Kata Hay: Concursante de ‘The Voice’ sentenciada a seis meses en prisión

Una ex concursante de “The Voice” pasará seis meses en la cárcel después de que se declaró culpable de agresión sexual en Tennessee. Kata Hay fue sentenciada en la corte del condado de Sumner el 17 de agosto de 2022, luego de admitir un contacto sexual ilegal, registros judiciales obtenidos por Heavy Show.

La cantante de country de 35 años apareció en la décima temporada de “The Voice” en 2016 como parte del equipo de la entrenadora Christina Aguilera. Fue eliminada del programa durante los playoffs en vivo. El nombre legal de Hay es Kata Huddleston, según los registros judiciales. Ella es originaria de Oklahoma y ha sido músico e intérprete de gira en Nashville desde su tiempo en “The Voice”.

Hay fue arrestada el 8 de junio de 2022 luego de ser acusada de tener contacto sexual con el hijo adolescente de su amiga, según TMZ. Según los registros judiciales vistos por Heavy, Hay estuvo en la corte el 17 de agosto y se declaró culpable de un delito grave.

Hay había estado en libertad con una fianza de $7,500, pero comenzó a cumplir su condena en la Cárcel del Condado de Sumner después de ser sentenciada, según los registros en línea. También se le ordenó pagar más de $ 1,600 en multas y tarifas, incluida una multa de $ 200 por delincuente sexual, según revelan los registros judiciales.

Hay fue acusada de besar a la fuerza al niño de 16 años y ‘tocarlo inapropiadamente fuera de sus jeans’

Según WKRN, Hay se estaba quedando con la familia de un amigo en la Casa Blanca, Tennessee, cuando ocurrieron los incidentes. La madre de la víctima dijo en la corte que Hay conocía a su hijo desde que tenía nueve años.

WKRN escribió sobre la audiencia de sentencia: “La víctima dio detalles de al menos dos incidentes en los que dice que Kata lo obligó en junio; metiendo su lengua en su boca y tocándolo inapropiadamente fuera de sus jeans. La víctima dijo que ahora sufre frecuentes ataques de pánico por sus acciones. La familia dijo que quiere que la cantante obtenga ayuda y seguirá orando por ella”.

Hay se declaró culpable pero dijo en la corte que había estado bebiendo y estaba intoxicada cuando ocurrieron los incidentes. Según WKRN, Hay le dijo a un juez: “No, no fue una mentira. Por eso me declaré culpable, pero no sucedió de esa manera. No quiero causar más sufrimiento a nadie. Lo siento de verdad. Hay dijo en la corte que ha estado sobria durante 30 días, según WKRN.

Según documentos judiciales, Hay también fue acusado de hacer comentarios sexuales sobre el niño frente a sus padres. WKRN escribió en el momento de su arresto: “Una declaración jurada del condado de Sumner dice que la artista de 35 años hizo comentarios sexuales sobre el hijo de 16 años de su amiga y más tarde esa noche, según los informes, le hizo gestos sexuales al adolescente. Los dos se besaron y ella intentó que el adolescente la tocara de manera inapropiada”. Los registros judiciales muestran que los incidentes ocurrieron en junio justo antes de su arresto.

Hay fue arrestada previamente por un cargo de DUI y violación de libertad condicional

Hay ha tenido arrestos anteriores, según los registros judiciales. Fue arrestada en el condado de Davidson, Tennessee, por conducir bajo los cargos de influencia. También fue acusada de violar su libertad condicional, registros judiciales vistos por Heavy Show.

En mayo de 2016, Hay fue arrestado en el condado de Davidson y acusado de un delito menor de DUI. Hay se declaró culpable y fue sentenciado a libertad condicional. Más tarde fue arrestada en 2017 por una violación de la libertad condicional y sentenciada a 11 meses y 29 días de cárcel, con todos menos siete días suspendidos.

En 2019, Hay fue citado en el condado de Davidson por conducir con una licencia suspendida, según muestran los registros judiciales. Hay no pudo ser contactada por Heavy para comentar sobre su sentencia en el caso de agresión sexual y no quedó claro de inmediato si tiene un abogado que pueda comentar en su nombre.

