Usilton aclaró que no quería literalmente que los estudiantes saltaran de un puente y acusó a los críticos de ser “parte del problema”

Usilton ha hablado en su propia defensa. “Cuando dije ‘salta de un puente’, solo quise decir vete, y no volveré a usar ese término debido a la increíble afluencia de mensajes que recibí sobre eso”, dijo Usilton, según Daily Mail.

“Pero si eso es en lo que te enfocaste en ese mensaje, eres parte del problema”.

Tenía un canal de YouTube, pero lo borraron.

Ella es parte de un podcast llamado The Beauty of Our Beasts, según su página de Pinterest.

5. Personas llenaron la publicación del distrito con comentarios

California teacher Kristin usilton tells conservative students to 'jump off bridge' https://t.co/VZGDm0OYUp via @nypost — georgia 14th voter (@PARADEDRIVER) November 19, 2021

La gente llenó la publicación de Facebook del distrito con comentarios. Algunas personas criticaron al maestro; otras personas criticaron a los estudiantes y algunas personas criticaron a ambos. Éstos son algunos de ellos:

“Animar a los estudiantes a suicidarse por parte de un maestro solo porque tienen una opinión diferente es innecesario. Los niños están luchando con tantos problemas en este momento, incluso si se equivocaron en lo que hicieron, debemos animarlos, no desear su desaparición”.

“¿Esta profesora, Kristin Usilton, ya ha sido despedida? Ella instigó la violencia y la muerte a los estudiantes de secundaria. ¿¡¿Ha sido suspendida su licencia de enseñanza! ??!?”

“Lo que hizo el maestro estuvo mal, pero lo que hicieron los niños también estuvo mal. Aprovecharon un día especial para su propia agenda política (y profana). Fue una falta de respeto a los veterinarios. La gente tiene que dejar de lado este asunto de Trump y seguir adelante”.

“Parece que tenemos que ceñirnos a la bandera estadounidense y la bandera del estado de California, ya que son las únicas 2 banderas aprobadas para estar en los campus escolares”.

“Gracias a Dios, esto se solucionó. Los estudiantes responsables no deberían salirse con la suya. El hecho de que también el subdirector justificó este comportamiento diciendo que era “Libertad de expresión” y que era apropiado en el Día de los Veteranos. ¡ESTO NO ESTA BIEN!”

