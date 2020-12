Mujer de 62 años de Illinois está embarazada: ¿Cómo logró gestar a su bebé?

En un hecho que a muchos les resulta insólito, una mujer de 62 años logró embarazarse en Estados Unidos, y el próximo mes de abril dará a luz a su bebé: una niña.

La historia de Kathy Blattner, la mujer que decidió llamar a la cigueña casi en la tercera edad, quien vive en el estado de Illinois, se ha robado la atención de propios y extraños alrededor del mundo, con su determinación de ser madre, lo que la convierte en una de las mujeres con más años en dar a luz.

En diálogo con FOX2 News, la mujer fue interrogada sobre lo que piensa de comentarios de la gente que la tacha de irresponsable y hasta de “loca” por embarazarse a tan avanzada edad, y dijo no sentirse afectada por ello.

“Está bien, si esas son sus creencias, está absolutamente bien, pero no está bien poner esas (ideas) en mí.

Creo que si yo estoy bien con lo que ellos creen, ellos deberían estar bien con lo que yo creo”, comentó Khaty, Y sobre la pregunta de cómo logró embarazarse a su edad, la futura mamá reveló que su hija Sara, de 30 años, quien también está embarazada en este momento, le donó un óvulo para fecundarlo con el esposo de su madre, John, con quien no tiene ningún parentezco con la joven.

Kathy comentó que tuvo su segundo hijo a los 50 años, a través de un procedimiento de fertilización invitro, con los óvulos donados de una sobrina, y hace dos años, cuando estaba a punto de cumplir sus 60 años, se volvió a embarazar de su tercer hijo, quien tiene 2 años.

“(La gente dice) Dios mío, ella tiene 62 años y va a tener un bebé, y yo les digo que es maravilloso tener un bebé y, sí, yo tengo 62 años”, comentó la orgullosa madre, quien es odontóloga y está ansiosa por darle un hermanito a sus hijos pequeños de 12 y 2 años.

John Blattner, el padre del bebé que viene en camino, y de los otros dos hijos menores de Khaty, quien tiene 66 años, se declaró emocionado con la noticia y aseguró tener todas las energías del mundo para poder ser un gran padre. “Yo me levanto todos los días y trato de que sean días grandiosos”, comentó a FOX2 News.

La pareja ha estado casada desde hace 22 años.

El doctor Sherman Silver, quien ayudó a la mujer a hacer realidad su embarazo, confesó al citado medio que al principio cuando ella lo buscó y le pidió que la ayudara, tras haber sido rechazada por varios doctores, pensó que “estaba loca”, pero luego vio que es una mujer que goza de buena salud y que tenía el derecho de tener otro hijo.

“Las mujeres mayores, en promedio, tienden a tener bebés más seguros e inteligentes, y eso se debe a que se centran en el bebé en los primeros años de vida, cuando todo sucede”, mencionó, contrario a lo que piensan las pautas éticas de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva que destaca que las mujeres mayores de 55 años no deberían tener hijos a esa edad.



