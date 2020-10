Kamala Harris: “Seré la primera en la fila si el Dr. Fauci recomienda la vacuna del Covid-19”

La senadora demócrata y candidata a la vicepresidencia Kamala Harris dijo en el debate de este miércoles que sería la primera en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, si salía antes de las elecciones o un poco después, siempre y cuando el Dr. Anthony Fauci y otros expertos federales en salud lo recomendaran.

A principios de septiembre, Harris respondió a los informes de que la administración de Donald Trump estaba ejerciendo una tremenda presión sobre los funcionarios de salud y los científicos para acelerar el desarrollo de una vacuna y, con suerte, salvar sus posibilidades de reelección. Ella dijo que sugirió que con las elecciones presidenciales tan cerca, no se podía confiar en su palabra sobre la seguridad y eficacia de una vacuna.

“No confiaría en Donald Trump”, dijo Harris. “No tendré en cuenta su palabra”.

Harris: "They knew and they covered it up. The president said it was a hoax. They minimized the seriousness of it … in spite of all of that, today they still don't have a plan." pic.twitter.com/FKgk1acvE4

— Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2020