Katherine Ballard: ¿Quién es la esposa y la familia de Tim Ballard?

Katherine Ballard es la esposa del ex agente del Departamento de Seguridad Nacional, Tim Ballard. ¿Dónde está ella ahora?

Ella está ayudando a Ballard a criar a su familia de nueve hijos, según sus publicaciones en Instagram.

En la película “Sound of Freedom”, la esposa de Ballard es interpretada por la actriz Mia Sorvino. Se la presenta como una figura solidaria que apoya los viajes de su esposo a Colombia para combatir el tráfico sexual.

Ballard es una persona real que inició una organización sin fines de lucro para rescatar a niños víctimas de la trata de personas. En la vida real, su esposa también ha sido solidaria con sus esfuerzos, que han desatado la polémica en algunos rincones.

Hoy, Katherine y Tim Ballard siguen estando muy casados y dedicados a rescatar niños. “¡¡Los quiero mucho!!” Tim Ballard escribió en 2021 en Instagram en una publicación de cumpleaños para su esposa.

Esto es lo que necesita saber sobre Katherine Ballard, la esposa de Tim Ballard:

Tim Ballard conoció a su esposa, Katherine, mientras estudiaba en la Universidad Brigham Young

La organización sin fines de lucro de Ballard tiene una página web dedicada a su esposa Katherine. “Ella es su caja de resonancia, gurú espiritual y mayor apoyo”, declara Tim Ballard, fundador y director ejecutivo de Operation Underground Railroad. Está hablando del amor de su vida, Katherine Ballard, sin la cual no habría comenzado O.U.R.”, se lee.

“Justo en el momento en que estaba a punto de dejar la seguridad del trabajo del gobierno y adentrarme en este mundo desconocido, estaba dudando seriamente si debería hacer esto. Fue la semana antes de que entregara mi placa, y dije: ‘No creo que pueda hacer esto'”, cita la página a Tim Ballard.

“Y Katherine me acaba de decir: ‘No tienes otra opción. Has sido llamado para hacer esto. Sabes que es lo correcto”. Y hay una sensación de consuelo allí porque todo lo que se necesitaría en ese momento es que ella dijera: “Tienes razón. Tengo miedo’. Y no lo habría hecho”, dice.

Según el sitio web: “Rebobinar 16 años. Tim y Katherine se conocieron por primera vez en la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Rápidamente se enamoraron, se casaron y formaron una familia. Seis niños más tarde, todavía tienen esa mirada deslumbrante cada vez que hablan el uno del otro”.

“Es fácil para mí apoyarlo porque lo amo”, dice Katherine en la página. “Aún así, puede ser difícil. Hay noches de insomnio y momentos en los que es más fácil simplemente no pensar en ello”.

En 2020, Ballard escribió en Instagram: “Estoy agradecido con mi Padre Celestial por Katherine. Ella me ama más y yo la amo más y juntos nos esforzamos por amar a Dios aún más. #dar gracias.”

Tim Ballard llamó a su esposa Katherine una “madre intencional y amorosa” de sus 9 hijos, incluidos 2 que fueron adoptados en Haití

Tim Ballard ha saludado a su esposa Katherine en Instagram. Le escribió un homenaje para el Día de la Madre en 2022.

“Ayer pudimos celebrar a Katherine!! Un momento que nunca olvidaré es cuando la llamé después de una de las primeras operaciones de O.U.R. en Haití. No podía dejar de pensar en dos de los niños pequeños que había conocido. Estuve destrozado por eso toda la noche. Cuando llamé a Katherine al respecto, nuestras conversaciones llevaron al tema de la adopción”, escribió.

Tráelos a casa. Quiero ser su madre”, le dijo a Ballard, recordó.

“Y aquí estamos unos años después, una familia completa de 11. Katherine es una madre tan intencional y amorosa para nuestros 9 hijos. ¡¡Feliz Día de la Madre a Katherine y a mi maravillosa mamá Melanie!!” Ballard continuó.

En el sitio web, Katherine explicó:

Mi esposo llamó y estaba con ellos, y sentí que necesitábamos comenzar el proceso, y sentí paz al respecto. Sucedió así de rápido. Tim estaba allí, y creo que si yo estuviera allí, diría: ‘Solo tenemos que adoptar a todos los niños aquí’. Como madre, hay tanto… tenemos tanto y hay tanto que podríamos hacer para ayudar a tanta gente. Mi esposo y yo tenemos una gran relación. Cuando cargaba a esos niños y jugaba con ellos y me hablaba, podía sentir que había esta conexión. Me preguntó: ‘¿Necesitas ir allí y reunirte con ellos?’ y no lo hago, porque puedo sentirlo a través de él.

Katherine Ballard dice que le resulta estresante cuando su esposo está en una misión

Según la O.U.R. sitio web, Katherine Ballard discutió las partes más estresantes de sus esfuerzos.

Ella dijo:

La parte más estresante para mí es, por supuesto, cuando está en una misión. Honestamente, la gente siempre me pregunta: ‘¿Cómo lidias con eso?’ Si yo fuera la esposa de un policía, creo que estaría más nerviosa porque se están metiendo en situaciones en las que no saben qué está pasando. Mi marido siempre lo ha sabido. “Está bien, exploramos esta área”. Ellos saben lo que está pasando y están tan preparados como pueden. Pero, cuando llega el momento en que dice: “Está bien, voy a entrar”, gracias a Dios por la tecnología moderna porque siempre me envía mensajes de texto y me llama justo antes y después [del trato encubierto y el arresto]. Y ahí es cuando estoy más nervioso. Es como, ‘Está bien, voy a entrar’, y luego no puedo hablar con él hasta que reciba una respuesta. Y a veces es como una hora o dos. Una vez tomó cuatro horas y eso se estaba volviendo un poco estresante. Cuatro horas es demasiado tiempo.

