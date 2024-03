Kaylee Gain: ¿Cuál es el estado de salud de joven que fue golpeada en su escuela?

La familia de Kaylee Gain, la adolescente de Missouri que fue golpeada en una escena capturada en un video viral, ha compartido noticias positivas sobre su condición.

En una actualización del 22 de marzo de la página GoFundMe creada por la familia, un pariente Clinton Gain reveló que Kaylee ahora “respira por sí sola” y ha sido sacada de la unidad de cuidados intensivos. La madre de Kaylee, April Nordstrom, compartió una actualización similar en una segunda página de GoFundMe para recaudar dinero para el cuidado de Kaylee.

La actualización optimista se produce después de que la abuela de la adolescente compartiera que Kaylee está “luchando por su vida” en una actualización de Facebook del 12 de marzo.

Según KDSK-TV, Gain es un estudiante de la escuela secundaria Hazelwood East en St. Louis, Missouri, que resultó herido el 8 de marzo en una “pelea” cerca del campus. El vídeo del incidente se volvió viral y provocó indignación.

“Las imágenes muestran a una niña golpeando la cabeza de la víctima contra el suelo varias veces”, informó People.

Según KDSK-TV, una joven de 15 años fue detenida “por cargos de agresión”. El video circuló ampliamente en línea. Según The New York Post, la familia de la niña, que fue acusada, afirma que ella es la víctima y pide que no la trasladen a un tribunal de adultos.

Esto es lo que necesita saber:

La actualización de la familia dice que Kaylee Gain se encuentra en condición estable

Según la actualización de la familia, hay varias señales de progreso.

“Estamos felices de compartir que Kaylee respira por sí sola, permanece estable y la mejor noticia hasta ahora es que nos han sacado de la UCI. Estamos realmente bendecidos por el gran apoyo y sus oraciones. ¡Significa mucho para nosotros!” dice la actualización.

Hayden Gain organizó la página GoFundMe en nombre de Clinton Gain. Hasta el 23 de marzo, había recaudado más de 41.000 dólares.

La nueva actualización fue solo la segunda publicación que la familia realizó en la página. La primera actualización, que se publicó cuando se creó la página, dice:

Kaylee es una gran prima, una hermana increíble para sus hermanos y muchos dirían que es una gran hija para sus padres. Pero el 8 de marzo fue violentamente atacada y lamentablemente sufrió lesiones cerebrales traumáticas. Cuando sus padres se enteraron, quedaron conmocionados y devastados. Cuando me enteré supe que tenía que hacer algo y por eso creé esta página de GoFundMe. Nosotros, el resto de la familia y los padres de Kaylee le deseamos lo mejor. Cada dólar donado se destinará al cuidado de Kaylee y la ayudará a recuperarse. Todos esperamos que Kaylee esté bien, pero hasta entonces tenemos un largo camino por delante hasta que estemos seguros. Espero poder ayudar a mi prima a salir del hospital lo antes posible. Nota de los padres de Kaylee: estamos profundamente conmovidos porque la prima de Kaylee se sintió conmovida y buscó una manera de ayudar a la familia durante esta crisis. Estamos muy agradecidos por el increíble personal médico que ha estado trabajando incansablemente para brindarle la mejor oportunidad posible de recuperarse por completo. Sabemos que tiene un largo camino por delante, pero mantenemos la esperanza. Estamos muy abrumados por todo el apoyo y el amor. ¡Gracias!

La segunda página de GoFundMe, organizada por la madre de Kaylee, también contiene una actualización. Esa página ha recaudado más de 330.000 dólares.

Esa publicación, también compartida el 22 de marzo, dice:

Esta es la mamá de April Kayle. Primero quería venir aquí y agradecer a todos por la generosidad, el amor y el apoyo que han mostrado a Kaylee y nuestra familia. A todos los que han donado y también enviado pensamientos, amor y oraciones, queríamos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón la abrumadora cantidad de apoyo para Kaylee y nuestra familia ha sido increíble. Estamos muy felices y bendecidos de anunciar que Kaylee ahora está estable, respira por sí sola y fue sacada de la UCI. Todavía tiene un viaje increíblemente largo por delante, pero es fuerte. Actualizaremos el gofundme de Kaylees cuando podamos a medida que se sigan produciendo cambios. Gracias de nuevo a todos por su apoyo, ¡estamos muy agradecidos!”

El abogado de la familia reveló en una carta que Kaylee Gain ‘sufrió una fractura de cráneo’

La página también contiene una declaración del 18 de marzo del abogado de la familia, quien dice que los padres de la joven de 16 años le habían pedido al abogado que actuara como su portavoz.

“Pude confirmar los informes en las redes sociales y en otros medios de que la víctima de este ataque era, de hecho, Kaylee Gain”, dice la carta. Dice que Kaylee “sufrió una fractura de cráneo que provocó hemorragia e inflamación cerebral” y en el momento de la carta no había recuperado el conocimiento “en la semana aproximadamente que ha transcurrido desde que ocurrió este incidente”. El alcance total de las lesiones de Kaylee y el pronóstico de recuperación no se pueden determinar hasta que, con la gracia de Dios, recupere la conciencia”.

La familia pidió oraciones.

La carta confirma que las dos páginas de GoFundMe son legítimas y ayudarían a la familia a pagar las importantes y continuas facturas médicas.

“Aunque a la familia le gustaría que eventualmente se hiciera justicia a través del proceso legal, su enfoque en este momento está dedicado exclusivamente a la recuperación de Kaylee”. La familia pidió a todos los miembros de la comunidad “que se unan para denunciar la violencia y el acoso entre adolescentes”. Estaba firmado por el abogado Bryan Kaemmerer.

La abuela de Gain había escrito anteriormente en Facebook que el adolescente se encontraba en “estado extremadamente crítico”.

Ella escribió en Facebook el 13 de marzo:

Llamando a todos los ángeles y guerreros de oración por Kaylee. Algunos de ustedes conocen el brutal asalto/ataque que sufrió ella la semana pasada. Se volvió viral y todas las estaciones de noticias locales y nacionales transmitieron esta historia. Es imperdonable lo que soportó y pasó. Nuestra nieta se encuentra en estado muy crítico y luchando por su vida.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos