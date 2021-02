La azafata Kalina Collier fingió su secuestro para burlar cuarentena en Jamaica

Kalina Collier es una joven de Nueva York y asistente de vuelo de la compañía JetBlue cuyas publicaciones en Instagram provocaron temores de que hubiera sido secuestrada o desaparecida en Jamaica. Pero las autoridades aseguraron que la joven de 22 años de edad fue puesta en cuarentena preventiva en la isla después de dar positivo por COVID-19 cuando llegó el 28 de enero de 2021. Collier viajó a Jamaica con su madre y amigos, según sus publicaciones en las redes sociales. Ella dijo que estaba detenida en contra de su voluntad en un centro turístico y temía ser objeto de trata de personas.

El 14 de febrero, la Policía de Jamaica emitió un comunicado que decía: “La policía está aconsejando al público que descarte como rumor la información que ha circulado a través de las redes sociales y otros medios de que la nacional estadounidense Kalina Collier fue secuestrada en Jamaica. La policía afirma que la información es infundada y maliciosa”.

Kalina Collier también emitió un comunicado el 14 de febrero diciendo que nunca afirmó que estaba desaparecida o secuestrada. Collier dijo que dio negativo por coronavirus después de la primera prueba, pero que aún debía permanecer en cuarentena durante 14 días en el hotel Ocean Coral Spring. La declaración de Collier, publicada en Instagram, acusa al personal del resort y a las autoridades de Jamaica de maltrato y acoso. A Collier se le permitió salir de la isla el 14 de febrero, por ello, ella y su madre volaron de regreso a Nueva York, según la estación de radio de noticias jamaicana Nationwide90FM.

Esto es lo que necesita saber sobre Kalina Collier:

La policía jamaicana dice que Collier “no está ni estuvo en ningún momento en peligro”

En una declaración del 14 de enero publicada en las redes sociales, la policía dijo: “A su llegada a Jamaica, Collier, que dio positivo en la prueba del virus Covid-19, fue aislada. Esto de acuerdo con los protocolos de prevención de Covid-19 de Jamaica según lo estipulado por el Ministerio de Salud y Bienestar. Permanece aislada y aguarda la autorización médica para poder viajar de regreso a casa. Mientras tanto, representantes del Ministerio de Salud, la Oficina de Turismo de Jamaica y la policía local se pusieron en contacto con su madre, quien posteriormente llegó a Jamaica”.

Según el comunicado policial, Collier “fue visitada por la policía local el sábado 13 de febrero en donde no estuvo en ningún momento en peligro. Por lo tanto, la policía advierte a las personas que desistan de compartir publicaciones en las redes sociales que afirmen que Collier ha sido secuestrada, ya que compartir información falsa puede constituir un delito según la ley”.

Las autoridades le dijeron al Jamaica Gleaner que Kalina Collier llegó al país el 28 de enero y que saldría de este el 1 de febrero. Pero el 30 de enero, una prueba de antígeno COVID-19 arrojó un resultado positivo, informa el periódico. Una segunda prueba una hora más tarde dio negativo. El 2 de febrero se hizo una tercera prueba, que resultó ser positiva. Según Gleaner, el complejo, Ocean Coral Spring, le dijo a Collier que podía permanecer en cuarentena allí durante 14 días sin costo adicional, en lugar de pasar ese tiempo en una instalación del gobierno.

“Nuestra política en Ocean Coral Spring es facilitar las pruebas de COVID-19 en el resort por parte de proveedores médicos aprobados y, si uno de nuestros huéspedes da positivo, extendemos un alojamiento de cortesía de 14 días para hacer la cuarentena y una tarifa reducida para cualquier acompañante que decida quedarse con el huésped afectado”, dijo Tanesha Clarke, directora de ventas, a The Gleaner. Mientras se hospedaba en el hotel, Collier publicó videos en Instagram sobre haber sido maltratada, retenida en contra de su voluntad y temiendo ser secuestrada o secuestrada y vendida para el tráfico sexual. Los videos fueron vistos miles de veces y generaron llamadas de celebridades y otros usuarios de redes sociales preocupados para que la gente la ayudara. Aparecieron páginas de redes sociales como “Find Kalina Collier” y “Save Kalina Collier”.

“Por un lado, ella está a salvo y se le están extendiendo todas las cortesías del equipo del hotel. Recibe servicio a la habitación todos los días para todas las comidas; y tiene contacto directo con el proveedor médico en el resort – Hospiten; y tiene contacto con el representante local de salud pública de Trelawny ”, dijo Clarke a The Gleaner.

Kalina dijo que el resort y las autoridades “intentaron intimidarme”

Si bien el resort, la policía y las autoridades jamaiquinas dijeron que Kalina Collier no corría ningún tipo peligro, ella dijo que fue acosada, maltratada y obligada a hacer declaraciones en las redes sociales. “Después de mi prueba negativa de COVID, el hotel procedió a cubrirse una vez que se corrió la voz y me obligó a quedarme en el resort por el resto de mi ‘cuarentena'”, escribió Collier en Instagram el 14 de febrero. “Todos los días estaba hostigado por el hotel para hacer una declaración, para salvarlos. Básicamente, hacer que parezca que todo lo que dije fue una mentira. Estoy aquí para decir que nada de lo que dije fue una mentira”.

Kalina Collier agregó: “Estas personas dirán cualquier cosa para salvarse. Filtraron el número de teléfono de mis amigos que estaban en el viaje conmigo, así como el de mi madre. Entiendo que salí en vivo y pedí ayuda, pero mi historia ahora está comenzando a ser contada por mí. He dicho varias veces públicamente que no me faltaba nada. Me enviaron a la policía para tratar de intimidarme y hacer una declaración por un resort que me perjudicó desde el principio”.

Collier publicó en Instagram el 8 de febrero que ella y su madre no estaban desaparecidas, disputando los rumores que se habían extendido después de sus publicaciones en Instagram Live.

“Gracias por tu preocupación. La alegación de mi madre y mía es falsa”, escribió. En su publicación del 14 de febrero, dijo: “No fui secuestrada. He tratado de permanecer en silencio porque esto es algo que se manejará legalmente y porque la respuesta es completamente abrumadora. … Sé mi verdad y no necesito la aprobación de nadie aquí ni en ningún lugar. La prueba está y no tengo nada más que decir sobre esta situación. Para aquellos que estaban realmente preocupados, gracias”.

Kalina Collier dijo que cuando llegó al aeropuerto para regresar a su casa en Nueva York, la recibió Odette Dire, una funcionaria de turismo de Jamaica, “que nos ha estado acosando a mi madre ya mí todos los días”. Dijo que Odette Dire las siguió al aeropuerto, les exigió una declaración y “procedió a tomar fotos injustificadas de mi madre y de mías”. Ella dijo que Dire, “estaba tratando de obligarme a decir que mi vida era falsa. Mi familia y amigos fueron acosados ​​por numerosos trolls y personas enfermas y repugnantes en Internet”.

Kalina vive en Queens, es chef y además, asistente de vuelo

Según su perfil de Instagram, Collier, residente de Queens, es chef y se graduó del Culinary Institute of America, además de trabajar como asistente de vuelo para JetBlue Airways. Dirige su propia empresa de repostería, Kalian’s Kitchen, según su página de redes sociales.

JetBlue no ha hecho una declaración sobre Kalina Collier. La Embajada de los Estados Unidos en Kingston, Jamaica, emitió un comunicado al Jamaica Observer diciendo que estaba al tanto de los informes, “que había viajado recientemente a Jamaica y afirmó haber sido retenida contra la voluntad del individuo”. La embajada agregó: “El gobierno de Estados Unidos brinda todos los servicios consulares apropiados a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia en el extranjero e investiga a fondo las denuncias de detención ilegal; sin embargo, debido a la Ley de Privacidad de 1974, no podemos divulgar información sobre un ciudadano estadounidense sin su consentimiento por escrito “.

En Twitter, donde Collier había recibido apoyo y preocupación después de que sus videos iniciales se volvieran virales, ahora ha sido blanco de desdén, enojo y pedidos para que ella rinda cuentas. “La trata de personas es un PROBLEMA REAL. Las niñas, los niños y las mujeres enfrentan este problema todo el tiempo. Para esta chica #kalinacollier, usar esto para eludir las reglas y regulaciones es una bofetada a las personas que enfrentan este problema ”, escribió @mamachell, un bloguero de Kingston, el 14 de febrero.

Ingrid Riley, una empresaria de medios digitales jamaicana, tuiteó: “Deberían cobrar a #KalinaCollier por travesuras públicas. Ella simplemente DEBE emitir una disculpa en video al país de Jamaica por el daño a la reputación que ha causado debido a sus MENTIRAS. Por favor, NO vuelvas. Jamaica NO es un lugar libre para todos para los que tienen derecho”.

Kalina Collier tiene un canal de YouTube donde publica vlogs sobre su vida y trabajo

Kalina Collier se ha esforzado mucho en las redes sociales y YouTube para ser una influenciadora, por ello, es dueña de un canal de YouTube llamado “Lina’s Life”, donde publica videos sobre su carrera y su vida en Nueva York. Comenzó el canal en noviembre de 2019 y escribió en la sección acerca de mi, “Un estilo de vida…. La vida de Lina. ¡Viajes, vlogs, belleza, comida y diversión! ”

