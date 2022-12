Estudiante universitario estadounidense desaparece mientras estudiaba en Francia

Ken DeLand Jr. es un estudiante universitario de Nueva York de los Estados Unidos que ha sido reportado como desaparecido mientras estudiaba en el extranjero en Francia.

Sus padres crearon un sitio web para ayudar a encontrar a DeLand. “Ayúdanos a encontrar a Ken DeLand”, dice.

“Mientras estudiaba en el extranjero en la Universidad Grenoble Alpes, Francia, nuestro hijo Kenny DeLand desapareció”, dice. “…Tememos lo peor y queremos que sea localizado; por favor comparta esta información.”

Según CNN, un fiscal francés abrió una investigación sobre la desaparición de DeLand.

Fue visto por última vez el 3 de diciembre de 2022, según 13WHAM.

Esto es lo que necesita saber:

1. DeLand dejó la casa de su familia anfitriona para viajar en tren a Valence, Francia

En una página del sitio web de la familia, titulada “última información conocida”, dice que la última vez que se supo de DeLand fue el 27 de noviembre de 2022.

“El 27/11, escuchamos por última vez a Kenny a través de ‘Whatsapp’; aparentemente, dejó la residencia de su familia anfitriona y abordó el tren con destino a Valence, Francia. El teléfono de Kenny sonó el miércoles 30/11/22; no ha habido ninguna actividad en su teléfono desde entonces”, se lee en el comunicado.

“A través de las comunicaciones supimos que Ken había ido a clases el 28/11. El 29/11, Ken desayunó, preparó un sándwich y lo empacó con una muda de ropa, su billetera y su teléfono celular. Ken dejó todas sus pertenencias en la casa de su familia anfitriona, incluida su computadora, tableta, pase de tren y cargador de teléfono”.

Según CNN, DeLand es “estudiante de último año en la Universidad St. John Fisher en Rochester, Nueva York, que ha estado estudiando en la Universidad de Grenoble Alpes”.

Su página de Facebook dice que trabajó para la senadora Pam Helming, estudió en Saint John Fisher College, fue a Midlakes Schools, vive en Newark, Nueva York, es de Clifton Springs, Nueva York y es soltero.

El 18 de noviembre del 2022, actualizó su foto de perfil y escribió: “Vista de arcoíris de París sobre la Torre Eiffel”. Su página contiene muchas fotos de sus viajes por Francia y Serbia.

2. Un vecino dijo que DeLand parecía positivo y un ‘espíritus brillante’

La declaración de la familia dice que DeLand habló con un vecino de la familia anfitriona antes de irse.

“Ken tuvo una conversación con su vecino fuera de la casa del anfitrión, que se dijo que fue positiva”, dice el comunicado.

“El vecino dijo que Ken parecía de buen humor y emocionado por el día. No tenemos conocimiento de toda la discusión o si se le informó al vecino que planeaba viajar”.

Sin embargo, el fiscal francés señaló que DeLand estaba lidiando con algunas dificultades. “Según los informes, el joven le dijo a varias personas que había llegado a Francia sin preparación y que tenía dificultades para hacer amigos”, dijo a CNN el fiscal de Grenoble, Eric Vaillant.

3. DeLand no ha usado su teléfono ni sus cuentas de redes sociales desde el 27 de noviembre de 2022

Play

Search for American college student missing in France l GMA The parents of Ken DeLand, 22, are desperately searching for their son, whom they said they last heard from on Nov. 27. READ MORE: abcn.ws/3Fm2KBt SUBSCRIBE: bit.ly/2Zq0dU5 SIGN UP to get the daily GMA Wake-Up Newsletter: gma.abc/2Vzcd5j VISIT GMA: goodmorningamerica.com FOLLOW: TikTok: tiktok.com/@gma Instagram: instagram.com/GoodMorningAmerica Facebook: facebook.com/GoodMorningAmerica Twitter: twitter.com/gma WATCH: abc.go.com/shows/good-morning-america hulu.tv/2YnifT #gma #kendeland #missing… 2022-12-12T15:23:35Z

DeLand se ha oscurecido en las redes sociales.

“No ha habido comunicación desde su teléfono o cualquier red social desde el domingo 27/11/2022. Según las autoridades, Ken no se ha puesto en contacto con ninguno de los amigos que ha hecho en Francia desde el 27/11”, señala su familia.

“Sin embargo, aquellos que lo vieron en clase el 28/11/2022 dijeron que Ken estaba normal y feliz. Todos los estudiantes y la familia anfitriona han proporcionado a las autoridades mensajes de texto y comunicaciones verbales. Hasta donde sabemos, nada está fuera de lo común”.

El sitio web de la familia señaló: “Al principio, Ken luchó por encajar y hacer amigos en el extranjero. Supimos que les dijo a sus amigos antes de su desaparición que deseaba viajar a Marsella antes de volver a casa”.

4. La cuenta bancaria de DeLand muestra una compra del 3 de diciembre de 2022 en una tienda de deportes

Play

American student Kenny Deland missing while studying abroad in France The 22-year-old senior at St. John Fisher University in New York was on a study abroad program in southeastern France but has since gone missing, family says. READ MORE: 2022-12-11T21:49:14Z

Hay una pista importante: una compra en una tienda de deportes el 3 de diciembre de 2022 con la cuenta bancaria de DeLand. Según 13WHAM, “Ken fue visto por última vez en un video de vigilancia el 3 de diciembre en una tienda Decathlon en Montelimar, Francia, a unos cincuenta minutos en tren al sur de la universidad”.

“El banco de Ken estaba al tanto de su desaparición y autorizó a la policía para rastrear las compras.

Según sus declaraciones, Kenny hizo una compra en una tienda de deportes el 3/12/22 en Montelimar a las 9 a.m. EST (2:45 p.m. CEST) por $ 8.40 ”, dice el sitio web de la familia.

“Los estudios internacionales de Kenny se realizan el 17/12/22, y su VISA vencerá el 20/1/23”.

El padre de DeLand le dijo a 13WHAM que su última conversación no se destacó.

“Solo estábamos intercambiando cómo nos estaba yendo, él ha estado viajando, se lo ha pasado muy bien en Francia”, dijo Kenneth Sr. a la estación de televisión. “Simplemente negamos con la cabeza, no entendemos por qué no se acerca a nosotros si lo hacía a diario o cada dos días como lo hacía, simplemente no es característico de Kenny”.

5. DeLand está en la lista francesa de personas desaparecidas

Los DeLand dieron esta descripción:

“Ken mide aproximadamente 6 pies de alto y pesa 190 libras. Ken fue visto por última vez con una chaqueta roja, bufanda, gorro gris, jeans/pantalones azules, mochila negra y tenis”.

Según la familia, “Él está en la lista francesa de personas desaparecidas. Si intenta salir de Francia en tren, sonará un ping en su pasaporte. Hemos aprendido que puede viajar por otros medios sin usar su pasaporte”.

El sitio web señala: “Entendemos que Kenny es un adulto, y la Universidad, así como las manos de la policía local, nacional e internacional, están atadas. Ni la administración estadounidense ni la francesa pueden revelar su paradero. Lo que sí sabemos es que se presentó un informe de persona desaparecida”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Majid Reza Rahnavard fue ejecutado publicamente en Irán [IMÁGENES FUERTES]