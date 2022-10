Modelo acusada del asesinato de un doctor en Nevada: Kelsey Turner

Kelsey Turner es una modelo de Playboy que fue acusada del asesinato de un querido psiquiatra infantil. El Dr. Thomas Burchard de Salinas, California, tenía 71 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en el desierto en el baúl de un vehículo abandonado a las afueras de Las Vegas durante el 7 de marzo de 2019.

El arresto de Turner se anunció en un comunicado del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas durante el 28 de marzo de 2019.

Turner será acusada de asesinato en primer grado. KSBW en Sacramento informó que Turner fue arrestada por agentes del FBI y policías de Las Vegas en Stockton, California. La sospechosa fue extraditada al Condado de Clark, Nevada.

El cuerpo de Burchard fue encontrado en la maletera de un automóvil en la ruta estatal 147. Un hombre que conducía llamó a la policía para reportar el automóvil después de notar que tenía una ventana rota. Los registros en línea muestran que Turner fue arrestada el 21 de marzo de 2019.

Turner es una modelo que ha posado para Playboy.

Turner es una modelo que posó para Playboy en el mes de mayo de 2017. En una entrevista con la revista, Turner se describió a sí misma como “impulsiva” y agregó: “Me encantan las emociones y la diversión, vivo mi vida plenamente consciente de que es la única que tengo”. Turner continuó diciendo que le gusta tener gente con quien hablar y que la mayoría de los chicos que ha conocido mientras modelaba son “perdedores”.

Cuando se le preguntó sobre el sexo, Turner dijo: “Tómese el tiempo para calentar el horno. Nadie pondría una lasaña en un horno a 200 grados. El mismo consejo se aplica a las mujeres con los hombres. Tómese su tiempo para obtener realmente su ‘O’. Si tienes prisa lo más probable es que solo uno disfrute, no es una carrera”. En abril de 2017, Turner apareció en la portada de la revista OneTen, un mes antes, Turner apareció en la portada de la revista Conceited. En su perfil para la revista, Turner aparece como nativa de Jonesboro, Arkansas.

Turner y Burchard ‘se conocen desde hace años’ después de contactarse en línea

La madre de Turner, Samantha, le dijo a KSBW que Burchard y Turner se “conocen desde hace años”. Samantha dijo que Burchard pagó el alquiler de la casa en Salinas, California, donde Turner vivía con su madre y sus hijos. La estación de noticias continuó informando que Turner se mudó a Las Vegas después de que Burchard dejó de pagar el alquiler de la casa. Según la página de Facebook de la madre de Turner, ella es nativa de Jonesboro, Arkansas, y ahora vive en Monterey. En su biografía, Samantha dice que ser abuela es su único amor verdadero. Samantha opera un negocio de ropa para niños desde su casa.

La novia de Burchard le dijo a CBS Las Vegas después de que arrestaron a la sospechosa que no conocía ni reconocía a Turner. El hombre que vivía al lado de Turner en Salinas le dijo a KSBW que ella había vivido en la casa durante “alrededor de un año”. El vecino, Marcelino Alejandro, dijo: “De hecho, hubo llamados a la policía en algunas ocasiones debido al exceso de fiesta”.

KSBW informó que Turner y Burchard se conocieron en línea. La estación, citando a una fuente no identificada, dijo que Burchard había ido a Las Vegas porque Turner estaba siendo abusada físicamente por su novio. En su página de Facebook, Turner dijo que estaba en una relación con un hombre llamado Greg Hagio. En enero de 2019, Hagio fue arrestado en relación con un cargo de violencia doméstica. Ese incidente ocurrió en Salinas.

La novia de Burchard se refirió a su asesina como una persona ‘sin alma’

El diario Las Vegas Review-Journal informó a principios de marzo de 2019 que la causa de la muerte de Burchard fue un traumatismo contundente en la cabeza. En declaraciones al periódico, la novia de Burchard, Judy Earp, dijo que ellos habían estado en Las Vegas en febrero de 2019 para una conferencia y no dijo por qué Burchard había regresado a la ciudad. Earp agregó: “Quienquiera que haya hecho esto no tiene alma. Toda la comunidad tiene un gran agujero en este momento”. En una entrevista separada con CBS Las Vegas, Earp dijo que Burchard viajó a Las Vegas el 1 de marzo y se suponía que regresaría el 4 de marzo de 2019.

El padre de uno de los pacientes de Burchard, Andrew Williams, le dijo al Review-Journal: “Era el hombre más agradable que podrías haber conocido”. Judy Earp dijo que la muerte de Burchard fue especialmente dura para su nieto, Tom, ya que Burchard interpretaba a Santa Claus cada Navidad.

Turner se ha descrito a sí misma como una ‘cantante de blues muy talentosa’

En una entrevista con la revista Maxim, Turner habló sobre su talento oculto y dijo: “En realidad, soy una cantante de r&b y blues muy talentosa. Consideraría esto un talento secreto porque decidí muy pronto que quería preservar mi música como un pasatiempo personal y privado. Tengo un teclado en mi habitación y grabo en estudios a menudo”. En ese momento, Turner estaba compitiendo para convertirse en una chica de portada de Maxim y ganar un premio de $25.000. Cuando se le preguntó qué haría con las ganancias, Turner dijo: “Con la suficiente responsabilidad, probablemente pagaría primero mi deuda estudiantil y luego ayudaría a mi familia en todo lo que pudiera”.

Otro asesinato, cerca de donde se encontró muerto a Burchard, ha sido mencionado como relacionado

Poco después de la muerte de Burchard, KTNV informó que los detectives de Las Vegas estaban investigando el asesinato de otro hombre, Marcos Madrid, de 33 años. Madrid fue encontrado muerto a balazos durante el 15 de marzo de 2019. El diario Las Vegas Review-Journal informó que esa es la misma fecha que se concedió una orden de arresto contra Turner.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.