Mujer mató a tres familiares antes de suicidarse en Massachusetts: Khosay Sharifi

Khosay Sharifi escribió una publicación en Facebook acusando a familiares de abuso antes de que le disparara a tres miembros de la familia Sharifi en diferentes lugares de Lynn, Massachusetts.

De acuerdo con WCVB-TV, el Fiscal de Distrito de Essex, Jonathan Blodgett, dijo que la policía de Lynn respondió a 98 Rockaway Street poco antes de las 2:55 PM “tras recibir un reporte de disparos en la zona”.

La sospechosa era una mujer de 31 años que disparó y mató a su padre, de 66 años; a su cuñado de 33 años; y al padre de su cuñado, de 56 años, de acuerdo con la estación televisiva. Ella fue encontrada muerta poco tiempo después en un automóvil en la tienda de comestibles Stop & Shop.

Sharifi, que vivía en la dirección donde estalló uno de los tiroteos, escribió una larga publicación en Facebook acusando a su cuñado de abuso.

Las autoridades aún no han nombrado oficialmente a la sospechosa ni a las víctimas. Sin embargo, una página de GoFundMe nombró a las víctimas como la familia Sharifi.

Esto es lo que necesitas saber:

Apenas unas horas antes del tiroteo, Khosay Sharifi escribió que había descubierto que su hermana estaba siendo abusada.

La publicación mencionaba:

Hace varios meses, descubrí que mi hermana ha sido abusada por su esposo durante 14 años (desde que se conocieron). Él la ha estrangulado, abofeteado, pateado, maldecido y el más reciente, hace un año y medio, le ha dado un puñetazo en la cara.

Mis padres y sus padres lo sabían todos estos años, pero en realidad no han hecho mucho más que decir ‘arréglalo’, ‘¿qué dirá la gente si te separas?’ o incluso culpaban a la víctima.

Estoy tratando de decir todo esto lo mejor que puedo para que mi publicación no se elimine. No hay excusa para lo que él hizo. Siguió haciéndolo porque nadie hizo nada al respecto. ¿Cuánto tiempo pensó que se saldría con la suya? No se dan cuenta de que el abuso puede afectar a alguien no solo físicamente sino también mentalmente. Ninguna forma de abuso está bien.

A mi hermana: Espero que empieces a sanar y enseñes a tus hijas que el abuso no está bien, ya que también lo han visto abofetearte. Les pregunté cómo se sentían al respecto y dijeron que estaban asustadas y que no sabían qué hacer. No le pasemos esto a sus hijas como se lo han pasado a usted.

Mi padre también ha sido abusivo antes y verbalmente, pero sobre todo financieramente a mi madre por lo que he presenciado personalmente. Quizás por eso mi mamá no protegió a su propia hija, porque ella también es una víctima. Pero eso no es excusa, ¿cómo puedes dejar que abusen de tu propia hija?

Además, no me obligues a estar con la persona equivocada solo por el bien del matrimonio. Toda esta mentalidad de ‘simplemente resuélvelo; necesita cambiar porque no es saludable. No voy a lidiar con esta tontería.