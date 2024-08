Kamala Harris y Tim Walz en Detroit: Miles de personas llegaron al mitin – VIDEO

La vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, visitaron Michigan el miércoles 7 de agosto para una manifestación en el aeropuerto metropolitano de Detroit. La cantidad de asistentes fue impresionante. Se reportó que llegaron 15 mil personas al mitin. “Michigan, esta ha sido una gran semana”, dijo Harris. “El lunes me convertí oficialmente en la candidata a presidente de los Estados Unidos. Y ayer anuncié a mi compañero de fórmula para esta campaña, Tim Walz”.

La manifestación se celebró dentro de un hangar del aeropuerto y atrajo a una multitud de miles de simpatizantes.

“Me han dicho que este es el mitin más grande de la campaña”, dijo Walz. Por su lado,Harris dijo que tenía mucho en juego este noviembre y que estaba lista para luchar para ganar. “Cuando peleamos, ganamos”, dijo Harris.

En Eau Claire, una ciudad del noroeste de Wisconsin a menos de dos horas de Minneapolis y St Paul, Minnesota, la manifestación atrajo a asistentes de ambos estados y a 12,000 personas en total, reporto First Thing. La manifestación de Detroit del miércoles por la noche atrajo a 15,000 partidarios en otro estado crucial, dijo a los periodistas la campaña de Harris.

La gran multitud de Detroit coreó repetidamente: “No vamos a volver”, la respuesta de los demócratas a tener nuevamente a Trump como presidente.

La candidata demócrata a las elecciones presidenciales estadounidenses, Kamala Harris, hizo callar a una pequeña protesta propalestina durante el mitin en Detroit. “¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, sigan hablando. Si no, hablo yo. Estoy hablando yo”, sentenció Harris a quienes gritaban lo siguiente: “No votaremos a favor del genocidio”, en relación a la brutal ofensiva israelí en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado.

Y es que el mitin había sido interrumpido por un grupo de manifestantes hacia la mitad del evento, coreando: “Kamala, Kamala, no puedes esconderte, no votaremos a favor del genocidio”.

A lo que Harris continuó: “Estoy aquí porque creo en la democracia. Creo que la voz de todos importa. Pero estoy hablando ahora… Ahora, estoy hablando yo”.

Durante el mitin, al menos seis personas necesitaron atención médica debido a las altas temperaturas.

