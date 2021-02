Muere tiroteado estudiante de 26 años en medio de la calle en Yale

Kevin Jiang era un estudiante graduado de 26 años en la Universidad de Yale y veterano del Ejército de los Estados Unidos que murió en un tiroteo en New Haven, Connecticut, el sábado 6 de febrero de 2021, dice la universidad. Jiang, un nativo de Seattle que recientemente le propuso matrimonio a su novia, recibió un disparo alrededor de las 8:30 PM cerca de las calles Lawrence y Nicoll en el vecindario East Rock de la ciudad, dijo la policía de New Haven en un comunicado.

Jiang sirvió en el Ejército como operador de tanques y era miembro de la Guardia Nacional del Ejército en el momento de su muerte, escribió en su página de LinkedIn. Vivía en West Haven y estudiaba ciencias ambientales en Yale, según su perfil de Facebook. En Facebook, el encabezado del perfil de Jiang dice: “La vida es un regalo por el que estoy muy agradecido”.

“Mi oficina ha estado en estrecho contacto con miembros de la familia de Kevin. Deseo transmitirles a ellos y a todos los que amaron a Kevin mi más sentido pésame”, dijo el presidente de la Universidad de Yale, Peter Salovey, en un mensaje publicado en el sitio web de la universidad. “Kevin era un joven extraordinario; la Escuela del Medio Ambiente llevará a cabo una reunión comunitaria más”.

Salovey agregó: “El Departamento de Policía de New Haven está tratando este incidente como un homicidio y está trabajando activamente para detener a la persona o personas responsables”.

Jiang fue encontrado muerto por heridas de bala cerca de su Toyota Prius dañado después de que la policía recibiera múltiples llamadas al 911 por disparos

La policía de New Haven respondió a múltiples llamadas al 911 informando de disparos alrededor de las 8:30PM el sábado por la noche y encontraron a Jiang muerto por heridas de bala, según un comunicado del portavoz del departamento, Anthony Duff. La declaración decía: “Los detectives de delitos mayores del Departamento de Policía de New Haven están investigando la muerte como un homicidio. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de New Haven al 203-946-6304. Las personas que llamen pueden permanecer en el anonimato”.

Jiang fue encontrado en la calle cerca de su Toyota Prius, que tenía daños en la parte trasera, según New Haven Independent. Los detectives están investigando si un accidente precedió al tiroteo, informa el sitio web de noticias. Los vecinos dijeron al New Haven Independent que se realizaron al menos siete tiros. La policía dijo que está siguiendo pistas sobre el vehículo utilizado por el tirador o los tiradores, informa el sitio de noticias.

Una vecina le dijo al New Haven Register que escuchó dos disparos, una pausa y luego cinco o más disparos. La mujer, que no fue nombrada por el periódico, dijo: “Teníamos miedo de acercarnos a la ventana. Cuando finalmente miramos afuera, había alguien acostado en medio de Lawrence Street”.

Emma Zang, profesora asociada del Departamento de Sociología de Yale, escribió en Twitter: “Anoche, alrededor de las 9 de la noche, escuchamos un par de disparos en casa. Aproximadamente media hora después, salimos a pasear a nuestro perro y vimos que había muchos carros de policía a dos cuadras de nuestra casa. Hoy nos enteramos de que un estudiante de Yale, Kevin Jiang, fue asesinado a tiros allí”.

Zang agregó: “Estoy en shock en este momento y me siento muy triste. No puedo imaginar el dolor al que se enfrentan sus padres. Nuestro vecindario fue considerado el vecindario más seguro de New Haven, con una gran cantidad de profesores y estudiantes de Yale viviendo aquí”.

Justin Elicker, alcalde de New Haven, le dijo al New Haven Independent que fue al lugar del tiroteo. “He estado en los velatorios de la mayoría de las personas que han muerto, víctimas de la violencia armada. Hay mucho dolor en la comunidad”, dijo Elicker, un graduado de Yale que ha estado en el cargo durante un año, al sitio de noticias. “Estoy seguro de que este será un momento muy, muy difícil para muchos de los estudiantes, el personal y el cuerpo docente de la escuela.”

Jiang y su novia se comprometieron en enero y él escribió en Facebook: “No puedo esperar para cuidar de ti, servirte y construir el reino de Dios contigo”

Jiang compartió la noticia de su compromiso con su novia en una publicación de Facebook el 30 de enero. Habían estado saliendo durante un año antes de que él le propusiera matrimonio y ella dijo que sí. Jiang escribió: “¡Realmente has tenido un gran impacto en mi vida! Desde que te conocí, Dios ha cambiado mi corazón para mejor, ayudándome a ser más generoso y más amable con los demás”.

Jiang agregó: “Eres la mujer más amable, hermosa, indulgente, paciente y fiel que he conocido. Te quiero más que lo que las palabras pueden decir. Quiero cuidar de ti y servirte y construir el reino de Dios contigo!”

En una publicación en su página, la prometida de Jiang escribió: “¡¡Gracias Kevin por ser mi hierro y afilarme para ser más justo, puro y santo!”

Ella agregó: “Nos conocimos hace exactamente un año, el 30 de enero de 2020. ¡Poco sabíamos cómo Dios haría crecer una amistad tan profunda y duradera durante el próximo año! ¡¡¡Estoy tan emocionada de ser tu compañera aquí en la Tierra, Kevin!!!”

En una publicación de junio, escribió sobre su prometida: “A la mujer más hermosa, amable y compasiva del mundo, ¡gracias por venir a mi vida! Me conduces hacia Cristo y me haces una mejor persona. Estoy tan conmovida por tu amor todos los días y por cómo siempre rezas por mí, cuidas de mí y me respetas. ¡Te aprecio, te valoro y te amo tanto! Mi querido ángel del cielo.”