Niñera es acusada de asfixiar a un chihuahua con una bolsa

Kielee Sonnemann es la niñera adolescente de 18 años acusada de apuñalar y asfixiar hasta la muerte a un perro chihuahua de la familia de Sussex, Wisconsin, con tijeras y una bolsa de plástico, según una denuncia penal obtenida por Heavy.

La denuncia dice que Kielee M. Sonnemann es de Wayne, Wisconsin. Cumplió 18 años en diciembre, por lo que está imputada como adulta por maltrato a animales, con uso de arma peligrosa, un delito grave. El cargo se castiga con hasta tres años de prisión si es declarado culpable, pero el potenciador de armas permite al juez añadir otros cuatro años más.

La víctima dijo que el perro se llamaba Batman y era un chihuahua de 8 años, según la denuncia. La denuncia dice que Sonnemann le dijo a la policía: “Parece como si yo lo hubiera hecho” e indicó que arremete cuando se enoja. Ella admitió estar enojada con el perro y dijo que tal vez un montón de pequeñas cosas se estaban sumando y podrían haberla hecho enojar, dice la denuncia.

La familia del perro no fue mencionada en la denuncia. El nombre completo del acusado es Kielee Michelle Sonnemann. La comunidad se unió para buscar a los perros inicialmente desaparecidos, cuya fotografía fue publicada en la página de Facebook “Lost Dogs of Wisconsin”. “Desafortunadamente nos han notificado que Batman fue encontrado fallecido. Nuestro más sentido pésame a su familia”, escribió la página.

Tenga en cuenta que los detalles que se describen a continuación son extremadamente gráficos e inquietantes.

1. Kielee Sonnemann, cuya fianza se fijó en $15.000 dólares, estaba en el cuadro de honor de la escuela secundaria Hamilton, según su página de Facebook

Según su página de Facebook, Sonnemann “fue a Hamilton High” y vive en Sussex, Wisconsin. Hamilton está situada en Sussex. Sin embargo, la denuncia penal le da una dirección en Wayne, que es una ciudad de unas 2.100 personas en el vecino condado de Washington.

Ella es de Milwaukee, Wisconsin, según la página, que contiene dos fotografías públicas, una de las cuales la muestra posando junto a un campo de girasoles.

Entró en el cuadro de honor como estudiante de tercer año en Hamilton High School durante el primer semestre del año escolar 2022-2023, según el sitio web de Hamilton.

El 29 de enero, el comisionado del tribunal, David Herring, fijó la fianza de Sonnemann en 15.000 dólares en efectivo, según los registros del tribunal del condado de Waukesha. Sin embargo, todavía estaba en la lista de la cárcel del condado de Waukesha el 29 de enero.

Las condiciones de la libertad bajo fianza se enumeraron como: “El acusado no debe poseer armas/armas de fuego peligrosas. Al acusado no se le permite tener ningún contacto sin supervisión con ningún animal doméstico. El acusado no puede cuidar niños. El acusado no tendrá contacto sin supervisión con ningún niño menor de 18 años”.

Parece tener un pariente que trabaja como maestro en una guardería local y que es copropietario de otra guardería; Sonnemann aparece en la página de Facebook de esa mujer sosteniendo un perro diferente en algunas fotos. “Feliz cumpleaños a mi bebé, Kielee Sonnemann. ¡No puedo creer que ahora tengas 17 años! escribió la mujer en diciembre de 2022 junto a un collage de fotografías de Sonnemann. Ella escribió en otra publicación: “Kielee Sonnemann está participando en un Bowl-athon para recaudar fondos para su viaje misionero a Iowa a través de la iglesia. Si alguien quisiera patrocinarla, hágamelo saber”.

El nombre de Sonnemann también aparece en una lista de Primera Comunión de la parroquia de Saint James en Menomonee Falls, Wisconsin, en 2014. Otro sitio la enumera como jugadora de voleibol.

2. El propietario le dijo a la policía que encontró a su perro muerto debajo de las mantas, con una bolsa de plástico sobre la cabeza del animal, según la denuncia.

Según la denuncia, el 26 de enero a la 1:35 p. m., los agentes fueron enviados a una denuncia de animales en una casa a lo largo de Elm Avenue en Village of Sussex, en el condado de Waukesha, Wisconsin.

La denuncia dice:

La víctima le dijo a la policía que había “encontrado a su perro muerto debajo de las mantas en la habitación de su hija, con sangre por todos lados”. Le informó al despacho que la noche anterior “tenían una niñera y creía que la niñera había matado a su perro”, dice la denuncia.

Llegó un oficial y habló con el hombre, que estaba “muy frenético y molesto”. Dijo que su esposa y sus tres hijos estaban en la casa y que el resto de la familia cayó al sótano.

El cuerpo del perro fue encontrado en una habitación que pertenecía al hijo de 11 años de la familia, dice la denuncia. El perro estaba bajo una manta de camuflaje en la esquina suroeste de la habitación. El oficial retiró la manta y vio un perro negro fallecido. El perro tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y “lo que parecía ser una puñalada en el pecho”, dice la denuncia.

3. La familia pasó todo el día buscando al perro desaparecido, Batman, según la denuncia

La víctima dijo que la familia creía que Batman “había salido y se había escapado la noche anterior” cuando la niñera estaba cuidando al niño más pequeño, de cuatro años.

La víctima vio a Batman vivo alrededor de las 6:45 p.m. en una grabación de una cámara de seguridad dentro de la residencia. Las únicas personas en la casa eran la niñera, identificada como Sonnemann, y la niña de 4 años, según la denuncia.

Cuando la esposa del hombre llegó a casa alrededor de las 9 p.m. El 25 de enero no pudo localizar a Batman. Llamó a Sonnemann varias veces, pero ella no contestó su teléfono, dice la denuncia.

La denuncia dice además:

La niña de 11 años se estaba quedando en la casa de su abuela y no estaba dentro de la casa cuando mataron al perro, según la denuncia. Numerosas mantas, almohadas y peluches estaban encima de Batman, ocultando al perro.

La esposa dijo que Batman estaba vivo y coleando cuando ella se fue.

La familia condujo todo el día buscando a Batman y publicando publicaciones en las redes sociales y llamó a la policía para decir que su perro estaba desaparecido, según la denuncia.

Miembros de la comunidad se habían sumado a la búsqueda del perro desaparecido. “A veces las cosas simplemente no terminan como queremos. Batman fue reportado como desaparecido el 25 de enero y pasé mucho tiempo compartiendo su publicación en Facebook e intentando localizarlo. Hoy nos enteramos de que ha fallecido y básicamente asesinado”, escribió una mujer en Facebook.

4. La niña de 11 años observó las patas del perro sobresaliendo de las mantas, dice la denuncia

El video de la cámara de seguridad mostró a Batman en la sala de estar con la hija y la niñera, pero luego no se ve al perro, pero el acusado camina por el pasillo donde se encontró el perro, dice la denuncia.

El hombre dijo que faltaban unas tijeras que tenía en el baño, según la denuncia.

La niña de 11 años observó las patas del perro y gritó cuando regresó a su casa el 26 de enero.

La denuncia dice:

El perro fue colocado boca arriba con una bolsa de plástico blanca envuelta alrededor de su cabeza y una herida punzante en el lado derecho. Parte del pelaje fue arrancado de la piel.

La policía encontró un par de tijeras pequeñas con sangre y posiblemente pelo y pelaje.

5. Kielee Sonnemann le dijo a la policía que arremete cuando se enoja, según la denuncia

Según la denuncia, cuando los agentes fueron a hablar con Sonnemann, ella inicialmente dijo que le pintó las uñas a la niña y trató de cortarle el cabello, pero los detectives luego confirmaron que se trataba de una declaración falsa.

Al principio, dice la denuncia, afirmó que intentó ayudar a encontrar al perro. Había imágenes de la niña empujando al perro en un cochecito, dice la denuncia.

Ella negó haber recibido una bolsa de la cocina. Luego, según la denuncia, Sonnemann dijo que “solo quería que el perro la dejara en paz porque la estaba mordiendo”.

Sonnemann dijo que le pidió al perro que se detuviera, lo ahuyentó y luego lo puso en un dormitorio, dice la denuncia.

Se la acusa de decirle a las autoridades que “había mucho drama”, dice la denuncia, y agrega que cuando se enoja, arremete.

“Parece que sí”, le dijo al detective cuando le preguntaron si arremetió contra el perro, dice la denuncia.

Dijo que no recuerda haber hecho nada pero cuando se enoja y arremete “todo se queda en blanco y ella no recuerda”, dice la denuncia.

Sonnemann dijo que recordaba haber golpeado al perro un par de veces para alejarlo de ella, pero no recuerda haberlo apuñalado, dice la denuncia.

Sonnemann dijo que no recuerda haber puesto una bolsa en la cabeza del perro, pero admitió que era posible haberle hecho daño, pero no lo recordaba, según la denuncia. Dijo que la niña a la que cuidaba probablemente la vio pateando al perro, según la denuncia.

