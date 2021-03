Krispy Kreme regala donas a vacunados contra el COVID-19 en EE.UU.

En un esfuerzo por hacer del proceso de vacunación contra el Covid-19 un acto de responsabilidad social y consigo mismo, las cadenas de donas Krispy Kreme está ofreciendo a su clientela regalarle donas gratis todos los días durante el resto del año 2021, siempre y cuando esos clientes estén vacunados contra el COVID-19 y sustenten dicha vacunación.

Krispy Kreme dijo a través de un mensaje en sus redes sociales que “queremos encontrar una manera de mostrar nuestro apoyo a aquellos que se están protegiendo a sí mismos y a los demás al vacunarse”, según Telemundo.

“Nos gustaría darles un dulce regalo a quienes han recibido la vacuna del COVID-19. A partir de hoy, lleve su Tarjeta de Vacunación a una tienda Krispy Kreme y obtenga 1 dona Original Glazed GRATIS. ¿No ha podido vacunarse aún? Esto se extenderá hasta finales de 2021.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9

— Krispy Kreme (@krispykreme) March 22, 2021