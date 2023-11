Consejera escolar acusada de agredir sexualmente a un niño de 14 años

Kelly Schutte es una consejera escolar de secundaria de Pennsburg, Pensilvania, de 35 años, acusada de agredir sexualmente a un niño de 14 años.

Según el Philadelphia Inquirer, la policía dice que Schutte y el niño “participaron en actos sexuales en el auto de Schutte camino a un supermercado de Pennsburg y en una sección apartada del estacionamiento de la tienda”, así como en el dormitorio del adolescente cuando sus padres estaban fuera de la ciudad.

Entre las pruebas se encontraba un pendiente que Schutte supuestamente dejó en la casa del adolescente, informó el Inquirer.

Schutte trabajó en Pennridge South Middle School, según Fox News.

Según NBC Philadelphia, la policía se enteró de la supuesta relación cuando el adolescente se asustó y se lo contó a sus padres.

Kelly Schutte es acusada de hablar con el niño regularmente después de que se sentaron uno al lado del otro en el autobús durante una excursión

Pennsylvania School guidance counselor, Kelly Schutte, is charged with repeatedly raping boy, 14, in car outside SUPERMARKET and in 'victim's' bed https://t.co/ZOWdzSrHqB pic.twitter.com/NlIaXLxpOf — Daily Mail Online (@MailOnline) November 12, 2023

NBC Philadelphia informó que el niño le dijo a la policía que “había estado hablando con Schutte regularmente” desde que se sentaron uno al lado del otro en un autobús escolar durante un viaje escolar, y que “lo llamaban regularmente a la oficina de Schutte durante el resto del año escolar”. y a veces faltaba a clases”.

Está acusada de tener contacto sexual repetidamente con el niño en dos condados de Pensilvania, según NBC Philadelphia, que informó que Schutte está acusada de comunicarse con el niño a través de Snapchat y la aplicación escolar Canvas.

Schutte está de baja administrativa, según el Philadelphia Inquirer.

La gente que vive cerca de la escuela criticó a Schutte a ABC 6.

“Espero que ella pague por ello. También me siento mal por los padres y por el niño. Ese niño tiene que vivir con eso por el resto de su vida”, dijo Lisa Law de Souderton a la estación de televisión.

“Se me revuelve el estómago. Y me siento muy mal por el niño y su familia”, dijo Carol Lynch de Telford a ABC 6.

El niño llamó a sus padres después de que un familiar de Kelly Schutte lo sorprendiera besándola, según los informes

Schutte ha sido acusado de siete cargos, según registros judiciales de Pensilvania:

1 18 § 3124.2 §§ A.21 F3 School – Intercourse/Sexual Contact with Student 07/17/2023

2 18 § 3124.2 §§ A.21 F3 School – Intercourse/Sexual Contact with Student 07/17/2023

3 18 § 3124.2 §§ A.21 F3 School – Intercourse/Sexual Contact with Student 07/17/2023

4 18 § 6301 §§ A1ii F3 Corruption Of Minors – Defendant Age 18 or Above 07/17/2023

5 18 § 3126 §§ A8 M2 Ind Asslt Person Less 16 Yrs Age 07/17/2023

6 18 § 3126 §§ A8 M2 Ind Asslt Person Less 16 Yrs Age 07/17/2023

7 18 § 3126 §§ A8 M2 Ind Asslt Person Less 16 Yrs Age 07/17/2023

Los registros judiciales dicen que la fianza se fijó en 25.000 dólares. La agencia que lo arrestó fue el Departamento de Policía de Upper Perkiomen, según los registros judiciales. Está a la espera de una audiencia preliminar y fue arrestada el 9 de noviembre de 2023, según el expediente judicial, que indica su nombre completo como Kelly Ann Schutte.

Según NBC Philadelphia, la madre del niño de 14 años se comunicó con la policía en Pennsburg, Pensilvania, en julio de 2023 y les dijo que su hijo le había “dicho que estaba involucrado en una relación romántica y sexual con Schutte”, el consejero vocacional de Pennridge. Escuela Secundaria Sur.

Llamó a sus padres “la noche del 17 de julio presa del pánico y dijo que necesitaban que lo recogieran en la casa de Schutte”, según la denuncia penal obtenida por NBC Philadelphia.

Los padres encontraron al niño “escondido detrás de un vehículo estacionado” después de que uno de los familiares de Schutte “lo vio a él y a Schutte besándose dentro de su casa”, informó NBC Philadelphia, según la denuncia.

El familiar había ordenado al niño que “saliera”, y este se escondió en una calle y llamó a sus padres porque estaba “asustado”, informó ABC 6.

Schutte está casada con su esposo Christian Schutte, según registros públicos y Daily Mail. Se eliminan ambas páginas de Facebook. Según Daily Mail, ella también tiene un hijo.

