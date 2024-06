¿Kate Middleton aparecerá en el cumpleaños del Rey Carlos?

Kate Middleton, princesa de Gales, está considerando hacer una aparición sorpresa en un importante evento público durante su batalla contra el cáncer.

Así lo indica un informe del Daily Mirror, que escribió el 31 de mayo que la princesa “no está descartada de aparecer en las celebraciones oficiales del cumpleaños del Rey” el 15 de junio de 2024, denominada Trooping the Colour.

Según el Daily Mirror, Kate “se entiende que está considerando hacer una aparición en el balcón del Palacio de Buckingham después de la ceremonia Trooping the Colour si se siente lo suficientemente bien”.

Sin embargo, el sitio no especificó sus fuentes.

La princesa Kate, que se sometió a “quimioterapia preventiva” después de que se le descubriera cáncer tras una cirugía abdominal, no ha hecho apariciones públicas desde finales de diciembre. Fue captada en una foto algo granulada con su madre conduciendo, y el 16 de marzo apareció un vídeo amateur de la princesa con el príncipe William en una tienda de una granja. La princesa también se vio envuelta en un escándalo de Photoshop después de que las principales agencias fotográficas se negaran a distribuir una foto manipulada. de ella con sus tres hijos, que luego admitió haber editado.

La falta de compromisos públicos verificables ha provocado un renovado brote de preocupación en las redes sociales sobre la princesa.

La Princesa de Gales reveló en un video del 22 de marzo en su página oficial X que le habían diagnosticado cáncer.

El Palacio de Kensington ha confirmado que la Princesa de Gales se perderá el ensayo general final de Trooping the Colour

El informe se produjo después de que el Palacio de Kensington le dijera a NBC News que Kate no participaría en el ensayo general final del 8 de junio para Trooping the Colour, un evento al que asistió de manera destacada en 2023, parada en el balcón con su familia.

Según NBC News, la princesa tiene el “rango honorario de Coronel en Jefe de la Guardia Irlandesa” y, por lo tanto, “normalmente participaría en la Revisión del Coronel, un evento militar ceremonial que tiene lugar en Londres el 8 de junio”.

The Colonel’s Review ocurre una semana antes de Trooping the Colour, y se considera el ensayo general, informó NBC News.

Según el Palacio de Buckingham, Trooping the Colour es una celebración del cumpleaños del rey Carlos III. “Más de 1.400 soldados desfilando, 200 caballos y 400 músicos se reúnen cada mes de junio en una gran exhibición de precisión militar, equitación y fanfarria para conmemorar el cumpleaños oficial del Soberano”, dice el sitio.

Kate Middleton reveló que, después de someterse a una “cirugía abdominal mayor”, las pruebas determinaron que “el cáncer había estado presente”

En el video en el que reveló que tenía cáncer, Kate agradeció a las personas que le desearon lo mejor.

“Quería aprovechar este momento para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía”, dijo en el video.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia”, añadió. “Pero tengo un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien y por lo que estoy muy agradecido”.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres”, dijo. “En ese momento, se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa; sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Y añadió: “Esto, por supuesto, fue un gran shock”.

Según un comunicado publicado en el sitio web del Palacio de Kensington el 17 de enero, “Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada”. El palacio dijo entonces que la princesa estaría en el hospital “entre 10 y 14 días”.

