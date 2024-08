Kamala Harris ya tiene su candidato vicepresidente: ¿Quién es Tim Walz?

Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, nombró a Tim Walz, gobernador de Minnesota, como su compañero de fórmula antes de las elecciones del 5 de noviembre. “Estoy orgullosa de anunciar que Tim Walz para ser mi compañero de fórmula”, publicó Harris en X, antes conocido como Twitter. “Como gobernador, entrenador, maestro y veterano ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es genial tenerlo en el equipo”.

El gran anuncio le pone fin a las intensas especulaciones sobre qué candidato elegiría Harris para enfrentarse a Donald Trump, el candidato republicano y expresidente, y su candidato a vicepresidente, el senador de Ohio JD Vance.

Tim Walz podría ser el próximo vicepresidente si Harris llegaría ganar las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre.

Walz es el gobernador número 41 de Minnesota. Fue elegido gobernador por primera vez en 2018 y ganó la reelección en 2022. Los logros de su época como gobernador incluyen proporcionar comidas escolares gratuitas y universales para los estudiantes, proteger la libertad reproductiva, fortalecer los derechos de voto y sentar las bases para que Minnesota tenga electricidad 100% limpia mediante 2040, recortando impuestos para la clase media y ampliando las licencias remuneradas para los trabajadores de Minnesota. A lo largo de su mandato como gobernador, Walz ha dado prioridad a hacer de Minnesota el mejor estado del país para formar una familia.

Cabe mencionar que Walz se postuló por primera vez para un cargo en 2006 en un distrito del Congreso de tendencia republicana. Walz mantuvo su puesto hasta que ganó la gobernación de Minnesota en 2018, y luego nuevamente en 2022. Bajo su liderazgo, el estado ha visto importantes victorias legislativas progresistas en los últimos años, incluidas comidas escolares universales, marihuana legalizada, protecciones contra el aborto y medidas de control de armas.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024