Kaylee Goncalves: Homenaje a la estudiante de Idaho asesinada

Kaylee Goncalves fue una de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados a puñaladas en Moscú, Idaho.

Su hermana contó a TODAY que Gonçalves llevaba una vida positiva y tenía un futuro prometedor.

“Tenía todo a su favor, absolutamente todo”, dijo Alivea Goncalves Stevenson a TODAY. “Ella tenía un trabajo en fila. Ella había trabajado muy duro para ello. Tenía viajes planeados.

Agregó: “No hubo razón, no hay un pasado oscuro, no hay un secreto oscuro”.

Goncalves murió con dos de sus compañeras de cuarto y el novio de su compañera de cuarto.

“Estas personas han sido identificadas como Ethan Chapin, 20 años, Conway, WA; Madison Mogen, 21 años, Coeur d’Alene, ID; Xana Kernodle, 20 años, Avondale, AZ; y Kaylee GonCalves, 21 años, Rathdrum, ID”, escribió la policía de Moscú, Idaho, en un comunicado.

“Las cuatro víctimas eran estudiantes de la Universidad de Idaho. Respete la privacidad de la familia, los amigos y los seres queridos de las víctimas mientras el Departamento de Policía de Moscú investiga este trágico evento”. La causa de la muerte fue homicidio. Las víctimas fueron apuñaladas, según el forense.

Esto es lo que necesita saber:

La familia de Goncalves emitió un comunicado a CBS News. “Kaylee fue, es y siempre será nuestra defensora y protectora”, escribió la familia “… Hizo absolutamente todo lo que se propuso. No se contuvo en el amor, las peleas o la vida”. La familia pidió a la gente que no difundiera “rumores dañinos” sobre los asesinatos.

Su hermana, Aubrie Goncalves, instó a los estudiantes universitarios a abandonar la ciudad en una larga publicación de Instagram:

He estado temiendo hacer esta publicación, pero cuanta más atención reciba, mayores serán las posibilidades de encontrar a mi hermana, Kaylee y Maddie, y a sus dulces amigas, el asesino de Xana y Ethan. Para las personas que difunden rumores completamente falsos e irracionales, deben detenerse. Ten un poco de respeto y deja de comentar sobre una situación de la que no sabes nada. Mi hermana y sus amigas no tomaron una sobredosis. Esto no tiene nada que ver con las drogas, y las acusaciones que la gente le está lanzando a Maddie, Kaylee y sus amigos son extremadamente hirientes para leer y ver como su hermana pequeña. Mis hermanas Kaylee y Maddie, y sus amigos, Xana y Ethan fueron asesinados. No hicieron nada malo y tomaron todas las precauciones que deberían haber tomado, y aun así los mataron. A los estudiantes de la Universidad de Idaho que todavía se quedan en el campus, váyanse. Sus calificaciones son severamente menos importantes que sus vidas. Les deseo a todos los estudiantes de U of I seguridad y paz. Ustedes no están a salvo hasta que encuentren a este enfermo. Si la persona que hizo esto es capaz de matar a cuatro personas inocentes, es capaz de matar a más. Lo último que quiero es que otra familia experimente lo que yo y mi familia estamos experimentando ahora. Mi familia y yo nos esforzaremos constantemente para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Kaylee, Maddie, Xana y Ethan reciban la justicia que se merecen. Personalmente le pregunto si sabe ALGO, no importa lo pequeño que crea que es para llamar y reportar su información al número (208-882-COPS). Gracias. A mis hermosas hermanas, Kaylee Jade y Maddie May, las quiero mucho. Siempre los admiraré, muchachos. Ustedes siempre serán una de las mayores bendiciones que he recibido. Lamento mucho que se los llevaran tan jóvenes. Pero les prometo que seré la voz que nunca podrán volver a hablar. Ya no vivo solo para mí, también vivo para ustedes. Y a las cuatro víctimas, Kaylee, Maddie, Xana y Ethan, puedo ser joven, pero les prometo a todos y cada uno de ustedes que haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a encontrar y poner a su asesino en prisión para que se pudra por el resto de su vida.